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війна (56406) Миколаївська область (1825) Бутусов Юрій (3128)

Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У селі Христофорівка Миколаївської області українські розвідники знищили російський УАЗ та ліквідували трьох російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Результативна засідка українських розвідників. У селі Христофорівка Миколаївської області став свідком невеликого бою поки що невідомих мені українських героїв, про результати якого хочу повідомити. Приблизно десять днів тому невідомий підрозділ українських розвідників заїхав до села Христофорівка на двох пікапах. В той момент в цьому районі було зосередження російських військ. Кілька наших бійців зайняли позицію на околиці села, і в цей момент на дорозі показались російський УАЗ у супроводі бронеавтомобіля Тигр. Невідомий український воїн холоднокровно дочекався наближення УАЗа та поцілив в нього з гранатомета з відстані 30 метрів. Машина вибухнула. Наші воїни сіли у свій пікап, а російський Тигр спробував їх наздогнати, але марно. Після цього російський танк обстріляв сільську школу. Наші розвідники зуміли відірватись від переслідування. На місці бою селяни дуже швидко закопали трьох російських військових. У машині у них були засоби зв’язку та харчі. Розривати поховання я не став, достатньо, що на одному з трупів знайшов ось такий особистий жетон з номером. Хочу просто повідомити наших героів про результати їхнього пострілу", - розповів журналіст.

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Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов 01
Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов 02
Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов 03
Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов 04
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Топ коментарі
+39
Поховали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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23.03.2022 16:09
+20
Красівоє!
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23.03.2022 16:08
+19
бачу лише роги...
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23.03.2022 16:12
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Красівоє!
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23.03.2022 16:08 Відповісти
Что-то рашка присылает нам генералов, которых как жирных кабанов кладут наши хлопцы-охотники.
Кацапы, не мелочитесь, шлите уже своих тупых маршалов.
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23.03.2022 16:19 Відповісти
Поховали москаля край дороги
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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23.03.2022 16:09 Відповісти
бачу лише роги...
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23.03.2022 16:12 Відповісти
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23.03.2022 16:15 Відповісти
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23.03.2022 17:01 Відповісти
Это хороший русский. Вот теперь Исус его любит
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23.03.2022 17:07 Відповісти
не факт що Ісус. скоріше Люцифер
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23.03.2022 18:33 Відповісти
Так може "Тигр" треба було з гранатомета херачити, а не УАЗік? Уазік зі звичайного калаша пробивається
В чому прикол?
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23.03.2022 16:12 Відповісти
Значит Тигр был намного дальше
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23.03.2022 16:17 Відповісти
Туристы, *****...
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23.03.2022 16:13 Відповісти
Добра новина ! Слава Украiнi!
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23.03.2022 16:17 Відповісти
Приблизно десять днів тому(с).
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23.03.2022 17:02 Відповісти
Проходив повз , вбив кацапа, пішов далі.
Рутина
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23.03.2022 16:18 Відповісти
Саме так, на рівні умовного рефлексу, без зайвих емоцій... Подібно до того, як позбавляються тарганів...))
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Закопали москаля край дороги...
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23.03.2022 16:21 Відповісти
Христофоровка то для москалей место гиблое ,впрочем как и ВСЯ Украина ,ВСЕХ тварюк кацапских тут положим .
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23.03.2022 16:21 Відповісти
Ой,що ж то за шум ?
Що комарик до повстанцив сголосився
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23.03.2022 16:22 Відповісти
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23.03.2022 16:28 Відповісти
Зачем показываете номер житона? Пускай руZZкая мамаша ищет свою личинку всю жизнь и не получит компенсацию
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23.03.2022 16:29 Відповісти
пішла і ця zеточка до пекла
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23.03.2022 16:47 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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23.03.2022 16:58 Відповісти
Це ж кадиромобіль!
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23.03.2022 17:31 Відповісти
Выдать по 2 гранатомета! Каждому!
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23.03.2022 17:42 Відповісти
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23.03.2022 17:50 Відповісти
 
 