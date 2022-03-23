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Київ (13836) Литва (1537) Резніков (1386)

Міністр оборони Литви особисто відвідав воєнний Києв, незважаючи на загрозу ракетних ударів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

23 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас приїхав у Київ для зустрічі з Олексієм Резніковим, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони Литви особисто відвідав воєнний Києв, незважаючи на загрозу ракетних ударів 01

"Це перший іноземний міністр оборони, який приїхав до української столиці з 24 лютого. Цікаво, хто буде наступним сміливцем. Литовський колега на власні очі побачив Київ воєнний. Йому є з чим порівняти, адже у грудні 2021 Арвідас Анушаускас відвідував Київ мирний, передріздвяний", - пише Олексій Резніков.


Міністр оборони Литви особисто відвідав воєнний Києв, незважаючи на загрозу ракетних ударів 02
Міністр оборони Литви особисто відвідав воєнний Києв, незважаючи на загрозу ракетних ударів 03

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Також, міністр оборони України підкреслив, що візит  литовського колеги - це не просто жест підтримки, адже Україна має від Литви конкретну допомогу. Резніков нагадав, що саме офіційний Вільнюс першим передав Україні партію ПЗРК Stinger ще до повносштабного вторгнення.

"Ця партія наразі активно використовується за призначенням. Як вже сотні років воює лицар на литовському гербі "Погоня", так і ми не втомимося гнати російського ворога з української землі.

Дякую нашим друзям і партнерам за їх мужню й хоробру позицію! Дякую, Лєтува!", - подякував Резніков.
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Топ коментарі
+26
22 марта Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 противотанковых ракетных комплексов NLAW.
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23.03.2022 20:47
+23
Дякуємо за підтримку!
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23.03.2022 20:48
+18
И Швеция- 5 к. Можно пулять по любой уже цели.
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23.03.2022 20:48
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22 марта Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 противотанковых ракетных комплексов NLAW.
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23.03.2022 20:47 Відповісти
И Швеция- 5 к. Можно пулять по любой уже цели.
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23.03.2022 20:48 Відповісти
В кацапів хоть хватить металолому?
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23.03.2022 21:17 Відповісти
NLAW это ВЕЩЬ для работы по любой цели, сделанной из железа, на дистанции в несколько сот метров. Навел, выстрелил и забыл. С таким количеством можно лупить смело и по уазикам, и по грузовикам кацапов, помимо конечно бронированных машин, они в приоритете
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23.03.2022 23:02 Відповісти
Швеція гранатомети, це як мілкашка і 150мм гаубиця
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23.03.2022 21:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0nySJvmU7ek
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Шо привёз интересного ?
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23.03.2022 20:48 Відповісти
Не надо так нервничать кацап ,конечно человек привёз кое-что а это значит вы будете подыхать а ты как хотел ...
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23.03.2022 20:54 Відповісти
Da privioz,no sto neskazu.Litva ecio mnogo priveziot termovizerov,poskolku tut ix delajut
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
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23.03.2022 20:48 Відповісти
У мене зараз дружина з дитиною в Шауляї, дуже велика підтримка, час показує, хто є хто, і в Литві князь наш Острозький з Рівненщини був колись меценатом у Великому Князівстві Литовському
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23.03.2022 20:50 Відповісти
воєнний ЩО
ЦЕНЗОРЕ, ПОПРАВТЕ ЗАГОЛОВОК
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23.03.2022 20:53 Відповісти
Цензоре, дякую, що чуєте
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23.03.2022 21:21 Відповісти
Тишкевичи - самый богатый и влиятельный род с 16-го века, которым в Литве гордятся, имеет происхождение из Киева, начиная с Тишки - сына Каленика Мишковича. Их многочисленные потомки служили на высоких и ответственных постах княжества Литовского, а в наследных ординациях построили множество структур общественного назначения, которые служат до сих пор. Один из примеров - курорт Паланга.
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23.03.2022 21:44 Відповісти
 
 