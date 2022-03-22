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Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У білоруському селі Дублін, що за 30 км від кордону з Чернігівською областю, зафіксовано додаткову військову колону РФ.

Про це повідомив американський журналіст Джек Детч і супроводив текст супутниковим знімком, передає Цензор.НЕТ.

"Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання", – йдеться у повідомленні.

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Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини 01

Село Дублін розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України.
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Топ коментарі
+72
Прелестно...даже с фотофиксацией

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22.03.2022 14:30
+44
Все флаги в гости будут к нам...

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22.03.2022 14:22
+40
больше мертвых и разных кацапов, каждая семья должна получить похоронку что бы при слове Украина кацапы непроизвольно обсыкались
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22.03.2022 14:28
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Ииии почему по ним точка У не бьет ?
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22.03.2022 17:41 Відповісти
Так накрийте їх артилерією,щоб і не рипнулися!
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22.03.2022 19:18 Відповісти
<******* ПОСЛУШАЮТ И ЗДОХНУТ !!!
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22.03.2022 20:25 Відповісти
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