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Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.
За попередніми даними, жертв немає.
Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Прокурори Київщини продовжують вживати всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.
Топ коментарі
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.03.2022 16:51
+6 Алекс Мышкевич
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+6 Funt Gor
показати весь коментар22.03.2022 16:45
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Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні
і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
На бумаге супер оружие, у которой нету аналогов
А на деле хрен пойми где. И существует оно вообще. Кроме парадных вариантов
то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
КОГДА ИНСУЛЬТОМ РАЗМОРИЛО !
ВОТ ТАК И ЗДОХНУЛО ***** !)
А ВСЕ КРИЧАЛИ СЛАВА УКРАИНА !!!