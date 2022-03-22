Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків обстрілів мирних українських міст з питанням: скільки ще треба жертв для закриття неба над Україною.

Світлини глава держава поширив на своєму Телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають убити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?" - підписав Зеленський фото, які зафіксували руйнування мирної інфраструктури російськими загарбниками.

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