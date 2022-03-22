ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, - ОВА. ВIДЕО

Особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, яких готували для штурму Одеси, війська ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем.

Про це повідомив у Фейсбуці речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

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"Морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, знищені і гниють під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки (тих підрозділів. – Ред.) ще підуть на корм чорноморським бичкам. І така доля кожного загарбника", - зазначив Братчук.

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Як додав речник ОВА, "рускій корабль і рускі морпіхи пішли за відомою адресою. Слава Україні!".