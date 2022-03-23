Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині. ФОТО

Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих", - написав він.

"Я в котре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба", - закликав Камишін.

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