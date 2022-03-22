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Записка мешканця Маріуполя: "Дима мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Я маму похоронил возле детсадика". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікували записку з оточеного військами РФ Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дима ... сын Толика ... Передайте: Дима мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима прости меня. что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика", - йдеться у записці.
Також там намальована карта місця поховання мами Дмитра.
Топ коментарі
+105 Неоновая Вывеска
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+83 Funt Gor
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не ждите ни прощения ни жалости
Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.
Хрестилась баба, і кінчався хліб.
Двигтів отой вузесенький окопчик,
де дві сім'ї тулились кілька діб.
О перший біль тих не дитячих вражень,
який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
чи не німою зробиться душа?!
Це вже було колись ні зайчиком, ні вовком -
кривавий світ, обвуглена зоря!
А я мала, писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря
Той перший віршик, притулившись скраю,
щоб присвітила поночі війна.
Який він був, я вже не пам'ятаю.
Снаряд упав - осипалась стіна.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям.
сжимая в ладони записку.
Передача была о беженцах.
Она чудом вырвалась в Чехию
из Кривого Рога.
За стеклом в студии
рядом с продюсером
её ждали две девочки.
Я налил ей воды в бумажный стакан.
Из-за слёз никак не могли начать запись.
Она показала мне записку.
Какой-то чех дал ей эту записку,
услышав, что она на остановке
говорит с детьми по-русски.
В записке корявыми буквами
было написано:
«Русская мразь».
Ігор Померанцев
с ********** мэжуйемо...
Германия вооружила армию РФ, поставив в 2001-2014 тонны военного оборудования.
Всім іншим слід потрохи приходити до тями й починати врешті усвідомлювати що відбувається...
Бридко це усвідомлювати, але на тли усіляких Рено - це правда.