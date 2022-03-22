Внаслідок обстрілів Житомирщини знищено 3 та пошкоджено 10 житлових будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 березня на Житомирщині, внаслідок ворожого обстрілу території Коростенського району, у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт на місці подій працювали рятувальники 13 ДПРЧ.

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