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Кожні 4 хвилини в "ВКонтаке" виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російська соцмережа "ВКонтакте" наповнена некрологами про ліквідованих в Україні російських окупантів.
Про це повідомляє InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.
"Невеличкі спостереження, судячи з кількості некрологів, рахунок яких на Росії йде на тисячі і як ми вже вчора писали, приблизно кожні 4 хв в VK виходить черговий некролог. То зведення про втрати особового складу ЗС РФ та інших силових структур Росії, які щодня публікує українська сторона не тільки не завищені, а і можуть відставати від реальної кількості втрат", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Триндец.
за мужество" "за мужеложество"?
з автоматом ну прямо такі парені Шварцнегери ...херої ..
можна скоротити період до півсекунди
ні слова проти!
Тобто, вони деякий час були пропавшими без вісті.
Одна голова є, дві ноги - ліва і права - в різних чоботах є (?), дві ліві однакові руки ???
Блін, і скільки рахувати???
Та нахр - ще рахувати їх... не часу.
)(.йло обмовилося про кількість рабів що йому не шкода покласти тут, а у перекладі на людську мову це означає що йому конче потрібно списати 50000 жмурів з 2014 року. Може слід рахувати їх трохи на випередження? )))
І це тільки тих що зішкребли в баночки...
- давайте
- зсу ****** орков!
- и это прекрасно!" (С) ))
Із цим скаженим ху@лостаном ніде немає безпеки.
И да, чем меньше "загадок", тем лучше.