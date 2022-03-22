Кожні 4 хвилини в "ВКонтаке" виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

Російська соцмережа "ВКонтакте" наповнена некрологами про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"Невеличкі спостереження, судячи з кількості некрологів, рахунок яких на Росії йде на тисячі і як ми вже вчора писали, приблизно кожні 4 хв в VK виходить черговий некролог. То зведення про втрати особового складу ЗС РФ та інших силових структур Росії, які щодня публікує українська сторона не тільки не завищені, а і можуть відставати від реальної кількості втрат", - йдеться у повідомленні.

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