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Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Кривим Рогом на міні підірвалися ворожі диверсанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

 Мінні загородження довкола Кривого Рогу показали свою ефективність. На одному з полів на мінах підірвалася машина з російськими диверсантами, повідомило командування територіальної оборони Кривого Рогу.

Для захисту від ворога довкола Кривого Рогу встановлені мінні поля. Мешканців просять пересуватися лише по основних дорогах між селами і містами. Їздити польовими дорогами, полями, посадками, балками тощо заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул

Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом 01
Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+81
Яке прикре самогубство!
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22.03.2022 19:34
+77
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22.03.2022 19:34
+65
а не хер по ораному шастать...твари
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22.03.2022 19:36
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Яке прикре самогубство!
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22.03.2022 19:34 Відповісти
Сьогодні багато орків зажмурилось... зараз має бути новина про розгром полку під Ізюмом - мінімум 400 нових глядачів у кобздона
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22.03.2022 19:50 Відповісти
nadejus ashmetki nebolshimi kuskami razletelis - kak by dikie zhivotnye nepodavilis...
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22.03.2022 19:34 Відповісти
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22.03.2022 19:34 Відповісти
На видео чеченские добровольцы из батальона имени Шейха Мансура. Они сражаются на стороне Украины. В своём первом бою они разбили группу российских оккупантов.
https://vimeo.com/691040417?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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22.03.2022 19:35 Відповісти
рашистские пропагандоны напишут, что за Украину воюет ИГИЛ

Ичкерии - независимость, воинам Ичкерии - почёт!
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22.03.2022 19:38 Відповісти
ахаха русише швайне капут ***** )
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22.03.2022 19:56 Відповісти
шой то мало перлов рюзгэ изыга, одна штука.
За примерами откройте в теме "рюзге салдат звенит маме".
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22.03.2022 22:57 Відповісти
Поехали по засеянному и вот результат. Фермер секономил на удорении.
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22.03.2022 19:35 Відповісти
а не хер по ораному шастать...твари
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Сапер?
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22.03.2022 19:37 Відповісти
Чего чего, а динамиту для руzгэ, zольдатэн не жалко. К тому же видимо цель была равномерно распылить удобрение из руzкого зольдата по всем полю
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22.03.2022 19:40 Відповісти
Куда по копаному
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Йшла група кацапських диверсантів. Бачить, Кривий Ріг стоїть. Група диверсантів підійшла під нього та підірвалася.
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Семкі в кишені були?
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Нефиг по полям ездить.
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Я ЩОСЬ не БАЧУ доблесних Білорусів Кастуся Калиновського в БОЮ..Тільки позують зі зброєю..і фотки роблять які вони героїчні
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22.03.2022 19:37 Відповісти
пробував питати на білоруському ресурсі ..запитати .де ж ті ждуни .то навіть не публікують запит..вони напевно з шаріками і сердечками відвойовувати білорусь хотять
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22.03.2022 19:41 Відповісти
Бо тіктокери
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Під'їдь ближче,може побачиш.
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22.03.2022 19:44 Відповісти
я вам зараз накидаю тут фоток і відео про "героїчність" але не хочу загаджувати гілку
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22.03.2022 19:46 Відповісти
Они воюют, причем не на форумах, а в районе Ирпеня и Бучи.
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22.03.2022 19:45 Відповісти
це чудово...будуть мати досвід
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22.03.2022 19:47 Відповісти
Не бачиш? Яке горе
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22.03.2022 19:56 Відповісти
Ще і туда лізуть....
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22.03.2022 19:37 Відповісти
Оце добра новина.
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22.03.2022 19:37 Відповісти
скрутило мацкалів
в кривий ріг
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Даже не понять, что за дерьмовоз был.
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22.03.2022 19:40 Відповісти
Кацавоз
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Якась газєль схоже ))
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22.03.2022 19:46 Відповісти
Ну значит десяток тушек размолотило.
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22.03.2022 19:54 Відповісти
"..... а город подумал, ученья идут" (С) ))))
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22.03.2022 19:40 Відповісти
Знаки не читають
"Нех.....шастать"
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22.03.2022 19:41 Відповісти
А де ж тушкі діверсантів?
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22.03.2022 19:42 Відповісти
Там де і твої знання з української мови.
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22.03.2022 19:57 Відповісти
Підірвали москалів край дороги,
Летять руки, летять ноги, летять роги.
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22.03.2022 19:43 Відповісти
Підірвали москалів на краю дороги,
Полетіли руки, ноги, голови і роги.
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22.03.2022 21:37 Відповісти
не ходите деті в Кривой рог гулять.. там вас ждут горили злие крокодили
ну і Азов
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22.03.2022 19:45 Відповісти
Яка сумна новина!
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22.03.2022 19:45 Відповісти
а это точно не селяне местные по пьяне??
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22.03.2022 19:49 Відповісти
селяне по пьяне не шастают по полю,они обычно в посадках спят или под забором
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22.03.2022 19:58 Відповісти
І так декілька раз
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22.03.2022 19:49 Відповісти
Надо было так в херсоне, донбасе заминировать
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22.03.2022 19:49 Відповісти
"По газонам не ходить"
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22.03.2022 19:53 Відповісти
Куди падло перло по копаному та засіяному?!
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22.03.2022 19:53 Відповісти
А це точно диверсанти?
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22.03.2022 19:55 Відповісти
Какая разніца?! Кацапи ж...
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22.03.2022 19:59 Відповісти
Зачекай. Зараз тобі прозвітують.
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22.03.2022 20:00 Відповісти
а кацапня до смерті бздить чеченців. Як почули Аллах Акбар то обісралися мабуть усі. Оце воїни, а не кадирівські тіктокери душогуби
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22.03.2022 20:00 Відповісти
А где же пассажиры? Испарились?
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22.03.2022 20:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d8rV2MQi3gA
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22.03.2022 20:08 Відповісти
Не стоит свято верить тому что пишут, почему диверсанты, а не селяне за самогоном? Где фото тел
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22.03.2022 20:13 Відповісти
А де тіла цих істот ?
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22.03.2022 20:15 Відповісти
На мешок селитры наехали.
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22.03.2022 20:30 Відповісти
Пізд€Ц подкрался не заметено , для кацапья
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22.03.2022 20:33 Відповісти
собакам собачья смерть!
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22.03.2022 20:34 Відповісти
Ішов москаль по Інгульцю шукав собі пригоду. Светило з неба сонечко, прєкрасная погода. Аж раптом прилетіло і здригнулася земля. Потрапила болванка у дурного москаля... І москаля нема...
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22.03.2022 20:52 Відповісти
Трупи хочу! Техніку набридло вже дивитись!
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22.03.2022 21:26 Відповісти
Працюю біля Кривого Рогу, завтра співробітники буть їхати працювати через поля від Широкого до Доманського, боюсь на вечір взнати, що вони теж були "деверсантами", які підірвались на міні.
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22.03.2022 21:48 Відповісти
А що це у вас за співробітники, що через засіяні поля їздять?
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22.03.2022 23:14 Відповісти
Нафтовики, обслуговуємо нафтопровід Кременчук-Херсон.
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23.03.2022 08:44 Відповісти
Яка гарна новина, слухав би і слухав.
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22.03.2022 23:31 Відповісти
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Лаптєногі у вирій полетіли!
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23.03.2022 00:41 Відповісти
 
 