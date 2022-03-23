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Затримано двох шпигунів, які збирали відомості про ЗСУ на Харківщині та Луганщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які збирали відомості про техніку та особовий склад ЗСУ та інших українських військових формувань та передавали їх представникам РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Дві зазначені особи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом їм планується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, згідно зі ст. 615 КПК", - відзначається у інформації.

За даними досудового розслідування, затримані (обидва - громадяни України) у березні цього року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до відсічі нападу військ РФ. Надалі зібрані дані чоловік та жінка передавали представникам країни-агресора.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.111 (державна зрада) КК України.

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Затримано двох шпигунів, які збирали відомості про ЗСУ на Харківщині та Луганщині 01
Затримано двох шпигунів, які збирали відомості про ЗСУ на Харківщині та Луганщині 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
завязывайте с это толерастией, показывайте рыла этих ублюдков.
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23.03.2022 20:09
+21
Расстрелять нахер. Два раза!!!
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23.03.2022 20:09
+18
Нащо пики замарали? Всі мають знати ціх "хегоїв"
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23.03.2022 20:11
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Расстрелять нахер. Два раза!!!
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23.03.2022 20:09 Відповісти
завязывайте с это толерастией, показывайте рыла этих ублюдков.
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23.03.2022 20:09 Відповісти
я вже десь це чув, бандітам тюрми. жди.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
шо за высер?
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Показова страта хоча би одного урода - вилікує та бажання відіб"є від зрадництва у інших бажаючих заробітчан.
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23.03.2022 20:10 Відповісти
Два капитана

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23.03.2022 20:10 Відповісти
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23.03.2022 20:17 Відповісти
Тягати їм не перетягати)))
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23.03.2022 20:20 Відповісти
Нащо пики замарали? Всі мають знати ціх "хегоїв"
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23.03.2022 20:11 Відповісти
Как сказал некий мизинцев - на бутылку, предварительно ее разбив.
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23.03.2022 20:12 Відповісти
Ан124 прилетел, кстати... Из Турции Опять. Завтра к вечеру будет видео.
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23.03.2022 20:13 Відповісти
Мля, ще скажіть куди і коли, просили ж....
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23.03.2022 20:18 Відповісти
Открытая информация....и на флайте есть. Сроду не лажал.
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23.03.2022 20:42 Відповісти
на якому стовпі якої дороги вони висять.. хочу селфі
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23.03.2022 20:13 Відповісти
Надеюсь, что у хахла хоть ипаньник подретуширован?
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23.03.2022 20:14 Відповісти
їх завтра обміняють на донецкого таксіста
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Мавпа з 90-х вилізла?
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23.03.2022 20:20 Відповісти
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23.03.2022 20:24 Відповісти
іду я в мурманск через мацкву - а вдоль дороги -мертвие с комами стоя- касаби жменями на кожному стовпі висять і смедять - і тишина.....................
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23.03.2022 20:25 Відповісти
Нашпигувать шпигунів..
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23.03.2022 20:29 Відповісти
хто не в темі розказую. по старій добрій укр. традиції за бабло їх викупять. натомість засудять наших доброволців і офіцерів бойових. для дятлів можу виложити список посажениж солдатів при славному презу порошено. і окремо посажених генералів і добровольців при зе піаністові.
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23.03.2022 20:30 Відповісти
руский іди лісом
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23.03.2022 20:31 Відповісти
Эти два идийота продались за никчемные стремительно обесценившиеся руZZофашисткие фубли. Скажите пожалуйста, на что они эти поцы надеялись? на рашку, которой уже ******?
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23.03.2022 21:30 Відповісти
Все випитати і ростріляти згідно воєнного стану
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23.03.2022 21:45 Відповісти
Відкрийте обличчя нехай народ знає своїх ХЕРОЇВ.
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23.03.2022 22:47 Відповісти
тока ф топку! кобелька этого помоешного и сучку драную этую подзаборную!
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23.03.2022 23:15 Відповісти
вiдрiжте сволотам ноги ! нехай все життя, що iм залишилось, плазують на животах, як хробаки.
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24.03.2022 21:27 Відповісти
 
 