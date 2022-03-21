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Війська РФ в Авдіївці вбили 5 мирних жителів, 20 осіб поранено, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти сьогодні вбили 5 мирних жителів у Авдіївці.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Війська РФ в Авдіївці вбили 5 мирних жителів, 20 осіб поранено, - ОВА 01

"Так зараз виглядає Авдіївка. Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Дай Бог, чтобы так горела вся хрюсия от Кенигсберга до Владивостока.
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21.03.2022 22:29 Відповісти
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 22:30 Відповісти
Зеля, скажи где здесь компромис?
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21.03.2022 22:30 Відповісти
За кожного нашого, 10 треба відплатити. Жалію, що по стану здоров'я не можу.
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21.03.2022 22:31 Відповісти
В Запорожской области сегодня был ******** танк т90 Владимир


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21.03.2022 22:33 Відповісти
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21.03.2022 22:37 Відповісти
 
 