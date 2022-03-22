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Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили декілька окупантів та ворожу техніку на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Миколаївщина. Ось таких "клієнтів" зупинили в їхньому прагненні "звільнити" українську землю наші захисники. Українці - сила! Бо ми - на своїй землі!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+64 экзорцист
показати весь коментар22.03.2022 16:24
+45 Green sheet
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+24 Василий СПРУТ
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Ахмат Кадыров был размазан по трибунам стадиона
P.S. А, и насчёт дронов. Если вы в зоне прямого поражения вражеской артиллерии используете dji и вас не убили - это не ваша заслуга, это их недоработка. Фабрика по производству аэроскопов находится прямо в РФ, они целенаправленно отслеживают китайские дроны и лупят конкретно по дроноводам. Если вы не профессионал-дроновод, который использует совершенно ********** сложные протоколы безопасности, а просто вы попросили и волонтеры привезли вам мавик, и вот вы его запускаете над позицией - штош, прощайте.
Это я имею в виду, что не заказывайте волонтерам мавики, не надо. Вас убьют вместе со всем отделением, и никто не поймёт, что виноваты в этом были именно вы."
Оператор порушив інструкцію як надурити Аероскоп і коли намагався забрати дрон - дуже швидко прилетіла міна.
За нашою інформацію, зараз DJI Aeroscope встановлений російськими військами для вбивств наших людей в Чорнобилі з дальністю роботи 50-70 км. і ніхто його не вимикає.
Тому всі мають неухильно виконувати наступну інструкцію. Публікую вже вдруге!
Роздрукуйте та вкладайте до кожного дрону DJI!
Інструкція:
DJI Aeroscope може відображати у реальному часі:
- Модель коптера,
- позицію та висоту,
- історію польоту,
- домашню точку (точку зльоту),
- позицію пілота (при включеному GPS у мобільному пристрої, що підключено до пульта).
Виходячи з цього ВАЖЛИВО:
1. Вимкнути gps у мобільному пристрої, wi-fi та мобільний інтернет (краще включити "режим польоту").
2. Запускати коптер на безпечній відстані від місця роботи (включати, злітати та повертатися туди!).
2.1. Включати коптер саме на місці зльоту, а не по дорозі, оскільки може оновити домашню точку і записати історію шляху в руках, що в свою чергу покаже напрямок до місця роботи. Крім того, коптер може визначитися навіть на землі без gps (відображатимуться нульові координати, але те, що коптер є в радіусі дії dji aeroscope буде відомо, просто без позиції точної, поки коптер не спіймає супутники і не оновить домашню точку).
2.2. Якщо прилетіти до себе на місце роботи, після завершення, то в історії польоту це буде видно і п.1 не допоможе (оскільки пілот без gps на мобільному пристрої покаже місце посадки).
2.3. Вимикати його також на місці зльоту, щоб у історії польоту збігалося місце зльоту і посадки.
3. По документації спочатку включається пульт, потім коптер, а вимикається навпаки (коптер, потім пульт). При можливості це краще робити з помічником та враховувати різницю дистанції від точки зльоту та місця роботи до необхідного об'єкту.
обличчяморди закриті? Як їх мамка впізнає?
А так бы родственники узнали и порадовались, что получат компенсацию....
это где вообще?
я не думаю что это кадыровцы