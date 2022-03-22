УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11825 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
32 627 21
армія РФ (13470) бомба (151) війна (56389) Маріуполь (2820)

Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, - міськрада. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради. 

Як констатується, на жаль місто зазнало ще більших руйнувань.

"Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Маріуполя триватиме, доки з міста не вивезуть усіх мешканців, - Верещук

Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, - міськрада 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
показати весь коментар
22.03.2022 13:27
+22
Це вони так вимагають любові до себе.

Мразоти!
показати весь коментар
22.03.2022 13:27
+18
героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
показати весь коментар
22.03.2022 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так мають виглядати голови оосічн після українських куль https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share
показати весь коментар
22.03.2022 13:25 Відповісти
героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
показати весь коментар
22.03.2022 13:27 Відповісти
Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
показати весь коментар
22.03.2022 13:27 Відповісти
Це вони так вимагають любові до себе.

Мразоти!
показати весь коментар
22.03.2022 13:27 Відповісти
хотелось бы увидеть этих тварей, которые это делают и кто отдает приказы..., но только посмотреть, из любопытства, я никогда такого не видела, а потом посмотреть, как они сдохнут...
показати весь коментар
22.03.2022 13:29 Відповісти
Готовьте бабосики рабсияне. Выплаты будут долгими и болезненными
показати весь коментар
22.03.2022 13:31 Відповісти
Мне вот интересно, а в Мариуполе что стингеров нет или рашкаванские чертолеты летают слишком высоко, что их не достать со стингера?
показати весь коментар
22.03.2022 13:32 Відповісти
Какие вертолеты? Это Су-30 работа
показати весь коментар
22.03.2022 14:50 Відповісти
Кару небесну на голови російських фашистів. Згоріть до тла, до сьомого коліна
показати весь коментар
22.03.2022 13:32 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
22.03.2022 13:38 Відповісти
Репарации твари рашисти будете виплачувати ваші дiти та внуки
показати весь коментар
22.03.2022 13:39 Відповісти
і це з ними домовлялки якись?
показати весь коментар
22.03.2022 13:41 Відповісти
а в перші години війни ,ще можно було знищити аеродроми кацапів вздовж кордонів !
показати весь коментар
22.03.2022 13:41 Відповісти
А в Харькове не сбрасывают, в Чернигове
показати весь коментар
22.03.2022 14:01 Відповісти
Скандал. Кадиров принизив "героя ДНР" Ходаковського і змусив його вибачитись

https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
показати весь коментар
22.03.2022 14:20 Відповісти
Псалом 78



Боже, прийшли чужинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну. Кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх - звірам земним. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалиму, і не було кому ховати. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою й соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє? Вилий гнів Твій на народи, які не знають Тебе, і на царства, які ймення Твого не призивають. Бо вони пожерли народ Твій і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожіли дуже ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імени Твого. Щоб не сказали безбожні: «Де Бог їх?» Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ Твій і вівці пасовиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та з роду в рід сповіщати хвалу Твою.
показати весь коментар
22.03.2022 14:54 Відповісти
Заткнись вже, гордий буревісник, *****! І відсоси у свого Єзуса трішки нижче пупка! Воно і трішки легкіше стане! Може!
показати весь коментар
22.03.2022 15:37 Відповісти
льотчиків снайперів і артелеристів в полон не беруть ....
показати весь коментар
22.03.2022 15:53 Відповісти
 
 