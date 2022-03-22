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Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний в'язень німецьких концтаборів Романченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З'явилися кадри розбомбленої харківської квартири 95-річного в'язня німецьких концтаборів Бориса Романченка, убитого російськими окупантами у власному будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Nexta Live, його останки зібрали у мішок.

Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 01

Нагадаємо, вчора стало відомо, що від російськог оснаряду загинув Борис Романченко, який пережив знущання у 4 нацистських концтаборах, включно з Бухенвальдом.

Читайте також: Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО


Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 02


Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 03
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Топ коментарі
+35
шо смогли суки, то и повторили

нравится вам ваше достижение, рашане?

хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

повторили?
теперь не скулите.
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22.03.2022 16:37
+33
российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
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22.03.2022 16:34
+17
Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

Неужели украинцы это смогут забыть...
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22.03.2022 16:45
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российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
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22.03.2022 16:34 Відповісти
шо смогли суки, то и повторили

нравится вам ваше достижение, рашане?

хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

повторили?
теперь не скулите.
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22.03.2022 16:37 Відповісти
Sign now with your email address to put Putin on trial
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
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22.03.2022 16:44 Відповісти
дяка-плюсовака

мо допоможе
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22.03.2022 17:43 Відповісти
Будем надеяться. Я не только тут скидываю эту ссылку, на европейских форумах тоже + Турция.
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22.03.2022 17:53 Відповісти
Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

Неужели украинцы это смогут забыть...
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22.03.2022 16:45 Відповісти
И кто то говорит про премовыны!?!, бить до последнего касаба, до разбросаных костей и чтоб земля не приняла!!! У меня свекровь, царствие небесное, была в двух концлагерях Дахау и в Освенциме, должны были в печь отправить, в Освенциме, только за то, что пленным очистки от картофеля бросала, и кто то здал.
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22.03.2022 16:51 Відповісти
Чухонсько-мордовський комуно-фашистсський нацизм у дії.
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22.03.2022 16:54 Відповісти
Москалі - не люди! Не були ними і вже ніколи не стануть. Тільки з-зовні на людей схожі ********.
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22.03.2022 16:59 Відповісти
Боже, чогось так боляче за цього діда (((
за всіх (((
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22.03.2022 17:12 Відповісти
земля пухом. повторили значит, падлы.
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22.03.2022 17:46 Відповісти
Уникнув німецького крематорію, та не уникнув рашистського... Вічна пам"ять.... Прости, що не вберегли...
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22.03.2022 18:12 Відповісти
Горите в аду, твари! Не забудем, не простим! Раб Божий Борис, покойся с миром!!!
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22.03.2022 23:37 Відповісти
Ненависть до Росії Московії тепер це пожиттєва, та **** хто скаже що росіянє нє віноватиє, повинна розділити з кацапами всю їх провинну за всі кацапо звірства від Сирії і до Чечні
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22.03.2022 23:41 Відповісти
Не дай Бог, українець(Ка), або женяться на кацапці,або заміж за кацапа, саме весілля залити гівном і закидати гранатами.
Ніяких сімей з цими монголоїдними мразями.
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16.04.2023 10:32 Відповісти
 
 