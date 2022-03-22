Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли населений пункт у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 21 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на щастя, загиблих немає.

В ДСНС також показали наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині 21 березня.

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