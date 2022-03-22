Офіцер-десантник Андрій Хоменко, який врятував чимало воїнів та загинув у бою під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, удостоєний звання "Герой України". ФОТО

Офіцер-десантник старший лейтенант Андрій Хоменко врятував багато життів та загинув у бою як справжній герой.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, командир десантно-штурмового взводу 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ старший лейтенант Андрій Хоменко удостоєний звання "Герой України" та ордена "Золота Зірка" (посмертно).

"Зокрема, 03 березня в районі населеного пункту Козачого, позиція командира десантно-штурмового взводу старшого лейтенанта Андрія Хоменка знищила 5 одиниць БМП-3 і один танк противника. Неодноразово офіцер-десантник здійснював евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, вивозив поранених та вцілілих воїнів після атаки з повітря, а також танкових обстрілів противника.

Загинув старший лейтенант Андрій Хоменко 03 березня під час знищення ворожого десанту в районі населеного пункту Андрійчикове Миколаївської області. Він до кінця командував своїм підрозділом, противнику було завдано максимальних втрат, близько 30-ти окупантів. Вічна пам'ять та слава офіцеру-десантнику! Ми помстимося за кожного!!!", - йдеться у повідомленні.

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