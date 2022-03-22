Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний в'язень німецьких концтаборів Романченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
З'явилися кадри розбомбленої харківської квартири 95-річного в'язня німецьких концтаборів Бориса Романченка, убитого російськими окупантами у власному будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Nexta Live, його останки зібрали у мішок.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що від російськог оснаряду загинув Борис Романченко, який пережив знущання у 4 нацистських концтаборах, включно з Бухенвальдом.
Топ коментарі
+35 Тетяна Тать
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+33 Туманов Владимир
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+17 Остап Покотило
показати весь коментар22.03.2022 16:45
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хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго
повторили?
теперь не скулите.
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мо допоможе
Неужели украинцы это смогут забыть...
за всіх (((
Ніяких сімей з цими монголоїдними мразями.