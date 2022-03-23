Міністр оборони Литви особисто відвідав воєнний Києв, незважаючи на загрозу ракетних ударів. ФОТО

23 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас приїхав у Київ для зустрічі з Олексієм Резніковим, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це перший іноземний міністр оборони, який приїхав до української столиці з 24 лютого. Цікаво, хто буде наступним сміливцем. Литовський колега на власні очі побачив Київ воєнний. Йому є з чим порівняти, адже у грудні 2021 Арвідас Анушаускас відвідував Київ мирний, передріздвяний", - пише Олексій Резніков.







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Також, міністр оборони України підкреслив, що візит литовського колеги - це не просто жест підтримки, адже Україна має від Литви конкретну допомогу. Резніков нагадав, що саме офіційний Вільнюс першим передав Україні партію ПЗРК Stinger ще до повносштабного вторгнення.

"Ця партія наразі активно використовується за призначенням. Як вже сотні років воює лицар на литовському гербі "Погоня", так і ми не втомимося гнати російського ворога з української землі.

Дякую нашим друзям і партнерам за їх мужню й хоробру позицію! Дякую, Лєтува!", - подякував Резніков.