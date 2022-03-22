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Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади України взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії однієї з військових частин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони у телеграм-каналі.

"У ході бойової сутички з росармією штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон повідомила деталі, що підполковник окупанта, якого взяли в полон "був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних Сил України".

Олександр Кошель Олегович, 1982 року народження, постійне місце дислокації в/ч 47084 – м.Владикавказ у республіці Північна Осетія – Аланія.

Наші штурмовики зазначають, що одразу після взяття Кошеля в полон окупанти "кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце".

При цьому зазначається, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, якому особисто робив щоденні доповіді. "До речі, сам Зусько родом із України – з невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. Зараз він воює проти України, але геть невдало".

"58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом", - йдеться в повідомленні.

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України.

"Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої "другої армії світу", - сказано в повідомленні.

Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.

Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ 01

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Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ 02
Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ 03

Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+80
128-й-респект...
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22.03.2022 10:40
+56
Такого собі маленького геббельсіка розіп'яти хочуть.... кляті бандерівці.
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22.03.2022 10:41
+52
Побачив би на вулиці...блін наші гопники в Україні і то інтелігентніший погляд мають....
настоящий пАлковник.
Шваль обригана.
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22.03.2022 10:46
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Интересно откуда у этого мошанского боевого пропагадона трусы зсу?
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22.03.2022 11:34 Відповісти
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:41 Відповісти
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22.03.2022 13:34 Відповісти
Так, саме якийсь чат бот і передбачався!
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22.03.2022 14:39 Відповісти
кибер армия телеграмм бот, там массово банят ютуб каналы и тд, кооперации со всем миром против русни
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Cool!!!
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22.03.2022 14:37 Відповісти
Понизить в звании на два метра .
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22.03.2022 11:42 Відповісти
Сало из рта успели вырвать? Или проглотил, ****
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22.03.2022 11:45 Відповісти
После трибунала ООН в петле за пропаганду фашизма гармонично смотреться будет.
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22.03.2022 11:47 Відповісти
а трусы то что не показали, откуда он их взял, урод
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22.03.2022 11:51 Відповісти
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22.03.2022 15:36 Відповісти
намародерив
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23.03.2022 13:02 Відповісти
труси й шкарпетки ЗСУ? То це прогрес! Ще тиждень і цей покідьок вивчив би український гімн!
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22.03.2022 11:56 Відповісти
На Федьку кірпічв подібний.
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22.03.2022 11:57 Відповісти
Какой касельок?
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Так вот ты какой - мальчик в трусиках!

Да, и кстати, а кроме трусиков и носков на этом "подоконнике" ничего не было?
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22.03.2022 12:19 Відповісти
Рожа у него дебила... Поломать руки и ноги и расстрелять!
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22.03.2022 12:33 Відповісти
Ценный улов. Задача подобных "комиссаров" нести пургу своим срочникам, что они якобы воюют с укрнациками и направлять их в бой
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22.03.2022 12:37 Відповісти
рашизм реально уродует.

НЕАДЕРТАЛЕЦ. неужели чистокровный украинец? метис? помесь с осетином?

в любом случае, манкурт.
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22.03.2022 12:43 Відповісти
Цей рюзге напевно труси вперше в своєму житті одяг, ще й перед жінкою своєю хизувався, що труси намародьорив.
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Отаке ЧМО полковник. А свої вєлікодєржаниє скрєпоносниє труси, що вже обісрав?
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22.03.2022 13:16 Відповісти
Та звідки в нього труси? Пока тут не намародьорив так ходив.
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22.03.2022 13:26 Відповісти
А где же его скрепные двуглавые трусы? Обосрался в них что-ли?
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22.03.2022 14:17 Відповісти
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22.03.2022 15:38 Відповісти
Им раша как видно сменное белье даже не даёт ..наверное в какой то украинской части украл.
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22.03.2022 15:37 Відповісти
допросить и расстрелять
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22.03.2022 15:49 Відповісти
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