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Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли населений пункт у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 21 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на щастя, загиблих немає.

В ДСНС також показали наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині 21 березня.

Також читайте: Окупанти із "Градів" обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині

Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині 01
Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині 02
Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині 03
Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині 04
Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині 05

Автор: Ірина Дашківська
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По мнению экспертов кроме способности к мародерству и убийству мирного населения, других способностей у "втарой армии мира" не обнаружено.
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22.03.2022 11:35 Відповісти
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22.03.2022 11:36 Відповісти
 
 