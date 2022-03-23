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Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Слава Богу, цього разу без постраждалих", - написав він.

Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині 01

"Я в котре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба", - закликав Камишін.

Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині 02

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Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині 03

Автор: Наталя Джума
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В данный момент орки пытаются захватить г Славутич-город спутник ЧАЭС!!!

Надежда Сарана обновила статус.

1 ч ·

23.03.2022 російськими акупантами була поставлена умова здати місто Славутич до 14:00 через парламентера,вимога була відхилена,місто буде захищатись!!!!!Слава Україні!!!! Слава нації!!!
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23.03.2022 17:18 Відповісти
Первое, что зделали окупанты в Украине,- они начали уничтожать население русскоговорящих регионов, разрушать города и посёлки, расстреливать женщин и детей проживающих там...
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23.03.2022 17:25 Відповісти
И снова свежее фото результатов аробстрела.
И снова сами даём корректировку арте врага. Может пора уже делать выводы?
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23.03.2022 17:44 Відповісти
 
 