Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти у Чернігові знищили усі комунікації. Місцеві жителі живуть без електроенергії, опалення та води.
Про це повідомляє видання Високий вал, інформує Цензор.НЕТ.
У місті більше двох тижнів немає електрики, опалення, води, не працює каналізація. Також спостерігаються проблеми з газопостачанням.
"Але з усім цим ми особисто легко справлялися:
Чоловіки за кілька годин у районі накопали ям для туалетів;
Готувати на вогнищі - справжня тусовка із сусідами;
Вдома собачий холод (вночі було до - 9),пара з рота - дістаємо вовняні шкарпетки та замотуємось у все, що є;
Немає світла - вібдбій о 20.00
Воду знаходимо у приватному секторі - стукаємо у ворота і просимо про допомогу (нещодавно воду почали підвозити)" - розповіла місцева жителька.
Будь ласка, зачекайте...
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
Добро пожаловать в ад.
На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.
- Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты!
тримайтеся людоньки...
Надо в качестве гуманитарки собирать и пересылать в пострадавшие города.
А не только одежду и еду.