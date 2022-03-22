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війна (56389) Миколаївська область (1824) втрати (3819) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

Офіцер-десантник Андрій Хоменко, який врятував чимало воїнів та загинув у бою під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, удостоєний звання "Герой України". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіцер-десантник старший лейтенант Андрій Хоменко врятував багато життів та загинув у бою як справжній герой.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, командир десантно-штурмового взводу 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ старший лейтенант Андрій Хоменко удостоєний звання "Герой України" та ордена "Золота Зірка" (посмертно).

"Зокрема, 03 березня в районі населеного пункту Козачого, позиція командира десантно-штурмового взводу старшого лейтенанта Андрія Хоменка знищила 5 одиниць БМП-3 і один танк противника. Неодноразово офіцер-десантник здійснював евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, вивозив поранених та вцілілих воїнів після атаки з повітря, а також танкових обстрілів противника.
Загинув старший лейтенант Андрій Хоменко 03 березня під час знищення ворожого десанту в районі населеного пункту Андрійчикове Миколаївської області. Він до кінця командував своїм підрозділом, противнику було завдано максимальних втрат, близько 30-ти окупантів. Вічна пам'ять та слава офіцеру-десантнику! Ми помстимося за кожного!!!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок поранень, отриманих в бою з російськими окупантами, загинув молодший сержант Армен Карапетян. ФОТО

Офіцер-десантник Андрій Хоменко, який врятував чимало воїнів та загинув у бою під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, удостоєний звання Герой України 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
Героям Слава!!!
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22.03.2022 14:50
+33
Герої не вмирають!!!
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22.03.2022 14:58
+19
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:12
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Героям Слава!!!
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22.03.2022 14:50 Відповісти
Война, ****.
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22.03.2022 14:51 Відповісти
Герої не вмирають!!!
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22.03.2022 14:58 Відповісти
Низький уклин ! Вечная память !Смерть рашистским убийцам !
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22.03.2022 15:58 Відповісти
Вечная память!!!.... зы... уберите эти звезды..смотреть на них тошно..есть же Трузуб у народных Героев, введите его ..плз....
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22.03.2022 15:04 Відповісти
'Звьозди ' є , мабуть , в Американців . Що не так ?
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22.03.2022 15:52 Відповісти
у американцев нет таких соседей ...
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22.03.2022 16:00 Відповісти
А про зірку що не так? До чого 'сосєді'?
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22.03.2022 16:04 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:12 Відповісти
Вічна пам*ять...
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22.03.2022 15:12 Відповісти
что цензор нельзя выкинуть этих тварей кому нравиться

Толья

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Ihor Ilnitskiy

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22.03.2022 15:23 Відповісти
Мы за вас вспомним! Выкинем жуковых, ватутиных, и прочее гавно, и после войны будем жить с Вашими именами в памяти! Героям Слава!
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22.03.2022 15:24 Відповісти
І заповним їх ряди собою ! відсиджуватися не будем ні на передовій. ні в тилу ворога ! Думаю, що наших предків ми не осоромимо. Слава Україні !!!
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22.03.2022 15:51 Відповісти
Слава Героям, ,,горять у пеклі моцкалі
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22.03.2022 15:28 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Кари, московітам, тяжкої кари за Україну!!
Украіна не московія, з кріпаками *****!!!
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22.03.2022 15:30 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2022 15:39 Відповісти
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22.03.2022 15:44 Відповісти
Він був чиїмось сином... Вже ніколи не прийде додому, не обійме маму... Спочинь з Миром - великосердна Людина. Хай Творець упокоїть Твою душу.
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22.03.2022 15:45 Відповісти
Не дивлячись що він загинув, - він завжди житиме доти, поки ми жиємо і боримося ! Боже, благослови нас на праведну боротьбу з ворогом !
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22.03.2022 15:55 Відповісти
Слава Герою України!
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22.03.2022 15:58 Відповісти
Вічна пам'ять Герою...
Низький уклін...
Люта Смерть мокшанським загарбникам та їх посіпакам...
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22.03.2022 16:27 Відповісти
Вічна пам'ять
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22.03.2022 17:47 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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23.06.2022 22:44 Відповісти
 
 