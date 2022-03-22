УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11603 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
17 049 29
армія РФ (13470) Бровари (240) війна (56389) обстріл (21042)

Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.
За попередніми даними, жертв немає.

Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори Київщини продовжують вживати всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Читайте також: Українські воїни знищили зведений танковий загін окупантів під Броварами, - Генштаб

Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Мста-С - 29 км
Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
показати весь коментар
22.03.2022 16:51
+6
вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
показати весь коментар
22.03.2022 16:41
+6
⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
показати весь коментар
22.03.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це впритул до Києва.
показати весь коментар
22.03.2022 16:36 Відповісти
снаряд летит с десяток км.
показати весь коментар
22.03.2022 16:39 Відповісти
Мста-С - 29 км
Коалиция СВ - 80 км
але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
показати весь коментар
22.03.2022 16:51 Відповісти
Піонів вистачає з головою.
показати весь коментар
22.03.2022 16:52 Відповісти
Коалиция это с той же оперы стоит армонта?
На бумаге супер оружие, у которой нету аналогов

А на деле хрен пойми где. И существует оно вообще. Кроме парадных вариантов
показати весь коментар
22.03.2022 17:04 Відповісти
я в селі зробив газонокосарку і назвав "Богдана"
показати весь коментар
22.03.2022 17:10 Відповісти
Ви неуч порохоботкий читhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A122_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB
показати весь коментар
22.03.2022 17:25 Відповісти
Они стоят в Дымерке. Они с автомата могут по окраинам лупить. Три недели как там.
показати весь коментар
22.03.2022 17:07 Відповісти
Бьют дальнобойной артой на пределе возможностей, чтобы хоть как-то подгадить. Ходят слухи, что у кацапов под Киевом идет Чернобаевка.
показати весь коментар
22.03.2022 16:40 Відповісти
Це на іншому березі, в Бучі та Гостомелі. Я на Лівому, 20 хвилин їзди до Броварів.
показати весь коментар
22.03.2022 16:51 Відповісти
Студент, не боїсь, наші їх розхреначують дуже успішно і на лівому березі теж. привіт з Позняків.
показати весь коментар
22.03.2022 16:58 Відповісти
Аби боявся, давно поїхав би з Києва. А студентом я був у 1980-85.
показати весь коментар
22.03.2022 17:04 Відповісти
только дураки ничего не боятся ..
показати весь коментар
22.03.2022 18:28 Відповісти
Ви плутаєте боягузтво з обережністю- так що вчіть мову і не використовуєте єзик.
показати весь коментар
22.03.2022 18:36 Відповісти
я мову знаю краще вас - а ви займаетесь демагогiею
показати весь коментар
22.03.2022 18:44 Відповісти
Ото і далі користуйся.
показати весь коментар
22.03.2022 18:52 Відповісти
вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
показати весь коментар
22.03.2022 16:41 Відповісти
В Києві давно нема безпечних місць.
показати весь коментар
22.03.2022 16:51 Відповісти
ну не можна ж ВСЕ сховати у безпечне місце. ніхто ж не знає, куди ще прилетить. ППО треба нарощувати, і це робиться
показати весь коментар
22.03.2022 17:01 Відповісти
шобла кремлядская...
показати весь коментар
22.03.2022 16:41 Відповісти
Це мабуть були автобуси-нацисти...
показати весь коментар
22.03.2022 16:42 Відповісти
⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
показати весь коментар
22.03.2022 16:45 Відповісти
не скопчуйтесь в одному місці, шукайте засобів якось розсрідоточитися.
показати весь коментар
22.03.2022 16:50 Відповісти
шойга кунжутович теперь орден отримає за знищення бендерівських автобусів!
показати весь коментар
22.03.2022 16:51 Відповісти
то самый славянистый славянин...
показати весь коментар
22.03.2022 16:57 Відповісти
)(уйло нікому не вірить..."Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева"
показати весь коментар
22.03.2022 17:12 Відповісти
На фото - автобус ЛАЗ радянського виробництва. Вони ще років 10 тому мали бути списані і порізані на метал... Якщо це всі 7 автобусів такі - 'тоді хіба що внести їх в списки на репарацію. А самі автобуси пустити на металолом.
показати весь коментар
22.03.2022 17:34 Відповісти
А БОЛЬ ПРИШЛА, К ЕГО МОЗГАМ !
КОГДА ИНСУЛЬТОМ РАЗМОРИЛО !
ВОТ ТАК И ЗДОХНУЛО ***** !)
А ВСЕ КРИЧАЛИ СЛАВА УКРАИНА !!!
показати весь коментар
22.03.2022 23:39 Відповісти
 
 