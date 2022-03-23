Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.
"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих", - написав він.
"Я в котре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба", - закликав Камишін.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Надежда Сарана обновила статус.
1 ч ·
23.03.2022 російськими акупантами була поставлена умова здати місто Славутич до 14:00 через парламентера,вимога була відхилена,місто буде захищатись!!!!!Слава Україні!!!! Слава нації!!!
И снова сами даём корректировку арте врага. Может пора уже делать выводы?