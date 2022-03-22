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Абрамович (70) Туреччина (2252) яхта (56)

Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські діти намагалися завадити яхті олігарха Романа Абрамовича пришвартуватись у Бодрумі, Туреччина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання empr.media

 Аби сховатися від санкцій, Абрамович перегнав свої яхти до Туреччини. Дізнавшись про це, команда молодих яхтсменів вирішила завадити йому. Діти та їх тренер стали між яхтою та причалом, намагаючись заблокувати спробу корабля пришвартуватися в порту.

Юним героям вдалося протримати блокаду 15 хвилин, але згодом прибула турецька поліція. Дітей доставили до поліцейської дільниці; поліція записала паспортні дані яхтсменів та відпустила їх. Наразі яхта Абрамовича знаходиться у Бодрумі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії. КАРТА

Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
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22.03.2022 03:19
+15
або яхти з самонаведенням
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22.03.2022 04:15
+15
маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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22.03.2022 05:28
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Молодцы. Но, разума нет. Подвергать себя опасности. Проще радиоуправляемые яхты.
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22.03.2022 03:14 Відповісти
або яхти з самонаведенням
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22.03.2022 04:15 Відповісти
Канонерка называется. Загрузил тротильчиком - и сиди на бережку.. Управляй!!
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22.03.2022 05:23 Відповісти
брандер
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22.03.2022 07:13 Відповісти
Канонерка - это артиллерийское плавсредство.
А "загрузил тротильчиком" - это управляемая торпеда...ну или брандер тоже подходит.
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22.03.2022 13:03 Відповісти
Проще рассыпать ночью с дрона 10 грамм кокса и анонимный звонок в полицию. Яхта будет арестована надолго.
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22.03.2022 08:55 Відповісти
У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
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22.03.2022 03:19 Відповісти
І Земля і гори і вода повстане.
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22.03.2022 03:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wZs8M0j3SsA

Прощай страна рабов
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22.03.2022 04:11 Відповісти
Голодуха у них скоро будет. Причём реальная и конкретная с конибализмом, все как при коммуняках 🤙👍💥
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22.03.2022 04:19 Відповісти
а шишки, репа, валежник?
а еще ж йожики(((
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22.03.2022 04:44 Відповісти
А ось їжачків жалко.
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22.03.2022 07:04 Відповісти
не те слово..як жалко..
але є надія , що вони сховаються
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22.03.2022 07:14 Відповісти
маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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22.03.2022 05:28 Відповісти
Выдайте парням базуки!
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22.03.2022 05:37 Відповісти
уверен. с электродрелью и 20 кг. тротила дело пойдет намного быстрей ************
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22.03.2022 05:42 Відповісти
Топить их ещё будут рашистов, как и корабли фашистской Германии.
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22.03.2022 06:16 Відповісти
Щас турки заломят тройную цену за швартовку этого корыта, а не заплатит отожмут
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22.03.2022 06:21 Відповісти
не розумію я цих російських олігархів і їхню тягу до оцих нехай і розкішних, але все ж барж. яхта в моєму сприйнятті - це вітрила.
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22.03.2022 06:21 Відповісти
Пане Андрію, та все просто - які мізки, така й "яхта".
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22.03.2022 06:41 Відповісти
Іспанці говорили, що яхту Абрамовича заарештували, заморозили і він тепер не має права їй користуватися, що чергова іспанська брехня?
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22.03.2022 06:53 Відповісти
Нація Героїв! Молоде покоління українців,загонить ка цапів за можайські гори!
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22.03.2022 06:59 Відповісти
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22.03.2022 08:50 Відповісти
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22.03.2022 08:51 Відповісти
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22.03.2022 08:52 Відповісти
"напівсанкції" : яхти міліонерів арештували,яхти путіна і міліардера Абрамовіча-ні.Деякі підприємства торгуючі нафтою попали під санкції,ембарго на торгівлю нафтою -ні...
Про що говорити,якщо ми самі газ транзитуємо у повному об"ємі,а налічку,можливо пожертвування на армію або ще щось наші Авакови вивозять мілліонами в Румунію....
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22.03.2022 07:05 Відповісти
Газ транспортируют, потому что орки не обстреливают систему, берегут.
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22.03.2022 07:17 Відповісти
Магнитная мина юным яхтсменам точно бы не помешала.
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22.03.2022 07:48 Відповісти
Юні яхтсмени перешкоджали, а турецькі ************* з берегової охорони лише сприяли яхті олігарха пришвартуватись. Паспортні дані українців для чого записали? Щоб передати в кремль? Позиція Пердоганії в цій війні нагадує гнучку в хребті позицію бульбофюрера.
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22.03.2022 07:59 Відповісти
А може їхні дані переписали, щоб виплатити кожному по 10 К баксів ?
А яхту Абрамовича добряче пошкребли об турецький причал.
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22.03.2022 08:29 Відповісти
Де там туркофіли, чому не нахвалюють Єрдогана?
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22.03.2022 11:23 Відповісти
надо было потопить в *****!
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22.03.2022 12:39 Відповісти
Масштабы кораблика поражают. Это сейчас яхтами называют, как то не очень вяжется с представлением среднестатистического обывателя.
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22.03.2022 17:11 Відповісти
Ну наши то полюбэ есть в бодруме,киньте им инфу,пусть хоть стёкла **********
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22.03.2022 20:37 Відповісти
НАДО НЕ ЯХТСМЕНОВ, А ВОДОЛАЗОВ ЗВАТЬ !!! И ЖЕЛАТЕЛЬНО НОЧЬЮ !)
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22.03.2022 20:54 Відповісти
 
 