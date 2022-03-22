В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Одесі військовослужбовці затримали двох зрадників, які намагались передати окупантам дані про позиції Національної гвардії і Збройних Сил України та проникнути на закриту територію.
Про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба НГУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час несення служби на одному з блокпостів військовослужбовці помітили двох громадян, що намагались оминути позиції оборони і потрапити на закриту територію. Зупинивши чоловіків, нацгвардійці вирішили перевірити документи, які посвідчують особу, та мобільні телефони. Під час огляду одного з телефонів було виявлено домовленість з представниками країни агресора, де просили надати інформацію про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Національної гвардії та Збройних сил України, за що надано грошові переводи з боку Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обох зрадників гвардійці передали працівникам територіального відділу поліції.
Крім того, бійці НГУ виявили в Одеській області ще двох чоловіків, які намагались перетнути блокпост на автомобілі марки Shkoda Fabia і мали при собі декілька паспортів РФ і України, а також приблизно 25 тис. дол. готівкою, блокноти та карти з помітками, де перебували. Надати пояснення, для чого і куди їхали, вони надати не змогли.
Обох чоловіків військовослужбовці НГУ передали працівникам СБУ.
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Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
Чичеріна знімає прапор України.
МраZота стала офіційною ціллю ЗС України та підпілля.
https://t.me/operativnoZSU/14895
но был недостаток , он деньги любил .
любил и копил, любил и копил.
Ну дальше все помнят чем закончилось...