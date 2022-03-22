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На Вінниччині збили російську крилату ракету "Іскандер", - голова ОВА Борзов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Вінниччині у вівторок, 22 березня, збили російську крилату ракету "Іскандер".
Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"Плюс одна. "Іскандер", - написав Борзов.
Рештки ракети впали на поле.
На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.
На території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня – три.
Топ коментарі
+39 Юрий Петров 33876dd3
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+35 Шимус
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+20 Nature of Ukraine
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https://news.obozrevatel.com/society/v-chernobaevke-v-vosmoj-raz-unichtozhili-okkupantov-v-seti-shutyat-chto-netflix-nuzhno-*********-serial.htm
Помню тут кто ту про окультизим говорил
Что походу у них там крышу снесло. И они там устраевает ритуалы с жертво преношением. В качестве жертвы своих солдат....
https://en.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander#Iskander-K
«Искандер-М» использует высотную (высота полёта - 50 км) сверхманёвренную (перегрузки - 20-30 G) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км.
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Слава нації
Смерть москалям
******** орда , шоб ви виздихали ,, всі до одного ..
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а "Калибр", - это крылатая!
А крылатая, - это по сути самолет беспилотный, летит низко над землей, от этого не виден на радаре.
"Пресловутый "Кинжал" - по сути, тот же "Искандер", только стартующий с переоборудованного самолета. За счет воздушного старта "Кинжал" имеет увеличенную дальность. А на траектории падения и "Кинжал", и "Искандер" развивают большую (гиперзвуковую) скорость.
На самом деле, практически все, что валится на землю из-за атмосферы - что ракеты, что метеориты, летят на гиперзвуке. И тут Россия, конечно же, ничего не изобрела", - поясняет бывший инженер-конструктор ГП КБ "Южное" Александр Кочетков.
""Искандер" и "Кинжал" - мощные тактические ракеты, способные обеспечить серьезные разрушения, прежде всего, в жилых застройках. Как, впрочем, и сбрасываемые на наши города полутонные бомбы. Что, конечно, ужасно. Но это - ничего такого, с чем мы уже не сталкивались от "освободителей", - пишет Кочетков.
Он утверждает, что ПВО Украины уже научилось эффективно сбивать крылатые ракеты оккупантов. С баллистическими "Искандерами" посложнее, поскольку их скорость выше, но их уже тоже начали сбивать.
"Разберутся и с "Кинжалами". Тем более, когда союзники усилят наше ПВО. Так что не ведемся на грозные названия и помним, что кинжал - оружие трусов и слабаков, этими вытребеньками козака не одолеть", - резюмирует эксперт.