Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині. ФОТО

Українські діти намагалися завадити яхті олігарха Романа Абрамовича пришвартуватись у Бодрумі, Туреччина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання empr.media

Аби сховатися від санкцій, Абрамович перегнав свої яхти до Туреччини. Дізнавшись про це, команда молодих яхтсменів вирішила завадити йому. Діти та їх тренер стали між яхтою та причалом, намагаючись заблокувати спробу корабля пришвартуватися в порту.

Юним героям вдалося протримати блокаду 15 хвилин, але згодом прибула турецька поліція. Дітей доставили до поліцейської дільниці; поліція записала паспортні дані яхтсменів та відпустила їх. Наразі яхта Абрамовича знаходиться у Бодрумі.

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