По околиці Києва вночі вдарили забороненими фосфорними бомбами, - мер Ірпеня Маркушин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Минулої ночі окупанти нанесли по північно-західній околиці Києва удар забороненими фосфорними бомбами.
Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фасфорні боєприпаси. Орієнтовна зона ураження - Гостомель-Ірпінь", - написав він.
Маркушин зазначив, що застосування такої зброї заборонено Женевською конвенцією 1949 року і є злочином проти людяності.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2022 13:10
+15 Vlad_Len
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+13 siveryanin
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Раніше одразу знаходило і набагато більше.
Наша задача - зробити так, аби окупант срався, лише тільки про одну знадку про Україну і Українців. Це гарантія того, що теперішня війна скінчиться якнайшвидше, а нова - почнеться дуже й дуже нескоро.
Натомість вони он що зробили: https://www.youtube.com/watch?v=CowOdkKNb0A&t=370s
Женщина повесила желто-сине-белые ленты на берёзу у себя в саду ещё неделю назад - по её словам, эти три цвета по алтайским верованиям символизируют мир.
Правда, одному из соседей это не понравилось, и он решил спилить дерево, ворвался во двор с бензопилой и отпилил пару веток с криком «Наши пацаны там гибнут!». https://t.me/charter97_org/67573
Вже здохли, гидота. Вже й собаки висрали.
Хочешь осуществить "хотелку - зплати блевотой красной юшкой с кишками.
приблизно так побрiбно було вiдповiсти шизофренiку з бензопилою
США робили заяви, що в разі застосування будуть відповідні дії.
да и химическое оружие тоже (типа асад, хотя на самом деле они)
ничего более "озабоченности" не выражали
це все прилюдія до використання ЯО
Я попередив , потім не кажіть "бооо ми навіть не думали , що він на таке здатний"
Поиводьте свої сили до повної бойової готовності
***** постааив на карту все
му'ка, страдания, сильнейшая боль, отчаянная борьба
Страдания Украины - вполне адекватное название
******** ...
Треба вже бомбить москву
Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года.
Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964 ... .