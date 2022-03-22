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В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибули два вантажних автопотяги з гуманітарним вантажем цільового медичного призначення вагою 26 тонн.

До складу гуманітарної допомоги входить медичне обладнання, медикаменти, дезінфекційні засоби та медичні розхідники для військових госпіталів, а також цивільних медичних закладів. Про це повідомив засновник ініціативи, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" віцепрезидентом якої є відома волонтерка пані Діана Дольс. Міжнародні перевезення вантажу здійснили українські автомобільні перевізники, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Командувач додав, що вантаж доставлено в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з президентом Леонідом Костюченко та підприємства ТОВ "Санагро Украïна" — директор Олександр Скрипка.

Крім цього, розмитнення вантажу та підготовку замовлень здійснено ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги" головою правління якої є Ігор Збишко.

— За період роботи наш проєкт охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких розташована поблизу лінії зіткнення. До медустанов передано понад 203 тони гуманітарних вантажів медичного призначення, — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також командувач розповів, що протягом 2021 року до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" загалом надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

— Наразі діяльність проєкту "Допомога Схід" продовжує функціонувати. В Україну з Франції вже прямують нові автопотяги із гуманітарними вантажами для медичних закладів, наближених до району боїв з російськими окупантами, а також для цивільного населення, — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення 01
В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення 02
В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення 03
В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення 04
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Топ коментарі
+5
можемо тільки подякувати країні в цілому і її громадянам кожному окремо.
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22.03.2022 11:15
+5
знаєте, юрій, лише для однієї нації є "хахли", "гризуни", "жабоєди" і прочіє "пендоси". не паліться так явно, товаришу майору не сподобається.
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22.03.2022 11:24
+1
Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві
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22.03.2022 11:19
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можемо тільки подякувати країні в цілому і її громадянам кожному окремо.
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22.03.2022 11:15 Відповісти
Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві
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22.03.2022 11:19 Відповісти
Так, кацапському керівництву заводу рено ми дякувати не будемо
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22.03.2022 12:35 Відповісти
знаєте, юрій, лише для однієї нації є "хахли", "гризуни", "жабоєди" і прочіє "пендоси". не паліться так явно, товаришу майору не сподобається.
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22.03.2022 11:24 Відповісти
Да да, товарисч Петров - майору Иванову явно не понравится ваша топорная работа
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22.03.2022 11:29 Відповісти
даремно ви так...
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22.03.2022 11:56 Відповісти
Вы еще координаты напишите
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22.03.2022 11:17 Відповісти
Украина должна знать, кто ей помогает.
И всё здесь правильно.
Груз УЖЕ у нас.
Неправильно рассказывать, про то, что ещё едет или должно приехать.
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22.03.2022 11:24 Відповісти
Маю думку, що Франція, надсилаючи нам гуманітарну допомогу, намагається згладити явне намагання заробляти на цій війні, торгуючи з болотами. https://biz.nv.ua/ukr/markets/renault-vidnoviv-robotu-zavodu-v-moskvi-novini-rosiji-50227216.html
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22.03.2022 11:27 Відповісти
Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" віцепрезидентом якої є відома волонтерка пані Діана Дольс. Джерело: https://censor.net/ua/p3327592
Це не Франція, це громадськість Франції...
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22.03.2022 11:59 Відповісти
 
 