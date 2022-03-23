Здавала позиції ЗСУ через власну сторінку у соцмережі: у Слов’янську поліція затримала прихильницю "русского мира". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Слов'янську оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області спільно із спецпризначеннями КОРДу затримали жінку, яка здавала позиції українських військовослужбовців.
Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ
"За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільні телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш носій. Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мир". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також закликала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу. Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
Прихильницю "русского мира" доставлено до Слов’янського відділу поліції.
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там більшість таких покидьків
Представляете какое убожество топит за "русский мир"?Это люмпены тупопылые.
А коли вже буде "Мешканець Києва - радник президента - відкрито підтримує "руський мир"? Заарештований і вбитий прі папиткє к бєгству!!!
(хоча символіка міжповерхового дротоходу в контексті ОРДЛО звучить дещо зловісно, Моторола не дасть збрехати)