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В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Одесі військовослужбовці затримали двох зрадників, які намагались передати окупантам дані про позиції Національної гвардії і Збройних Сил України та проникнути на закриту територію.

Про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба НГУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час несення служби на одному з блокпостів військовослужбовці помітили двох громадян, що намагались оминути позиції оборони і потрапити на закриту територію. Зупинивши чоловіків, нацгвардійці вирішили перевірити документи, які посвідчують особу, та мобільні телефони. Під час огляду одного з телефонів було виявлено домовленість з представниками країни агресора, де просили надати інформацію про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Національної гвардії та Збройних сил України, за що надано грошові переводи з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обох зрадників гвардійці передали працівникам територіального відділу поліції.

Крім того, бійці НГУ виявили в Одеській області ще двох чоловіків, які намагались перетнути блокпост на автомобілі марки Shkoda Fabia і мали при собі декілька паспортів РФ і України, а також приблизно 25 тис. дол. готівкою, блокноти та карти з помітками, де перебували. Надати пояснення, для чого і куди їхали, вони надати не змогли.

Обох чоловіків військовослужбовці НГУ передали працівникам СБУ.

В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія 01
В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія 02
В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія 03
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Топ коментарі
+49
Допросить и в утиль.
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22.03.2022 08:52
+29
Енергодар...
Чичеріна знімає прапор України.
МраZота стала офіційною ціллю ЗС України та підпілля.
https://t.me/operativnoZSU/14895
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22.03.2022 08:52
+26
Точно свей смертью не помрёт.
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22.03.2022 08:55
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Допросить и в утиль.
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22.03.2022 08:52 Відповісти
Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется
Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
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22.03.2022 09:14 Відповісти
Енергодар...
Чичеріна знімає прапор України.
МраZота стала офіційною ціллю ЗС України та підпілля.
https://t.me/operativnoZSU/14895
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22.03.2022 08:52 Відповісти
Точно свей смертью не помрёт.
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22.03.2022 08:55 Відповісти
Точно...
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22.03.2022 08:58 Відповісти
обезьяна кацапская. А потом будут говорить что артисты внеполитики пачему на нас санкции наложили
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22.03.2022 09:14 Відповісти
Лучше бы пособирала гамно кацапское вдольдорог. Ато лежат дохлые разорваные кацапоиды воняют и никому нет до них дела
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22.03.2022 09:17 Відповісти
Надо чтобы ещё и съела.
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22.03.2022 09:19 Відповісти
Я уверен что позже этой мрази запихнут в глотку кацапский аквафреш, и заставят спеть тула-лу-ла
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22.03.2022 09:28 Відповісти
В международный розыск суку за терроризм, захват захват особо опасных обьектов и тд. Чтобы тварь до конца жизни боялся из своего Зажопинска выехать
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22.03.2022 09:29 Відповісти
МерZота та Vиродки
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22.03.2022 08:52 Відповісти
Чергові смердючі гниди...
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22.03.2022 08:52 Відповісти
Доцільно не тримати їх у СІЗО, а використовувати на важких роботах на кшалт риття укриттів...
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22.03.2022 08:53 Відповісти
Втічуть , розміновувати поля собою , не йдуть застрелити да і все на тлму
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22.03.2022 09:08 Відповісти
А зачем они деньги с собой носили?
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22.03.2022 08:54 Відповісти
С рождения Бобби пай мальчиком был,
но был недостаток , он деньги любил .
любил и копил, любил и копил.

Ну дальше все помнят чем закончилось...
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22.03.2022 08:59 Відповісти
Надо сказать, что с подбором кадров у кацапов жопа.
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22.03.2022 09:00 Відповісти
Как раз деньги, тезка, объясняются тем, что придется резко бежать и за что-то жить на новом месте. А вот какой придурок едет на дело с замаранным телефоном с перепиской... а так согласен - с подбором кадров совсем плохо
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22.03.2022 09:06 Відповісти
Один от показывает, как на кулак хочет присесть
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22.03.2022 08:54 Відповісти
Як неприцільно дротики метають
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22.03.2022 09:01 Відповісти
пожизненное!
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22.03.2022 09:07 Відповісти
Якщо б 1-2 таких групи було на камеру розстріляно, що абсолютно нормально в період воєнного часу, то інші спочатку б 100 разів подумали!
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22.03.2022 09:07 Відповісти
Познімайте, з лобового скла, тримачі телефонів, щоб хлопців не нервувати.
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22.03.2022 09:09 Відповісти
Одесити, у вас крематорії є? Або кладовища для тварин? Скотомогильники? Навіщо покидьками займати СІЗО?
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22.03.2022 09:09 Відповісти
Звісно є, цеж город мілйьоннік, на всіх земле не опасеш...
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22.03.2022 11:32 Відповісти
А зачем рожи замыливать? Какие такие права есть у диверсантов? Надо показывать, может кто узнает мерзавцев, что расскажет.
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22.03.2022 09:14 Відповісти
Чому приховують їхні обличчя не розумію(
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22.03.2022 09:16 Відповісти
Почему они целые?
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22.03.2022 09:17 Відповісти
Тільки показові розстріли подібних персонажів за законом воєнного часу можуть трохи вгамувати їх колег по цеху. Досить з цим гівном панькатись.
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22.03.2022 09:17 Відповісти
Хорошо что одесситы не Закарпатская таможня
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22.03.2022 09:19 Відповісти
І вчора в нас грохнули одного, траву підпалив, падла, біля заправки
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Підвішувати за одне місце, війна на дворі.
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22.03.2022 09:34 Відповісти
лица где?
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22.03.2022 09:40 Відповісти
гранату їм у труси
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22.03.2022 10:00 Відповісти
наручники,блин,где?
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22.03.2022 10:01 Відповісти
Добрые вы,украинцы.Они вас не жалеют
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22.03.2022 10:29 Відповісти
Ще й мордопики ховають їхні , потрібно щоб люди знали цю мразоту . Може ще хтось їх впізнає . Гуманісти йолки палки
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22.03.2022 10:51 Відповісти
На рудники, пожизненно!!
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22.03.2022 11:49 Відповісти
,,героїв'' треба знати в лице.Не закривайте тварюкам морди,будь-ласка.
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22.03.2022 15:08 Відповісти
 
 