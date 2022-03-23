Трьох прихильників "русского мира" затримали в Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві патрульні затримали трьох прихильників "русского мира".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.
"У Києві патрульні продовжують затримувати прихильників "русского мира". Патрулюючи вночі на проспекті Оболонському, екіпаж отримав повідомлення про те, що з вікна будинку на 14-му поверсі світиться зелений ліхтар. Поліцейські перевірили будинок, в одній з квартир виявили громадянина "братнього народу", який без запрошення перебуває на території України. Ще одного "непроханого гостя" з Архангельської області РФ затримали на проспекті Свободи", - йдеться у повідомленні.
"Але не тільки росіянці "гуляють" нашим містом, деякі наші громадяни охоче їм допомагають: на вулиці Відпочинку патрульні зупинили громадянина, який фотографував околиці. Під час перевірки телефону у нього патрульні виявили багато фотографій блокпостів. Зі слів затриманого, відправляв їх мамі та брату у Європу. Чи це так, перевірять відповідні служби", - додали в поліції.
Усіх затриманих доставлено до районних управлінь та передано співробітникам СБУ для перевірки.
Будь ласка, зачекайте...
Білоруси повстали
тебе же сказали , по закону военного времени , читай любопытный !
Как, впрочем, делается во всем мире...
Пусть этих тварей все видят …
Пусть этих тварей все видят …
За допомогою розпізнавання облич будуть віднайдені профілі в соціальних мережах.
Вони порівнюватимуть фото трупів росіян та фотографії, які ті розміщували в своїх профілях за життя. https://t.me/operativnoZSU/15161
Если такие поправки примут, за демонстрацию этих символов будет грозить штраф от 300 до 500 евро.
«Подверженные пропаганде россияне рисуют Z на своих автомобилях, этот знак появляется на одежде российских спортсменов, его рисуют на дверях людей, не поддерживающих путинскую пропаганду. Буква Z использовалась и во время пророссийской демонстрации в Белграде, а в Литве после начала российского вторжения в Украину этот знак стали рисовать на стенах. Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда достигла своего, и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей, или чтобы осуществлялись разные провокации», - сказала депутат. https://t.me/zerkalo_io/40578
@SerhiySPulsar
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1 год
«Окупант під Києвом переїхав танком свого командира полковника Юрія Медведєва, звинувативши його у втраті 50% особового складу» - Цимбалюк
чому без фашистських триколорів у сраці?
https://www.youtube.com/watch?v=sQtMizXQDIM&lc=Ugx_CuXQs8ppu9ot20d4AaABAg.9ZuSmHgXhqN9ZuUZjfC-Z0
пишет некто Мирослав Богомол
"Лемер, я тебе отвечу, где мы. Многие работу потеряли и сейчас мужики добывают пропитание семьям и близким и своим старикам тем, чем могут, за копейки окна ставим, извозом на последний бензин занимаемся, погребы копаем, продаем стройматериалы припасённые на ремонт - тем, кому нужнее... У людей заканчиваются деньги, последние зарплаты, выданные закрывшимися предприятиями в феврале, у стариков - дефицитные лекарства. А ещё к нам, тем, кто в относительно спокойных регионах пока живет, приезжают родичи из других городов, где был п*ц, и многие из них больны, проблемны, с детьми и не одним, требуют заботы и кормёжки. Вот где мы. А ещё мы сидим и молимся, чтобы не привлекать внимание тех, кто с оружием лазит по городу. Мы сейчас выживаем. А у вас, пишущих из теплых благополучных офисов или домов, ассоциации, что мы, как и вы, с попкорном сидим на жопе, смотрим видосики на Ютубчике и от безделья маемся. Да где там...."
Т.е. украинские гниды сидят засунув языки в дупы и ждут прихода русского мира. Не исключено, что они и " полезную " информацию рашистам скидывают.
И там таких украинских гнид полно. Вопрос как их вычислить.