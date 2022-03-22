Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині. ФОТО

Захисники України знищили декілька окупантів та ворожу техніку на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Миколаївщина. Ось таких "клієнтів" зупинили в їхньому прагненні "звільнити" українську землю наші захисники. Українці - сила! Бо ми - на своїй землі!", - йдеться у повідомленні.









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