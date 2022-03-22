Жителі Праги виклали свічками напис "ДЕТИ" та закликали врятувати Маріуполь від російської окупації. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Перед Національним театром у Празі закликали врятувати Маріуполь від російської окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Чехії.
Небайдужі жителі міста виклали свічками напис ДЕТИ, який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України.
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