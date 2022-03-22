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ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, - ОВА. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, яких готували для штурму Одеси, війська ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем.

Про це повідомив у Фейсбуці речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, знищені і гниють під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки (тих підрозділів. – Ред.) ще підуть на корм чорноморським бичкам. І така доля кожного загарбника", - зазначив Братчук.

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Як додав речник ОВА, "рускій корабль і рускі морпіхи пішли за відомою адресою. Слава Україні!".
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Топ коментарі
+62
Мальчиков, в трусиках, в дребезги
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22.03.2022 09:46
+54
Учитывая то, что сдохшие орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
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22.03.2022 09:50
+44
Кстати, среди этого гумуса было много призывников с самого Крыма, чьи родители скорее всего кричали - "Крым вернулся в родную говень! Хоть камни с неба! Хутин введи!"
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22.03.2022 09:54
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Да как так то? Оставили одесситов без шашлыков...
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22.03.2022 09:45 Відповісти
Стреляют по своих…

В шесть утра, два военных корабля ВМФ московии появились в Одесском заливе на траверзе Лузановки и начали методически обстреливать снарядами коттеджи, расположенные на первой береговой линии. По всей вероятности, ФСБ забыло предупредить «освободителей», что при СССР элитные участки на первой линии побережья в Лузановке нарезались вертухаям НКВД, которые перед вырытыми рвами из пистолета расстреливали в затылок наших дедов и военным отставникам, утопившим в человеческой крови в 1956 году в Венгрии многотысячную демонстрацию, требовавших вывода советских войск из Венгрии и оккупировавших в 1968 году танковыми дивизиями свободолюбивую Прагу.

Кровавый советский режим присваивал палачам почетные звания: «Пенсионер Союзного значения», назначал персональные пенсии, выделял путевки на курорты Черноморского побережья Кавказа и в Трускавец, отводил участки земли под дачи на берегу Одесского залива в Лузановке и в Мисхоре и предоставлял право закупать дефицитные продукты, одежду и импортную обувь в спецраспределителях.

Защитники Одессы не дремали и сделали несколько залпов по непрошенным гостям. Один корабль задымился, был взят на буксир кораблем сопровождения и отведен на ремонт в Севастополь.
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22.03.2022 09:54 Відповісти
Браво
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22.03.2022 10:17 Відповісти
Слава Украине!
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22.03.2022 10:56 Відповісти
Мальчиков, в трусиках, в дребезги
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22.03.2022 09:46 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 09:50 Відповісти
Учитывая то, что сдохшие орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
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22.03.2022 09:50 Відповісти
Угроза наступления на Украину из Беларуси сохраняется.

На спутниковых снимках Maxar Technologies зафиксировано накопление наступательных вооружений в Гомельской области на границе с Украиной.
https://t.me/charter97_org/67394
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22.03.2022 09:51 Відповісти
Ну в этом никто не сомневается и этому уделяется особое внимание
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22.03.2022 09:54 Відповісти
як наші хлопці їх розхерачать,тоді вони підуть Лукашенку є..шить
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22.03.2022 10:20 Відповісти
Компания Maxar показала скопление техники (предположительно, российской) у деревни Дублин Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Снимки датированы 18 марта, но опубликованы были только сегодня. https://t.me/zerkalo_io/40450
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22.03.2022 09:55 Відповісти
досить вам цю фігню про бульбармію вставляти в усі теми .
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22.03.2022 10:40 Відповісти
тож готуємося, браття, до полум'яної зустрічі!
зрештою, пора бульбу садити, тож і добрива згодяться!
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22.03.2022 09:56 Відповісти
Більш ніж панікери харять закидувачі шапками
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22.03.2022 09:59 Відповісти
то не мучся - вийди за дверi
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24.03.2022 01:59 Відповісти
Кстати, среди этого гумуса было много призывников с самого Крыма, чьи родители скорее всего кричали - "Крым вернулся в родную говень! Хоть камни с неба! Хутин введи!"
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22.03.2022 09:54 Відповісти
Ввів по самі яйця.
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22.03.2022 10:04 Відповісти
Кобзон вже співає під фонограму. Зає... Замучився вже дідок.
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22.03.2022 09:58 Відповісти
Там как у Ласкового мая, несколько Кабзонов...
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22.03.2022 10:24 Відповісти
С истории высадка десанта обычно плохо заканчивалась,даже высадка союзников во время второй мировой была на грани провала и это при том,что немцы их там не ждали.Но раша самя умная,пожелать можно только удачи
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22.03.2022 09:58 Відповісти
Там керував Рунштедт.
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22.03.2022 10:16 Відповісти
Підкацапнику все рівно
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22.03.2022 11:37 Відповісти
Чуш собачая

Эрнест Роммель как раз придумал план для эффективной обороны

Но его послали на четыре стороны

И он не предатель. Его любят записывать в участников операции Валькирия. Добавляя тем что он дворянин. Что есть полная лож
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22.03.2022 12:34 Відповісти
юрка Эсс ,ты еще кашляешь?
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22.03.2022 14:38 Відповісти
Українським утілізаторам кацапських вбивць-респект...
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22.03.2022 10:00 Відповісти
Що ще можна додати,вдалих полювань на руських вань...я заговорив віршами
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22.03.2022 10:03 Відповісти
Что ты сейчас перданул ?
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22.03.2022 14:40 Відповісти
Зараз УНІАН-новини Укаїни виклали фото з коментами : В плен попал российский подполковник, на нем билі труси і носкі ВСУ".
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22.03.2022 10:10 Відповісти
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22.03.2022 10:19 Відповісти
Правильно. Фотки пленных, диверсантов, мародёров и насильников ретушировать не надо
Пусть весь мир видит .
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22.03.2022 10:25 Відповісти
Так вот ты какой - мальчик в трусиках! А носки зачем надел?
Да, и кстати, а кроме трусиков и носков на этом "подоконнике" ничего не было?
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22.03.2022 12:18 Відповісти
руские десантники прилетели в Одессу и умерли.
Что они хотели этим сказать?(с)
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22.03.2022 10:10 Відповісти
vyrazili protest protiv putina, - NET VOINE.
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22.03.2022 17:34 Відповісти
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22.03.2022 10:11 Відповісти
На концерт - встигли.
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22.03.2022 13:05 Відповісти
російські десантники висадились у Гостомелі і померли.
російські артилеристи попали під Харків і померли.
російські морпіхи висадились під Одесою та померли.

Нагадую усім,що організми росіян не пристосовані до українського "Ковіду"
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22.03.2022 10:41 Відповісти
Тётя Соня продает бычков на Привозе: Бычки, бычки, бычок пошел жирнющий, их таки распирает от "русского мира" на дне под Одессой, зделайте мене и себе удовольствие, прокупайте не прогадаете
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22.03.2022 10:44 Відповісти
Бабця нагодувала москалів пирогами з м'ясом десь у херсонський області, москалі такі жруть - хавают, аж щелепами грюкают, всі задоволені, один москаль питає "бабушка а чего такие пирошки вкусные, мясо прям мёд сладкое? Наверное поросенок молодой?" Бабця каже, так молодий з Костроми...
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22.03.2022 11:02 Відповісти
*****! Так значит они все-таки высадились? Почему они не были утоплены? Это что такое? Кто так работает? И нахера нужно было врать? На кого работает этот фейсбуковский боец братчук?

Но вот сейчас, они точно уничтожены. Шо снова в фейсбуке? Хватит воевать по телевизору и в фейсбуке. Где, *****, трупы? Покажите трупы? Где сотни и тысячи кацапских трупов?
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22.03.2022 13:32 Відповісти
Особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, яких готували для штурму Одеси, війська ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем. Джерело: https://censor.net/ua/p3327571
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22.03.2022 16:44 Відповісти
 
 