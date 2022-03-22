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Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили декілька окупантів та ворожу техніку на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Миколаївщина. Ось таких "клієнтів" зупинили в їхньому прагненні "звільнити" українську землю наші захисники. Українці - сила! Бо ми - на своїй землі!", - йдеться у повідомленні. 

Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині 01
Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині 02
Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині 03
Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплено ворожу 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом на Сіверщині. Ще одна ідентична одиниця знищена в бою, - ОК "Північ". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Ахмат - сила? Та то ******* здриснуло, як і його песиголовці, як узнало, що на ньго об"явили сафарі і наші підрозділи почали спорити, хто має право побрити ослойоба і відрізати йому пусту бошку.
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22.03.2022 16:24
+45
Ахмат- ****** так и не доехал до Берлина
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22.03.2022 16:25
+24
Зачем морды заретушили ? У кого есть заточки бросте отправлю рамзану
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22.03.2022 16:26
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Ахмат - сила? Та то ******* здриснуло, як і його песиголовці, як узнало, що на ньго об"явили сафарі і наші підрозділи почали спорити, хто має право побрити ослойоба і відрізати йому пусту бошку.
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22.03.2022 16:24 Відповісти
Ахмат- ****** так и не доехал до Берлина
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22.03.2022 16:25 Відповісти
Так цей ослотрах доїхав тільки до ********, де знявся в підвалі для тік-тока і здриснув в свою тепленьку, мокреньку любиму постільку.
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22.03.2022 16:30 Відповісти
Зачем морды заретушили ? У кого есть заточки бросте отправлю рамзану
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22.03.2022 16:26 Відповісти
И по куску сала в пасть засунуть подписав что кабздыровцы подавились украинским салом и уехали к Шайтану
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22.03.2022 16:28 Відповісти
прикарпатско-берлинская легендарная бригада... а служат там петухи из чечни. Деды на том свете в *****!
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22.03.2022 16:33 Відповісти
******* занят, ему некогда: Байрактар ЗСУ знайшов КАДИРОВА в Києвській області https://youtu.be/3**********?t=8

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22.03.2022 16:38 Відповісти
Зачаття кадирівця.
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22.03.2022 16:47 Відповісти
КадЫрка свистни в х*й там дЫрка
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22.03.2022 19:18 Відповісти
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22.03.2022 17:11 Відповісти
как БМП назовешь - так ее и размажут

Ахмат Кадыров был размазан по трибунам стадиона
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22.03.2022 16:56 Відповісти
кокодыровцы..
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22.03.2022 16:24 Відповісти
чы то через дефис правильно?
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22.03.2022 16:25 Відповісти
через "собачку". @, бо знаку "шакал" немає.
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22.03.2022 16:32 Відповісти
Та з частинкою власного ніку, дон...
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22.03.2022 16:39 Відповісти
?нику триста лет...
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22.03.2022 16:43 Відповісти
Так, але цей собака вкрав цю частину, та завжди її повторює. Бидло, що поробиш, такі в лепрозорії академіки...
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22.03.2022 17:14 Відповісти
в ціх фотках є якись особистий шарм.
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22.03.2022 16:24 Відповісти
Землеебы...бурят мать-сыру землю.

P.S. А, и насчёт дронов. Если вы в зоне прямого поражения вражеской артиллерии используете dji и вас не убили - это не ваша заслуга, это их недоработка. Фабрика по производству аэроскопов находится прямо в РФ, они целенаправленно отслеживают китайские дроны и лупят конкретно по дроноводам. Если вы не профессионал-дроновод, который использует совершенно ********** сложные протоколы безопасности, а просто вы попросили и волонтеры привезли вам мавик, и вот вы его запускаете над позицией - штош, прощайте.

Это я имею в виду, что не заказывайте волонтерам мавики, не надо. Вас убьют вместе со всем отделением, и никто не поймёт, что виноваты в этом были именно вы."
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22.03.2022 16:24 Відповісти
Внимание...китайские дроны с доставкой и не только отслеживаются их гаремом- россияненгами. Если не умеете шифровать сигнал и протоколы- не используйте. Засвет позиции с ее координатами. Просьба распространять.
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22.03.2022 16:27 Відповісти
Ось результат роботи комплексу моніторингу дронів DJI Aeroscope, які масово використовуються російськими військами.

Оператор порушив інструкцію як надурити Аероскоп і коли намагався забрати дрон - дуже швидко прилетіла міна.

За нашою інформацію, зараз DJI Aeroscope встановлений російськими військами для вбивств наших людей в Чорнобилі з дальністю роботи 50-70 км. і ніхто його не вимикає.

Тому всі мають неухильно виконувати наступну інструкцію. Публікую вже вдруге!

Роздрукуйте та вкладайте до кожного дрону DJI!

Інструкція:
DJI Aeroscope може відображати у реальному часі:
- Модель коптера,
- позицію та висоту,
- історію польоту,
- домашню точку (точку зльоту),
- позицію пілота (при включеному GPS у мобільному пристрої, що підключено до пульта).

Виходячи з цього ВАЖЛИВО:
1. Вимкнути gps у мобільному пристрої, wi-fi та мобільний інтернет (краще включити "режим польоту").
2. Запускати коптер на безпечній відстані від місця роботи (включати, злітати та повертатися туди!).
2.1. Включати коптер саме на місці зльоту, а не по дорозі, оскільки може оновити домашню точку і записати історію шляху в руках, що в свою чергу покаже напрямок до місця роботи. Крім того, коптер може визначитися навіть на землі без gps (відображатимуться нульові координати, але те, що коптер є в радіусі дії dji aeroscope буде відомо, просто без позиції точної, поки коптер не спіймає супутники і не оновить домашню точку).
2.2. Якщо прилетіти до себе на місце роботи, після завершення, то в історії польоту це буде видно і п.1 не допоможе (оскільки пілот без gps на мобільному пристрої покаже місце посадки).
2.3. Вимикати його також на місці зльоту, щоб у історії польоту збігалося місце зльоту і посадки.
3. По документації спочатку включається пульт, потім коптер, а вимикається навпаки (коптер, потім пульт). При можливості це краще робити з помічником та враховувати різницю дистанції від точки зльоту та місця роботи до необхідного об'єкту.
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22.03.2022 16:56 Відповісти
Баштанка, - Сила!
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22.03.2022 16:25 Відповісти
ахмад Слива!
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22.03.2022 16:26 Відповісти
Прості українські хлопці показали всім людям і маскалям, що вівцейоби - пустий звук, боягузи і нікчеми, дурніші навіть за маскалів.
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22.03.2022 16:26 Відповісти
Перед відправкою додому загорнути у свинячі шкури і кожному в зуби тицьнути шматок білосніжного сала.
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22.03.2022 16:28 Відповісти
Та ну,ще сало на цих покидьків переводити.
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22.03.2022 16:31 Відповісти
Зажати кусочок сала в роті на двох. Щоб в свій рай не попали. Щоб не їм по 70 наложниць там було, а вони були наложницями, підри мохнаті, дон.
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22.03.2022 16:34 Відповісти
Тоді інкуби нетрадиційної орієнтації ними зацікавляться. Йой!
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22.03.2022 17:16 Відповісти
Ну... тоді половині салом в зуби не тицяти - перетопчуться. Але у шкури загортати всіх!
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22.03.2022 17:17 Відповісти
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22.03.2022 16:29 Відповісти
рахмат гарне добрево, наче як після свиней
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22.03.2022 16:29 Відповісти
Красівоє
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22.03.2022 16:29 Відповісти
ахмат-сила кукарекают кадыровские бородатые тик-ток кончиты. Очевидно, шо те на фото уже кукарекать не будут).
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22.03.2022 16:30 Відповісти
А где сам ГОН-ДОН ? Засцал приехать под Николаев ? Правильно ,у нас не забалуешь ,обреем и на бутылку ...
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22.03.2022 16:30 Відповісти
******** ******! Лежат ручки вперед. Суки, за Мариуполь и Бучу вам твари. Надеюсь, эта русская мразь уже мучается в аду и их пытают до смерти черти снова и снова
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22.03.2022 16:31 Відповісти
Говночай...ну ведь реально же И чего этих обезьян от него так плющит? Их аж разрывает от аромата.
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22.03.2022 16:31 Відповісти
На першій фотці горизонт "завалений", а так композиція чудова
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22.03.2022 16:31 Відповісти
чому обличчя морди закриті? Як їх мамка впізнає?
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22.03.2022 16:31 Відповісти
Свині по фотках не вміють розпізнавати друг дружку.
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22.03.2022 16:36 Відповісти
Прикарпатско-Берлинская... Ну-ну...
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22.03.2022 16:32 Відповісти
Зря лица закрыли ! Кацапы опять скажут, что это фейк....
А так бы родственники узнали и порадовались, что получат компенсацию....
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22.03.2022 16:33 Відповісти
Ахмат-zадрот...
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22.03.2022 16:35 Відповісти
последний просил не пристреливать???)))
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22.03.2022 16:37 Відповісти
Optime olere occisum hostem
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22.03.2022 16:37 Відповісти
Вся расея так запугана кавказким феодалом, что думает- на украинцев подействует ("один нарид"). 20 дивизия из Волгограда же).
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22.03.2022 16:38 Відповісти
Вот и я том же , почему решили , что это кадыровцв? Кацапы настолько напуганы ими что думают и весь мир трусится от слова чечен, таки ещё на Донбассе в 14-15 годах они пытались под чечен мимикрировать и Аллах Акбар кричали ,и музыку ихнюю крутили через громкоговорители , дегенераты пугливые
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22.03.2022 16:47 Відповісти
Ослойоби думали, що українці, як стада москалів розбіжаться, бо "кадирівці" приїхали. Чуть дисципліну у військах наших не порушили, бо всі навперейми готові були бігти різати бородатих нікчем.
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22.03.2022 16:44 Відповісти
Ретуширование орочьих рож ухудшает экспозицию.
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22.03.2022 16:46 Відповісти
Орки то є підараси! Морди не треба замальовувати.
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22.03.2022 16:58 Відповісти
Этих тварей закапывать, завернутыми в свиные шкуры.
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22.03.2022 17:03 Відповісти
И не забыть видосик похорон рамзанке-****** отправить.
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22.03.2022 17:04 Відповісти
Донкапут
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22.03.2022 17:06 Відповісти
Ахмат - это отец кака.дырова. Странно, что у этого козо..**..а отцом является эта железяка.
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22.03.2022 17:11 Відповісти
КРАСІВОЄ ДОН
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22.03.2022 17:13 Відповісти
Деды, в гробу, вертятся. Прикарпатско-Берлинская, легендарное соединение, во времена ВОВ. А потом, при Союзе и при эрефии, из нее сделали, обычных карателей. Эта воинская часть, сначала давила танками, чехов, в Праге, 1968, а потом и чеченов, в первую чеченскую. Асвабадители, хреновы.
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22.03.2022 17:13 Відповісти
Ахмат!?? Обісрався! Добриво!!!
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22.03.2022 17:23 Відповісти
че за прикарпатско берлинская?
это где вообще?
я не думаю что это кадыровцы
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22.03.2022 19:03 Відповісти
ко - ко - дирiвцi:
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22.03.2022 19:50 Відповісти
 
 