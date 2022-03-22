На Вінниччині збили російську крилату ракету "Іскандер", - голова ОВА Борзов. ФОТО

На Вінниччині у вівторок, 22 березня, збили російську крилату ракету "Іскандер".

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Плюс одна. "Іскандер", - написав Борзов.

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Рештки ракети впали на поле.

На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.

На території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня – три.