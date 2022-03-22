Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У білоруському селі Дублін, що за 30 км від кордону з Чернігівською областю, зафіксовано додаткову військову колону РФ.
Про це повідомив американський журналіст Джек Детч і супроводив текст супутниковим знімком, передає Цензор.НЕТ.
"Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання", – йдеться у повідомленні.
Село Дублін розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України.
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