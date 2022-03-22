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Жителі Праги виклали свічками напис "ДЕТИ" та закликали врятувати Маріуполь від російської окупації. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Перед Національним театром у Празі закликали врятувати Маріуполь від російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Чехії.

Жителі Праги виклали свічками напис ДЕТИ та закликали врятувати Маріуполь від російської окупації 01

Небайдужі жителі міста виклали свічками напис ДЕТИ, який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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наші міста не мають стати "тихими Алеппо", містами, про знищення яких не чули
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22.03.2022 23:12 Відповісти
чули про Алеппо, і жахливі фото були, а дегенерати від рашкі в оон що говорили? вони говорили що це постановочні фото, і що дітей просто присипали піском і цементом. Вони й про наших дітей були би раді так сказати.
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22.03.2022 23:31 Відповісти
та вже кажуть...
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22.03.2022 23:46 Відповісти
Кацапські самиці кажуть, що дітей та цивільних не вбивають. Що це наші вбивають та беруть у полон бєднєнькіх рускіх мальчивов і под дулом автомата заставляють говоріть Слава Україні. Повбивала би , сцук. Ця біомаса повинна бути знищена, а їхні болота повинні згоріти.
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23.03.2022 00:05 Відповісти
такая надпись была возле драм театра
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22.03.2022 23:12 Відповісти
роSSия = терроризм!!! Признать законодательно!!!
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Тут не закони треба міняти, а словники
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22.03.2022 23:36 Відповісти
Брали вогонь на себе.
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22.03.2022 23:35 Відповісти
Чехи ненавидять кацапів і не приховують цього. Пам'ятаю, як у Празі екскурсовод із захоплення розповідала про знищення пам'ятника сраліну, який спотворював красуню Прагу своєю гігантоманією.
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23.03.2022 00:00 Відповісти
ДЕТИ, на відміну від Х, для кацапів - то позначення цілей
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23.03.2022 09:39 Відповісти
 
 