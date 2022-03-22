Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти у Чернігові знищили усі комунікації. Місцеві жителі живуть без електроенергії, опалення та води.

Про це повідомляє видання Високий вал, інформує Цензор.НЕТ.

У місті більше двох тижнів немає електрики, опалення, води, не працює каналізація. Також спостерігаються проблеми з газопостачанням.

"Але з усім цим ми особисто легко справлялися:



Чоловіки за кілька годин у районі накопали ям для туалетів;

Готувати на вогнищі - справжня тусовка із сусідами;

Вдома собачий холод (вночі було до - 9),пара з рота - дістаємо вовняні шкарпетки та замотуємось у все, що є;

Немає світла - вібдбій о 20.00

Воду знаходимо у приватному секторі - стукаємо у ворота і просимо про допомогу (нещодавно воду почали підвозити)" - розповіла місцева жителька.

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