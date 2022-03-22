Записка мешканця Маріуполя: "Дима мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Я маму похоронил возле детсадика". ФОТО

В мережі опублікували записку з оточеного військами РФ Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дима ... сын Толика ... Передайте: Дима мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима прости меня. что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика", - йдеться у записці.

Також там намальована карта місця поховання мами Дмитра.

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