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Кожні 4 хвилини в "ВКонтаке" виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російська соцмережа "ВКонтакте" наповнена некрологами про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"Невеличкі спостереження, судячи з кількості некрологів, рахунок яких на Росії йде на тисячі і як ми вже вчора писали, приблизно кожні 4 хв в VK виходить черговий некролог. То зведення про втрати особового складу ЗС РФ та інших силових структур Росії, які щодня публікує українська сторона не тільки не завищені, а і можуть відставати від реальної кількості втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська "КП" опублікувала і потім видалила дані міноборони РФ про ліквідованих в Україні росіян - 9 861 загиблий

Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 01
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 02
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 03
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 04
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 05
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 06
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 07
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 08
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Топ коментарі
+80
ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
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22.03.2022 13:17
+62
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22.03.2022 13:20
+50
Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
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22.03.2022 13:20
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ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
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22.03.2022 13:17 Відповісти
Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
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22.03.2022 13:20 Відповісти
Путин наградил мусульманина крестом!!!
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22.03.2022 13:21 Відповісти
То спеціалний мусульманський хрест, освячений муллою . А з іншого боку - тієй дохлятині вже похєр, що хрест, що зірка давіда...
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22.03.2022 16:16 Відповісти
То ще нiчого,а ось мерiя Днiпра прийняла рiшення "Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах."
https://t.me/charter97_org/67208
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22.03.2022 17:14 Відповісти
треба щоб вони пришвидшували темп !!! бо ще перемиря обявлять ..недай бог !
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22.03.2022 13:24 Відповісти
Треба, щоб 24 в секунду, тоді й кіно подивимося.
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22.03.2022 13:39 Відповісти
Свиным шашлыком не угостил?
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22.03.2022 14:10 Відповісти
https://t.me/charter97_org/67208
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22.03.2022 17:15 Відповісти
Скоро vk теж в блок)))))
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22.03.2022 13:17 Відповісти
Залишиться кацапському бидлу тільки в примітивні Однокласні)))). От тобі і 71 відсоток за *****...
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22.03.2022 13:19 Відповісти
*****, почитав некрологів їхні - це піпец. Посіб в Чернігові защищая мирноє нєбо над Росієй☝️
Триндец.
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22.03.2022 13:23 Відповісти
у їхньому світогляді саме так: бо ми ж мали на них напасти першими і погнати усіх кацапів на гейпаради! Забули ?
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22.03.2022 14:39 Відповісти
Дорослі, а чого це губернатор Калмикії інстаграмом користується? Не можна ж!!!! Че ж екстриміська організація!!! Срочно в Роскомнадзор і в ФСБ прєдателя!!!!!
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22.03.2022 13:24 Відповісти
родился потерпел умер
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22.03.2022 13:17 Відповісти
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22.03.2022 13:18 Відповісти
Це їх посмертна нагорода "за мужество" "за мужеложество"?
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22.03.2022 13:38 Відповісти
"Ви всо врьотє. Єто фейкі. Роіся впєрдє!!!" 😁
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22.03.2022 13:18 Відповісти
Якщо "р" в останньому слові змінити на "з" ...
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22.03.2022 13:26 Відповісти
зачем они это у себя разрешают?
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22.03.2022 13:19 Відповісти
чого в них такі дегенеративні рожі???
з автоматом ну прямо такі парені Шварцнегери ...херої ..
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22.03.2022 13:19 Відповісти
Так окрема ж цивілізація. Там нормальна людина буде виділятися і зійде за урода.
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22.03.2022 13:37 Відповісти
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22.03.2022 13:20 Відповісти
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22.03.2022 13:23 Відповісти
ОСЬ ЦЕ "МОЖЄМ ПАВТАРИТЬ" вітаю аплодисментами стоячи

можна скоротити період до півсекунди
ні слова проти!
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22.03.2022 13:20 Відповісти
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22.03.2022 13:20 Відповісти
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22.03.2022 13:21 Відповісти
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22.03.2022 13:21 Відповісти
Кацапский биомусор.
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22.03.2022 13:22 Відповісти
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22.03.2022 13:24 Відповісти
хоч якийсь позитив - світ очищується від маньяків, мразєй, бруду під нігтями
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22.03.2022 13:24 Відповісти
шота как то изредка...или боятся сразу все выложить?
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22.03.2022 13:24 Відповісти
растягивают удовольствие ))
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22.03.2022 13:33 Відповісти
4х15х24=360х25=9 тис. Це відповідає видаленій інфі від МО рашки.
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22.03.2022 13:25 Відповісти
Скоріше так співпало. Плюс ви взяли 25 днів. Але ж не з першого дня почали публікувати. Думаю, спочатку замовчувати. Тіла сотнями лежали в мозирських моргах.
Тобто, вони деякий час були пропавшими без вісті.
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22.03.2022 14:01 Відповісти
Я порядок цифр перевіряв, нічого іншого. Цифри десь в 2 рази більші мають бути.
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22.03.2022 14:04 Відповісти
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22.03.2022 13:27 Відповісти
Сейчас на эту тему в вк 307904 новости. Даже разделив на 10 цифры впечатляют.
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22.03.2022 14:46 Відповісти
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22.03.2022 13:28 Відповісти
Это прекрасно!
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22.03.2022 13:28 Відповісти
Пішов рахувати кацапів.
Одна голова є, дві ноги - ліва і права - в різних чоботах є (?), дві ліві однакові руки ???
Блін, і скільки рахувати???
Та нахр - ще рахувати їх... не часу.
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22.03.2022 13:28 Відповісти
Настав час померти за брехню. Щось про "гражданскую війну на лугандоні" вже ніхто не згадує.
)(.йло обмовилося про кількість рабів що йому не шкода покласти тут, а у перекладі на людську мову це означає що йому конче потрібно списати 50000 жмурів з 2014 року. Може слід рахувати їх трохи на випередження? )))
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22.03.2022 13:29 Відповісти
Как они еще не додумались публикации некрологов приравнять к экстремизму? Ну тупыыые...
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22.03.2022 13:30 Відповісти
Дуже гарне слайд-шоу.
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22.03.2022 13:30 Відповісти
Треба би нашим підсуєтитися і створити якусь групу вконтактє бажано з ватною назвою, де б збирали всі ці некрологи... І розкрутити її, щоб більше москалів то бачило
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Теперь это уже "Защита мирного неба над Россией"! Креативно, ничего не скажешь! Следующий шаг будет "спецоперация по обороне Москвы".
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22.03.2022 13:31 Відповісти
"время, вперёд!"
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Виходить - 1,5 орка? Якщо чисто математично?
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22.03.2022 13:31 Відповісти
Требую в комментарии пояснительную бригаду из кацапских пленных, иначе никто объяснить не может: как можно погибнуть ..... в спецоперации по защите мирного неба над россией на Украине.... как это сделал ильяр гелималетидинов из челябинска, на скринах который ?
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22.03.2022 13:33 Відповісти
На значек- погибни в Украине дурачек!
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22.03.2022 13:33 Відповісти
15 за годину 400 в день. 25 днів 10.000 падалі.
І це тільки тих що зішкребли в баночки...
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Невірно підрахували, 27 орків за годину!
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22.03.2022 14:20 Відповісти
Ми дома, коли ріжемо свиню, ще ні разу не додумалися її нагороджувати, тим паче посмертно.
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22.03.2022 13:35 Відповісти
И не только вконтакте...
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Шаман в тундре отпоет!
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22.03.2022 13:38 Відповісти
Допоки буде "на Украине", а не "в Украине", доти будете дохнути.
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22.03.2022 13:42 Відповісти
За значек погибни в Украине дурачек!
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22.03.2022 13:36 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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22.03.2022 13:36 Відповісти
"- ривочка, давайте поговорим о прекрасном
- давайте
- зсу ****** орков!
- и это прекрасно!" (С) ))
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22.03.2022 13:41 Відповісти
Мамкі, папкі, жонкі всі щасливі, задоволені. Грошенят, може, отримають.
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22.03.2022 13:44 Відповісти
якщо повністю відкрили інформацію про втрати, отже ***** іде на тотальну мобілізацію під соусом "ні забудім ні прастім" Тому панове, необхідна подальша евакуація цивільних на Захід. І інтенсивна підготовка до зустрічі незваних гостей
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Да щас. "Низабудим,нипрастим" кацапские ублюдки могут лишь у себя на кухнях за бутылкой стекломоя. А "из-под палки" эти вояки добегут развеичтотдо мобильного крематория.
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22.03.2022 13:53 Відповісти
Та пішли вони. Я на тиждень виїхала із дитиною в іншу область, потім повернулася. І по всій вулиці люди вертаються.
Із цим скаженим ху@лостаном ніде немає безпеки.
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22.03.2022 14:51 Відповісти
Сдохли "во время спецоперации в Украине,защищая мирное небо над росеей"🤦Нет,кацапов определенно надо всех массово лоботомировать.
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22.03.2022 13:49 Відповісти
ЛЮДИ, ВИ Ж ВРАХОВУЙТЕ, ЩО МОСКАЛІ ПУБЛІКУЮТЬ ІНФУ ТІЛЬКИ ПО ТИХ, КОГО ВДАЛОСЯ ІДЕНТИФІКУВАТИ. А БАГАТО ВИПАДКІВ, КОЛИ ГОЛОВА ОРКА В БУЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ, НОГИ - У ФАСТІВСЬКОМУ, А РУКИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ. ПЛЮС БАГАТО ТИХ, ХТО "ЗГОРІВ НА РОБОТІ". ЛИШЕ КУПКА ПОПІЛУ ЗАЛИШИЛАСЬ. ТАКИХ ВИПАДКІВ - 1/3, БО ОСНОВНІ ВТРАТИ В НИХ ВІД НАШОЇ АРТИ. ТО ПОКИ ЩО МОСКАЛІ ******* ЇХ ЯК БЕЗВІСТІ ПРОПАВШИХ...
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22.03.2022 13:51 Відповісти
Много нерусских. Это целенаправленная фашистская политика: устранение других наций, освобождение земель под своё быдло, убийство украинцев. Одним решением достигают несколько целей. Ничего подлее придумать нельзя.
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22.03.2022 13:51 Відповісти
Как всегда изуверская формулировка: "защита Родины на ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ", твари конченные
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22.03.2022 14:07 Відповісти
Та хай що хочуть те й пишуть....вони ж не напишуть ,що їх лічно застрелив Степан Бандера!
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22.03.2022 14:22 Відповісти
Бо вони вважають їх своєю територією - увесь бувший СРСР. Це наслідок педалювання імперської величі, манії сабіранія зімєль рускіх. Хворі люди, яких треба лікувати, як німців від нацизму
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22.03.2022 16:00 Відповісти
хорошие новости, нужно больше 200 рашистов.
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22.03.2022 14:11 Відповісти
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22.03.2022 14:14 Відповісти
Обратили внимание , основная масса этого биомусора из усть-зажопинсков и мухосрансков. Не видно питера, москвы , краснодара, ростова.
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22.03.2022 14:36 Відповісти
Они даже в некрологах лгут. Какое "мирное небо защищали" эти орки? Они тупо и свирепо взорвали наше мирное небо. Они разрушили мир целой страны. И поэтому их постигла участь пушечного мяса. Тупые, злые двуногие существа, не умеющие ничего создавать, а только убивать и разрушать.
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22.03.2022 14:46 Відповісти
Патологическая лживость - одна из фундаментальных черт "русской загадочной души".
И да, чем меньше "загадок", тем лучше.
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22.03.2022 15:28 Відповісти
"Героически погиб" ха-ха-ха. Кацапським хробакам-хробача смерть.
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22.03.2022 14:59 Відповісти
Не можете заснути? ******* кацапських здохликів.
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22.03.2022 15:15 Відповісти
Потрібно хвилини скоротити до секунд...
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22.03.2022 16:21 Відповісти
В одном из некрологов улыбнуло, что чувак будет ярким примером для подростающих рашистов - приезжайте в Украину чтобы сгореть ярким пламенем, сцуки
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22.03.2022 17:08 Відповісти
Свинокацапи горіть у пеклі,земля вам скловатою!
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22.03.2022 19:26 Відповісти
русня массово хоронит свою падальhttps://www.youtube.com/watch?v=WhVFMxN7lQg
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22.03.2022 21:28 Відповісти
да и *** на этих собак мы их не звали.теперь пусть гниют.
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23.03.2022 06:07 Відповісти
Здоровья им.
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23.03.2022 06:48 Відповісти
Здоровья им.
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23.03.2022 06:52 Відповісти
 
 