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Залізничники Лиманського вокзалу на Донеччині працюють майже цілодобово, евакуюючи мирне населення, - "Укрзалізниця". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З початку війни заступник начальника Лиманського моторвагонного депо Артем Калиновський та начальник Лиманського вокзалу Володимир Семенюк буквально переселились на вокзал, щоб допомагати переселенцям з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та інших населених пунктів дістатись безпечних місць.

Про "залізних героїв" розповіли в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

В компанії зазначають, що щоденна праця залізничників дозволяє рятувати життя тисяч українців.

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Залізничники Лиманського вокзалу на Донеччині працюють майже цілодобово, евакуюючи мирне населення, - Укрзалізниця 01

"Цілодобово Артем та Володимир зустрічали на станції та відправляли далі в безпеку постраждалих від війни, організовували розміщення пасажирів на вокзалі, їх харчування, забезпечення водою та товарами першої необхідності, часто за власний рахунок, зустрічали та розвантажували поїзди, заповнені гуманітарною допомогою для мешканців сходу країни", - йдеться у повідомленні.

Очікуючи наступного поїзда, пасажири з немовлятами навіть залишались на ніч у начальника вокзалу Володимира Семенюка, коли будівля вокзалу була переповнена бажаючими евакуюватись.

Залізничники Лиманського вокзалу на Донеччині працюють майже цілодобово, евакуюючи мирне населення, - Укрзалізниця 02

Володимир і Артем продовжують працювати, хоча підтримувати працездатність вокзалу стає все небезпечніше.

"Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі", - додають в компанії.
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Можливо, шо оця новина зовні не така показна, як знешкодження якогось там по рахунку генерала обо ліквідація танковоі колонни, але суть іі теж не менш важлива. Це свідчення того, що украінська экономіка, транспорт, а загалом державність, функціонують не гірш за ВСУ.
План ворога спочатку розгромити армію, а все інше дедалі розвалится саме собою, накрився ... Ну, ви зрозуміли чим він накрився?
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23.03.2022 15:10 Відповісти
Наразі я один розумію, що це зараз надзвичайно важливий стратегічний вузол?
Тепер окупантам залишилось нагуглити коордінати та бахнути ?

Ми самі інформуємо ворога ....
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23.03.2022 15:19 Відповісти
 
 