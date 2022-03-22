Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом. ФОТО

Під Кривим Рогом на міні підірвалися ворожі диверсанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Мінні загородження довкола Кривого Рогу показали свою ефективність. На одному з полів на мінах підірвалася машина з російськими диверсантами, повідомило командування територіальної оборони Кривого Рогу.

Для захисту від ворога довкола Кривого Рогу встановлені мінні поля. Мешканців просять пересуватися лише по основних дорогах між селами і містами. Їздити польовими дорогами, полями, посадками, балками тощо заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул



