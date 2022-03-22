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Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти у Чернігові знищили усі комунікації. Місцеві жителі живуть без електроенергії, опалення та води.

Про це повідомляє видання Високий вал, інформує Цензор.НЕТ.

У місті більше двох тижнів немає електрики, опалення, води, не працює каналізація. Також спостерігаються проблеми з газопостачанням.

"Але з усім цим ми особисто легко справлялися:

Чоловіки за кілька годин у районі накопали ям для туалетів;
Готувати на вогнищі - справжня тусовка із сусідами;
Вдома собачий холод (вночі було до - 9),пара з рота - дістаємо вовняні шкарпетки та замотуємось у все, що є;
Немає світла - вібдбій о 20.00
Воду знаходимо у приватному секторі - стукаємо у ворота і просимо про допомогу (нещодавно воду почали підвозити)" - розповіла місцева жителька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігів - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів. Жахливі кадри руйнувань і пошуку людей під завалами. ВIДЕО

Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 01
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 02
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 03
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 04
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 05
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 06
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

Добро пожаловать в ад.
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22.03.2022 20:08
+34
Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
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22.03.2022 20:07
+9
Через полгода так должна выглядеть мацква
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22.03.2022 20:15
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eto ******....ljudi popali v 18 vek.
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22.03.2022 20:06 Відповісти
Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
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22.03.2022 20:07 Відповісти
Гербом Чернігівського Князівства був двоголовий орел...
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22.03.2022 20:18 Відповісти
Ніяких княжеств не було в домонгольскій Україні, то є вигадка московської монархічної пропаганди.
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22.03.2022 20:37 Відповісти
Чернігівське князівство - князівство династії Рюриковичів, а з 14 століття - Гедиміновичів, на території ******** Чернігівщини і Сіверщини з центром у місті Чернігів. Виокремлення було пов'язано з конфліктом між синами Володимира Святославича - Ярославом, який князював у Києві, й Мстиславом Тмутороканським, котрий 1024 р. захопив Чернігів і переміг брата в битві під Лиственом[1][2]. - Не я, Вікіпедія каже.
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22.03.2022 20:46 Відповісти
Ватопедія не є першоджерелом і не може служити доказом нічого, крім невігластва єі читачів.
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Русь на правому березі Дніпра, вудмурте. А на лівому Сѣверскаѧ землѧ, де ніяких норманів і хазар зроду не було, лише сѣверъ и козаре.
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22.03.2022 20:34 Відповісти
в ********** должно быть в два раза круче...
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22.03.2022 20:08 Відповісти
До сліз.
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22.03.2022 20:08 Відповісти
Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

Добро пожаловать в ад.
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22.03.2022 20:08 Відповісти
пчелок просто *******...
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22.03.2022 20:28 Відповісти
Супер. Браво!
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22.03.2022 20:37 Відповісти
https://youtu.be/AOuxDT9ItvI

На YouTube-канале появилось сильное обращение ветерана Афганской войны, полковника спецназа ГРУ Владимира Бородача.

- Белорусы! Товарищи Офицеры, солдаты!
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22.03.2022 20:11 Відповісти
Освободили от жизни, домов, удобств, электричества, туалетов...
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22.03.2022 20:11 Відповісти
Но никогда орда не сможет "освободить" украинцев от силы воли, достоинства, мужества, чувства юмора и взаимопомощи
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22.03.2022 20:28 Відповісти
якби не біда... пошуткував би що аж мені димком потянуло і запахом чогось смачного з казанку (мням-мням)...та тут не до жартів...
тримайтеся людоньки...
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22.03.2022 20:11 Відповісти
Тримайтеся рідненькі !
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22.03.2022 20:13 Відповісти
На костре кстати классно,но ситуация вообще не способствует. Вот же гниды кацапские.
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22.03.2022 20:13 Відповісти
Можно буржуйку прям в квартиру запихнуть и вывести трубу наружу. Норм тема. Так и буду делать когда писец наступит
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22.03.2022 20:14 Відповісти
А что в буржуйку кидать?
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22.03.2022 20:21 Відповісти
Меблі
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22.03.2022 20:29 Відповісти
На пару дней.
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22.03.2022 20:39 Відповісти
старая мебель, хлам в подвале всякий, запас дров сделать.
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22.03.2022 20:33 Відповісти
Оглянулся я у себя на Позняках, и не увидел ничего из выше перечисленного
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22.03.2022 20:43 Відповісти
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22.03.2022 20:15 Відповісти
litaki = 102
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22.03.2022 20:21 Відповісти
Через полгода так должна выглядеть мацква
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22.03.2022 20:15 Відповісти
Більшість мокшандії і так має такий вигляд, і умови існування.
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22.03.2022 20:17 Відповісти
Есть такие пропановые горелки для приготовления еды, дальнобойщики такие возят с собой часто.
Надо в качестве гуманитарки собирать и пересылать в пострадавшие города.
А не только одежду и еду.
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22.03.2022 20:18 Відповісти
Проще баллоны на 50 литров завезти. Вопрос доставки.
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22.03.2022 20:23 Відповісти
Це і є балон невеличкий з горєлкою зверху.
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22.03.2022 20:33 Відповісти
Я в курсе, просто зачеканить форсунки, и можно подключать обычную плиту. И остаётся фактор объёма, один баллон на 50литров, занимает меньше места чем куча мелких.
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22.03.2022 20:41 Відповісти
Да когда ж та падлюка в бункере своём навсегда заблудится?
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22.03.2022 20:25 Відповісти
Шок этой войны останется на всю жизнь…Радует ,что люди не унывают ..а еда с дымком костра ещё вкуснее.
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22.03.2022 22:49 Відповісти
 
 