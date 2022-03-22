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армія РФ (13470) війна (56389) ліквідація (1937) Шойгу (572) Цимбалюк Роман (51)

У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Єршова Владислава Миколайовича, звинувативши його у величезних втратах особового складу.

Про це повідомляє у Фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, стосовно нього ведеться слідство", - пише Цимбалюк.

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За його інформацією, за попередніми даними, втрати особового складу названої армії становлять понад дві тисячі військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики.

У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк 01
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Топ коментарі
+60
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22.03.2022 13:53
+35
хай вьіпьет йаду и убьет себя об стенку
мона об кремлівську
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22.03.2022 13:54
+22
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22.03.2022 13:54
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

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57 мин



Слово имеет депутат Госдумы от ЛДПР.
Он сообщает нам, что это Украина с помощью перепончатокрылых, рукокрылых и грызунов распространила по миру ковид.

https://twitter.com/i/status/1506222632697483265
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22.03.2022 13:52 Відповісти
хай вьіпьет йаду и убьет себя об стенку
мона об кремлівську
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22.03.2022 13:54 Відповісти
Кстати а жирик уже с кабзоном или нет?
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22.03.2022 13:58 Відповісти
В коме булькает.
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22.03.2022 14:09 Відповісти
Поскольку нигде его нет, значит уже на концерте кабздона!
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22.03.2022 14:11 Відповісти
Він то в комі, то без коми. Щось однопартійці мутять. А свиноматки чекають що він прийде до тями і все їм роз"яснить і пояснить як хАрАшо жить в кацапії
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22.03.2022 14:22 Відповісти
жирик в пути кабзон ждет )))
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22.03.2022 15:25 Відповісти
Схоже, ще блукає. Та є надія, що таки знайде вірний напрямок.
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22.03.2022 15:41 Відповісти
Украина в принципе самый большой кошмар в существовании кацапов.
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22.03.2022 14:11 Відповісти
да ХЕНЕРАЛ ЗАБЫЛ ЖОВТО СИНЮЮ СТРИЧКУ И ВЗЯЗДУ ГЕРОЙ УКРАИНЫ СПРЯТАТЬ это же тот же Штирлиц с рацией за спиной, красным знаменем и в буденовке приехал в Ставку к Фюреру..
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22.03.2022 14:44 Відповісти
***** крайних ищет?
Ну-ну...
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22.03.2022 13:52 Відповісти
так для дтого генерала это не накащание а просто за счатсье будет посидеть дома у телевизора на диване и с семьей - чем гнить в окопах или на полях с семечками в карманах
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22.03.2022 13:57 Відповісти
Несправедливо! У других разве меньше потери? Нужно всех под арест!
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22.03.2022 14:12 Відповісти
о тех потерях ботоксу еще не сообщили а то его кондратий хватит
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22.03.2022 14:16 Відповісти
ойц
путя нашла крайнего...
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22.03.2022 13:53 Відповісти
Цікаво, а як на думку шойгу цей кацап у нар ді бойового павича міг зарадити зашквару цих кацапських жмурів? 🤔
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22.03.2022 13:59 Відповісти
твой дом тюрма! гыгыгы...
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22.03.2022 13:53 Відповісти
ПОТРАПИТЬ ПІД ДЕФЛОРАЦІЮ...
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22.03.2022 13:53 Відповісти
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22.03.2022 13:54 Відповісти
Za путена хоть дилдо с неба да к анальнаму аргазму!!!11
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22.03.2022 14:09 Відповісти
Чоткий пляшкозамінник! Зкріпний!
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22.03.2022 15:43 Відповісти
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22.03.2022 13:53 Відповісти
Клоун ряженій
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22.03.2022 13:55 Відповісти
Одобряем. Побольше генералов давить надо и олигархов, и тогда путя останется с ********** жополизами лдпр и пропогандонами с тв, и вот тогда обиженная элита из-за риска своего близкого ******* , возьмет и снесет царскую шоблу.
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22.03.2022 13:56 Відповісти
Ви що! Ршистські герали та олігархи-корупціонери то найкращі помічники ЗСУ.
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22.03.2022 14:03 Відповісти
який етаж?
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22.03.2022 13:56 Відповісти
Дамбаський ватан бубка не дострибне...
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22.03.2022 14:10 Відповісти
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22.03.2022 14:25 Відповісти
Скоро сам Щуйгу на солнєчний Магадан...
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22.03.2022 13:57 Відповісти
папенькин сынок, как оказывается ))
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22.03.2022 13:58 Відповісти
Підарешт на підарешті і підарештом поганяє...
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22.03.2022 13:58 Відповісти
на зону! ссуку!))))
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22.03.2022 13:58 Відповісти
Вся московія давно стала зоною.
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22.03.2022 14:12 Відповісти
Какая отвратительная рожа... Хотя, что с бывшего суворовца взять, ущербное, детства и юности не видели,- всю жизнь в сапогах 🤔🧐😁
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22.03.2022 13:58 Відповісти
Ще з армії пам'ятаю... сапагі - ліцо салдата!
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22.03.2022 14:00 Відповісти
Точно! 👀😂🤣
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22.03.2022 14:16 Відповісти
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22.03.2022 15:53 Відповісти
На воротнике пшеница колосится, желтая. На синем фоне. Красота. Еще бы подсолнухи туда пришили. ДБЛ БЛ.
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22.03.2022 13:59 Відповісти
піzда подкралась незаметно.......
а медальки в очько засунь и громко пььйордни
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22.03.2022 13:59 Відповісти
Хороший генерал, побільше б таких на рашці.
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22.03.2022 14:00 Відповісти
Даже форма как у клоунов, у военных развитых стран нет этой броской пестроты, дикари.
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22.03.2022 14:00 Відповісти
Козел отпущения первый пошел.
Он думал что анало говнет армия идет против дикарей с палками.
Это результат постоянной лжи,в которую они поверили сами.
Также отдельное спасибо за картонные элементы брони,мангалы и прочие нанотехнологии
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22.03.2022 14:01 Відповісти
Эти бы ордена да на красную траурную подушечку
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22.03.2022 14:01 Відповісти
та ладно , когда это рашку волновали потери личного состава , шойгу назначил виновного за провал блицкрига
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22.03.2022 14:01 Відповісти
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22.03.2022 14:04 Відповісти
Так набагато ефективніше

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22.03.2022 15:48 Відповісти
теж варіант. Вийде ***** до народу і скаже. "Я ні прі чьом, вот етат падонок"
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22.03.2022 14:04 Відповісти
Нехай відберуть нагороди перед розстрілом і украдені у ЗСУ труси.
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22.03.2022 14:04 Відповісти
шойгу самого назначат
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22.03.2022 14:04 Відповісти
Чому на мавпячих вухах аксєльбантів нема?! Нєпарядок!!!
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22.03.2022 14:05 Відповісти
У хенерала френч часів мезозойської ери.
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22.03.2022 14:06 Відповісти
Так то ж зкріпа така!
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22.03.2022 15:45 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 14:08 Відповісти
це "крупний євразієць" духовний наставник *****, проповідував зверхність кАзладоєвих над болотами і лісами.
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22.03.2022 17:08 Відповісти
никогда у военных штабных засранцев не ценились их прямые профессиональные навыки. исключительно тот угол наклона спины перед начальством на который он согласен прогнуться. Вылезти по карьерной лестнице вверх, тащить туда своих деток зятьев племянников и т.д.
поэтому тащили и будут тащить но не учиться военному делу.
зачем? если запас тупого мяса в сапогах неограничен. как они думали.
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22.03.2022 14:08 Відповісти
Отличный генерал. Он понимает, что весь этот сброд нужно извести под корень.
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22.03.2022 14:09 Відповісти
бородатий анекдот совейських часів.
спить собі дід у казармі після самоходу, нікого не чіпає.
підходить енереал-лейтенант до ліжка і така розмова...
- товариш солдат, встать!
- ти хто?
той тицае на погон з двова звьоздами.
- кусок, *********...
той тицае на "колоски" на комірі.
- а лісничій? - Пішов на ***.
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22.03.2022 14:14 Відповісти
Какой домашний арест? Героя расеи этому таварищу. Ведь он действовал точно с установками легендарного таварища жукава)
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22.03.2022 14:14 Відповісти
РОСсии капзда настал.
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22.03.2022 14:16 Відповісти
Новий Павлов?
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22.03.2022 14:24 Відповісти
Лучше бы новый Власов.
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22.03.2022 15:15 Відповісти
Зірочку на лоба, був пацан і нетУ
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22.03.2022 14:26 Відповісти
які кумедні на них значки
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22.03.2022 14:36 Відповісти
Який домашній арешт?!! Сталінська міра - розстріляти! І то не одного, а через одного, а потім решту.
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22.03.2022 14:46 Відповісти
А хиба він не слідував завєтам руцкіх гєроєв типу суворових, жукових?
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22.03.2022 14:50 Відповісти
Мотошвєйний хенерал!
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22.03.2022 14:55 Відповісти
Расстрелять, нахрен. Мы будем не против, а даже очень за. Только обязательно поставьте вместо него ещё более тупого.
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22.03.2022 15:35 Відповісти
Це добре, інші генерали будуть більш замислюватися "а оно нам нада, еще потом и посадють".
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22.03.2022 16:28 Відповісти
Так ***** не того арестовали, надо было ***** , шайгу
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22.03.2022 16:39 Відповісти
А , в 37- м был ягода , и ежов, символично ***** по феншую, это карама такая на расии
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22.03.2022 16:43 Відповісти
прозвучало, що весь Слідком рузге, разом з піонервожатим, терміново "закінчує" всі справи і на йдуть в наступ "на воєнних". Так сказати "второй фронт" відкрили і з "всією пролетарською ненавис тю" в табори в Мордолвію "к істокам"
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22.03.2022 17:16 Відповісти
чувак реально занимался утилизацией рашистов, но был раскрыт. Побольше бы таких помошников.
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22.03.2022 18:11 Відповісти
а передавили бы они там друг друга!
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22.03.2022 21:24 Відповісти
 
 