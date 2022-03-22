Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.

За попередніми даними, жертв немає.

Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори Київщини продовжують вживати всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

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