Оприлюднено супутникові знімки наслідків знищення окупантами Ірпеня, Маріуполя та Чернігова. ФОТО

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки Ірпеня, Маріуполя та Чернігова станом на 21 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

На кадрах з космосу видно наслідки щоденних обстрілів населених пунктів російськими окупантами.

Знімки міст ідуть по порядку.

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