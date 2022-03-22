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Внаслідок обстрілів Житомирщини знищено 3 та пошкоджено 10 житлових будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
21 березня на Житомирщині, внаслідок ворожого обстрілу території Коростенського району, у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт на місці подій працювали рятувальники 13 ДПРЧ.
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