Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна. ФОТО

Українські воїни ліквідували окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Він відзначив: "Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України".