Жителі Праги виклали свічками напис "ДЕТИ" та закликали врятувати Маріуполь від російської окупації. ФОТО ДНЯ

Перед Національним театром у Празі закликали врятувати Маріуполь від російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Чехії.

Небайдужі жителі міста виклали свічками напис ДЕТИ, який вже став символом звірств окупантів над мирними жителями України.

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