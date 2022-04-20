"Монах"-диверсант у Києві хотів "стерти українську націю з лиця землі". Його затримали. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві поліцейські затримали прихильника "руського міра" за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності
Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ
З’ясувалося, що затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї "русского мира" та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію. 41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на одній зі станцій метро. У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.
Крім того, в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо. Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.
Будь ласка, зачекайте...
- Так веди його сюди.
- не можу.
- Чому?
- не пускає.
за руцким кораблем !!!
на вёслах )))))
Британський письменник Герберт Веллс, написав роман "Острів докторо Моро" де чудернацький вчений на закритому острові, намагався через різноманітні експерименти робити з різних звірів людей, і поки цих потвор контролював, вони вдавали с себе "людей" але тільки втратив над ними контроль, все їх звіряче нутро одразу повернулось і з ще більшою злобою і ненавистю ці потвори стали знищувати все навколо що їм нагадувало людяність. Саме це ми зараз спостерігаємо за москалями, яким дозволили не бути людьми, повернули їх традиційне звіряче єство.
СБУ треба перевіряти усі заклади які відносяться до московського патріархату.
Стояли морозы -20 градусов. В тёплом пуховике и штанах на подкладке я мёрз. По улицам Печор ходили дети лет 12, без куртки - в одном тонком свитере - и умоляли дать им покушать. Мы купили им еды.
В это время в "богоненавистная" Эстония реституировала РПЦ владения, конфискованные большевиками. Там уже во всю работал электронный парламент.
Вот такие монахи. Вот такое у них православие. Вот такой он - русский мир.
Натисніть добре на двері, в яких його пальці цього "монаха"!
ЗЫ: а настоящего диверсанта хоть одного нам сёдня предъявят? Чтоб я хотяб приблизительно знал, чего целый день маринуюсь на диване.
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
Такое оно русскае православие...
Вот задача РПЦ ФСБ.
Доколе наши Лавры , наши церкви будут пристанищем врагов украинской нации.
А народ наш ходит в эти гадюшники и говорит "какая разница"
И говорят - Бог один.
Может он и один, но наместники его (или под видом наместников)
на земле разные.
Есть РПЦ ФСБ и ее задача не от Бога.
Люди, прошу вас, благаю, не ходите в фсбешные церкви
Сколько ж можно позволять этим агентам работать в Украине?