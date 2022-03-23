УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9205 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
26 429 71
Нацполіція (13929) русский мир (377) Слов'янськ (508)

Здавала позиції ЗСУ через власну сторінку у соцмережі: у Слов’янську поліція затримала прихильницю "русского мира". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Слов'янську оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області спільно із спецпризначеннями КОРДу затримали жінку, яка здавала позиції українських військовослужбовців.

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ

Здавала позиції ЗСУ через власну сторінку у соцмережі: у Слов’янську поліція затримала прихильницю русского мира 01

"За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільні телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш носій. Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мир". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також закликала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу. Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Також читайте: На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція. ФОТО

Прихильницю "русского мира" доставлено до Слов’янського відділу поліції.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+104
прибить рядом с мальчиком в трусиках
показати весь коментар
23.03.2022 18:31
+98
Самое удивительное, что такие сторонники русского мира не хотят ехать на ПМЖ в Россию.
показати весь коментар
23.03.2022 18:32
+45
курва довбана! чи то Неля Штепа??? Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прибить рядом с мальчиком в трусиках
показати весь коментар
23.03.2022 18:31 Відповісти
І запінити , хоча піна тепер дефіцит , бітумом з великого будівництва залити !
показати весь коментар
23.03.2022 18:46 Відповісти
як кажуть - можна вивезти когось з лугандона, а от лугандон з нього вивезти вже неможливо
там більшість таких покидьків
показати весь коментар
23.03.2022 18:58 Відповісти
курва довбана! чи то Неля Штепа??? Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:32 Відповісти
Там таких багато...
показати весь коментар
23.03.2022 19:02 Відповісти
Нажаль, дуже богато
показати весь коментар
23.03.2022 19:50 Відповісти
Самое удивительное, что такие сторонники русского мира не хотят ехать на ПМЖ в Россию.
показати весь коментар
23.03.2022 18:32 Відповісти
Ці гниди хочуть у нас зробити таке ж гімно як в рашці.
показати весь коментар
23.03.2022 19:06 Відповісти
Психология саранчи...
показати весь коментар
23.03.2022 21:19 Відповісти
Не треба узагальнювати за професійною ознакою. Це важка і невдячна праця. Важлива праця. А саме ця ,так, гнидота.
показати весь коментар
23.03.2022 18:51 Відповісти
Лишити громадянства і виштовхати підсрачниками за порєбрік
показати весь коментар
23.03.2022 18:33 Відповісти
предварительно отсидев лет 15 а к тому времени когда выйдет в мордоре "веселье" будет в самом разгаре
показати весь коментар
23.03.2022 18:42 Відповісти
не 15 а 25 минимум
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
ну насколько я знаю в Украине 15 лет максимальный дальше только пожизненное
показати весь коментар
23.03.2022 19:00 Відповісти
В супровід гумконвоїв - прикриватиме своїм нікчемним життям українські життя
показати весь коментар
23.03.2022 18:33 Відповісти
Почему же не ехала на ПМЖ в Россию?
показати весь коментар
23.03.2022 18:33 Відповісти
А чиї це складнощі? Наші? кацапів? Чи її власні?
показати весь коментар
23.03.2022 19:44 Відповісти
Сколько же украинских жизней это чучело погубило?!.. Повесить к херам!
показати весь коментар
23.03.2022 18:33 Відповісти
Сейчас ей тоже еспч компенсацию из бюджета присудит, как штепе
показати весь коментар
23.03.2022 18:34 Відповісти
Відріжте їй голову, вона все одно нею не користується
показати весь коментар
23.03.2022 18:34 Відповісти
В Николаеве сегодня тоже спаковали суку 65 лет отроду за такие дела и что вы думаете ,под домашний арест отправили ..я так думаю а не с судьёй ли она в паре работала .
показати весь коментар
23.03.2022 18:34 Відповісти
З такою толерастією у війнах не перемагають....
показати весь коментар
23.03.2022 19:09 Відповісти
в лучших традициях её любимчика-расстрелять
показати весь коментар
23.03.2022 18:35 Відповісти
Задержаны диверсанты на блокпосту. Супруги признались, что были завербованы ФСБ, на мобильном телефоне были найдены аудиозаписи, адресованные из Крыма, прямо свидетельствующие о причастности к российским спецслужбам.
показати весь коментар
23.03.2022 18:36 Відповісти
Какие одухотворённые лица…
показати весь коментар
23.03.2022 18:40 Відповісти
По мордам видно , що бидло 😠
показати весь коментар
23.03.2022 18:42 Відповісти
Якби по тій морді пару раз хоч прикладом зїздили , а так незабаром обміняють на якогось заробітчанина .
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
За блок пост і кулю в лоба
показати весь коментар
23.03.2022 18:45 Відповісти
уроки Врлновахи так ничему и не научили. расстрелять прямо на месте
показати весь коментар
23.03.2022 19:42 Відповісти
...і прикопати в лісосмузі.
показати весь коментар
23.03.2022 22:32 Відповісти
Таких ***** в ютубе полно
показати весь коментар
23.03.2022 18:37 Відповісти
А може хочь раз провести показову порку на майдані,ну ми ж таки фашисти?Та знаю що не можно,а таки мабудь було б дуже дієво.
показати весь коментар
23.03.2022 18:38 Відповісти
Таких треба поставити на лінії фронту в донецькій області. Прив'язати до чогось і хай дохне там
показати весь коментар
23.03.2022 18:39 Відповісти
Очередное отребье.
показати весь коментар
23.03.2022 18:39 Відповісти
НЕ ПРЯЧЬТЕ ЛИЦ ПРЕДАТЕЛЕЙ И УБИЙЦ . Чтобы им нигде потом покоя не было !!
показати весь коментар
23.03.2022 18:44 Відповісти
****! Джинсы на коленке зашиты,в секонде за 15 гривен нормальные можно купить.
Представляете какое убожество топит за "русский мир"?Это люмпены тупопылые.
показати весь коментар
23.03.2022 18:44 Відповісти
А за нього і чавить таке мурло. Бо вони чують своєю непідтертою дупою, що цивілізована Україна - це не їхній світ. А от РУССКАЯ ПОМОЙКА - оце збсь! Усюди розруха, все засерене і поламане, от у такій реальності вони неначе хробаки в лайні. Головне, щоб водяра була і хрючево дешеве, і взагалі "как при союзе мля!"
показати весь коментар
23.03.2022 18:55 Відповісти
На площу в центрі і ростріл при всіх
показати весь коментар
23.03.2022 18:45 Відповісти
и всю семью сразу нах.. на раССею..
показати весь коментар
23.03.2022 18:45 Відповісти
Що це за істота???
показати весь коментар
23.03.2022 18:45 Відповісти
Розіп'яти цю двірничиху на центральному майдані Слов'янська! А її мітлу запхати у пзду і зафіксувати монтажною піною.
показати весь коментар
23.03.2022 18:46 Відповісти
Я не розумію чого з ними возяться?Ви ще скажіть що їх посадять?Зовсім дурні?Ростріл !
показати весь коментар
23.03.2022 18:46 Відповісти
Невже на це сміття треба витрачати час та гроші відправити через лінію фронту до орків влни самі її застрелять
показати весь коментар
23.03.2022 18:48 Відповісти
A gde Shtepa propala?
показати весь коментар
23.03.2022 18:49 Відповісти
****, із-за подібної падли мабуть і в Краматорськ прилітало.
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
Мешканка Слов'янська - двірник - відкрито підтримує "руський мир"

А коли вже буде "Мешканець Києва - радник президента - відкрито підтримує "руський мир"? Заарештований і вбитий прі папиткє к бєгству!!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
Желаю ей 40-голодных Бурятов на ночь....
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
А зачем ей харю заретушировали?
показати весь коментар
23.03.2022 18:59 Відповісти
За таке зазвичай вішали, на стовпах, з відповідною табличкою на грудях. Щоби іншим, охочим не було бажання робити те саме. Бо за такою "роботою" - життя сотень і тисяч цивільних, не кажучи вже за наших військових.
показати весь коментар
23.03.2022 19:01 Відповісти
знищувати профашистську нечисть на місці... й санітарів визивати, щоб забрали.
показати весь коментар
23.03.2022 19:01 Відповісти
военное время...давайте предателей уже начнем расстреливать,"благодаря" таким гнидам гибнут наши герои ВСУ,мирные жители и дети.
показати весь коментар
23.03.2022 19:01 Відповісти
Разрезать ей мандй до самой шеи, и пусть ходит как цыркуль.
показати весь коментар
23.03.2022 19:02 Відповісти
их показательно нейтрализовать на площадях нужно в способ "до гилякы" или куля в зеленкой намазанный, тупой лобешник!
показати весь коментар
23.03.2022 19:04 Відповісти
Зачем в военное время кормить этих тварей?
показати весь коментар
23.03.2022 19:04 Відповісти
Она верила в то, что при кацапах будет не дворником. ))
показати весь коментар
23.03.2022 19:19 Відповісти
До речі, є інфа, що кацапи кидали заклик до всієї тутешньої люмпеноти, прямим текстом обіцяючи їм "социальные лифты как в ДНР и ЛНР" - тобто "сегодня ты собираешь бутылки - а завтра министр народной республики, ёпта!"
(хоча символіка міжповерхового дротоходу в контексті ОРДЛО звучить дещо зловісно, Моторола не дасть збрехати)
показати весь коментар
23.03.2022 21:04 Відповісти
Відправити потвору під бомби в Волноваху або в Маріуполь, хай там зустрічає "асвабадітєлєй".
показати весь коментар
23.03.2022 19:21 Відповісти
ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ,ЯК ЦЕ МАЄ БУТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,МОРДИ ЇХНІ ЗАКРИВАЮТЬ. ЗАМИСЛІТЬСЯ, ЧОМУ ? НАВІЩО ? З ЯКОЮ ПОДАЛЬШОЮ МЕТОЮ ? МЕНІ ОДНОМУ ЗДАЄТЬСЯ,ЩО НАС ПРОДОВЖУЮТЬ ОБДУРЮВАТИ, ,ЯК ПІСЛЯ МАЙДАНУ, ПОПРИ ЦІСТЕРНИ ПРОЛИТОЇ УКРАЇНСЬКОЇЇ КРОВІ ???
показати весь коментар
23.03.2022 19:21 Відповісти
ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ,ЯК ЦЕ МАЄ БУТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,МОРДИ ЇХНІ ЗАКРИВАЮТЬ. ЗАМИСЛІТЬСЯ, ЧОМУ ? НАВІЩО ? З ЯКОЮ ПОДАЛЬШОЮ МЕТОЮ ? МЕНВ ОДНОМУ ЗДАЄТЬСЯ,ЩО НАС ПРОДОВЖУЮТЬ ОБДУРЮВАТИ, ,ЯК ПІСЛЯ МАЙДАНУ, ПОПРИ ЦІСТЕРНИ ПРОЛИТОЇ УКРАЇНСЬКОЇЇ КРОВІ ???
показати весь коментар
23.03.2022 19:22 Відповісти
Віддати на справедливий суд родичам загиблих...
показати весь коментар
23.03.2022 19:22 Відповісти
Приспати.
показати весь коментар
23.03.2022 19:32 Відповісти
на якому стовпі якої дороги вона висить????
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
Тут тільки монтажна піна допоможе.
показати весь коментар
23.03.2022 19:44 Відповісти
в магадан хай валить через мiннi поля
показати весь коментар
23.03.2022 20:22 Відповісти
Любительниц рус.мира можно узнать по шапкам.
показати весь коментар
23.03.2022 20:35 Відповісти
Ця курва вирішила, що ***** її знову зробить молодою.
показати весь коментар
23.03.2022 22:35 Відповісти
 
 