Війська РФ в Авдіївці вбили 5 мирних жителів, 20 осіб поранено, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти сьогодні вбили 5 мирних жителів у Авдіївці.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Так зараз виглядає Авдіївка. Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні.

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