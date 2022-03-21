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Війська РФ в Авдіївці вбили 5 мирних жителів, 20 осіб поранено, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти сьогодні вбили 5 мирних жителів у Авдіївці.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Так зараз виглядає Авдіївка. Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні.
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