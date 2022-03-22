Оприлюднено супутникові знімки наслідків знищення окупантами Ірпеня, Маріуполя та Чернігова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Ірпеня, Маріуполя та Чернігова станом на 21 березня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
На кадрах з космосу видно наслідки щоденних обстрілів населених пунктів російськими окупантами.
Знімки міст ідуть по порядку.
Топ коментарі
+67 хрен
показати весь коментар22.03.2022 08:10
+34 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар22.03.2022 08:19
+23 константен
показати весь коментар22.03.2022 08:27
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Будь ласка, зачекайте...
А от смертельна проблема України полягає в тому , що у владу нарід допускає манкуртів , що ніколи нормально не працювали для зміцнення обороноздатності не відчували душу України
24 числа почався наслідок цих помилок
только тогда был информационный вакуум
да и журналистов почти туда не пускали
да и "внутрее дело страны"...
басаев с своим отрядом захватил роддом не просто так
а выдвинуть ультиматум чтобы война остановилась
а вонючие сми и до сих пор
рассказывают что это "терракт"
терроризм это вот такие бомбардировки городов с ультиматумами
на российские города бомбы не падают
поэтому они рады пока бомбы не падают