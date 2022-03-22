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Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські діти намагалися завадити яхті олігарха Романа Абрамовича пришвартуватись у Бодрумі, Туреччина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання empr.media
Аби сховатися від санкцій, Абрамович перегнав свої яхти до Туреччини. Дізнавшись про це, команда молодих яхтсменів вирішила завадити йому. Діти та їх тренер стали між яхтою та причалом, намагаючись заблокувати спробу корабля пришвартуватися в порту.
Юним героям вдалося протримати блокаду 15 хвилин, але згодом прибула турецька поліція. Дітей доставили до поліцейської дільниці; поліція записала паспортні дані яхтсменів та відпустила їх. Наразі яхта Абрамовича знаходиться у Бодрумі.
Топ коментарі
+32 Aut Ogen
показати весь коментар22.03.2022 03:19
+15 Микола Папізже
показати весь коментар22.03.2022 04:15
+15 vetalman807
показати весь коментар22.03.2022 05:28
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Будь ласка, зачекайте...
А "загрузил тротильчиком" - это управляемая торпеда...ну или брандер тоже подходит.
Прощай страна рабов
а еще ж йожики(((
але є надія , що вони сховаються
Про що говорити,якщо ми самі газ транзитуємо у повному об"ємі,а налічку,можливо пожертвування на армію або ще щось наші Авакови вивозять мілліонами в Румунію....
А яхту Абрамовича добряче пошкребли об турецький причал.