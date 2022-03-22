43 231 73
У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Єршова Владислава Миколайовича, звинувативши його у величезних втратах особового складу.
Про це повідомляє у Фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.
"На даний момент генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, стосовно нього ведеться слідство", - пише Цимбалюк.
За його інформацією, за попередніми даними, втрати особового складу названої армії становлять понад дві тисячі військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики.
Топ коментарі
+60 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 13:53
+35 Тетяна Тать
показати весь коментар22.03.2022 13:54
+22 Перехватчик
показати весь коментар22.03.2022 13:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@prof_preobr
·
57 мин
Слово имеет депутат Госдумы от ЛДПР.
Он сообщает нам, что это Украина с помощью перепончатокрылых, рукокрылых и грызунов распространила по миру ковид.
https://twitter.com/i/status/1506222632697483265
мона об кремлівську
Ну-ну...
путя нашла крайнего...
а медальки в очько засунь и громко пььйордни
Он думал что анало говнет армия идет против дикарей с палками.
Это результат постоянной лжи,в которую они поверили сами.
Также отдельное спасибо за картонные элементы брони,мангалы и прочие нанотехнологии
поэтому тащили и будут тащить но не учиться военному делу.
зачем? если запас тупого мяса в сапогах неограничен. как они думали.
спить собі дід у казармі після самоходу, нікого не чіпає.
підходить енереал-лейтенант до ліжка і така розмова...
- товариш солдат, встать!
- ти хто?
той тицае на погон з двова звьоздами.
- кусок, *********...
той тицае на "колоски" на комірі.
- а лісничій? - Пішов на ***.