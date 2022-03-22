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Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстріляли населений пункт у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 21 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, на щастя, загиблих немає.
В ДСНС також показали наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині 21 березня.
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1sarmat
показати весь коментар22.03.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 14
константен
показати весь коментар22.03.2022 11:36 Відповісти Мені подобається 11
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