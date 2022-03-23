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ліквідація (1948) Гіркін (184)

Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ліквідували окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Він відзначив: "Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України".

Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+102
гиркин сидит и думает. Лучше б тещу
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23.03.2022 21:17
+84
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23.03.2022 21:19
+78
2 барана с дагестана
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23.03.2022 21:20
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а как дишал как дишал.. уже не дишит...
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23.03.2022 21:16 Відповісти
перегной
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23.03.2022 21:16 Відповісти
Перегній:
https://www.youtube.com/watch?v=7heTnJsdUG0
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23.03.2022 21:45 Відповісти
гиркин сидит и думает. Лучше б тещу
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23.03.2022 21:17 Відповісти
Там теща на пару років молодша за гіркінда.
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23.03.2022 22:03 Відповісти
Краще двох одразу.
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23.03.2022 23:19 Відповісти
На одного кріпака ***** менше!!!
Слава Захисникам України!!
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23.03.2022 21:18 Відповісти
земля бетоном
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23.03.2022 21:18 Відповісти
Кранты ***********...от пудинга, с его красной пыпкой, уже генералы сбегают. Тримаємось...іншого віходу нємає.
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23.03.2022 21:19 Відповісти
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Пабєда... *** будет с вами!
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23.03.2022 21:29 Відповісти
так значить верхнєТроїцьке під окупантами..і це сьогодні
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23.03.2022 21:31 Відповісти
У них і Ізюм під ними і Рубіжне і Київ вот вот в кільце візьмуть)лол)
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23.03.2022 21:38 Відповісти
изюм частично,как уже 10 дней,рубежное частично тоже несколько дней -бои идут
Можете в твиттере самого гиркина почитать-он каждый день освещает "успехи" ополчений по обескровливанию пехоты лднр и дает интервью Калашникову
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23.03.2022 21:52 Відповісти
Мудак
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23.03.2022 22:00 Відповісти
Ще Лондон. І Брюсель
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23.03.2022 23:21 Відповісти
Тесть Ситоленко Сергей 1970 г.р.
Зять Гиркин Игорь 1970 г.р.
Какая то неловкая ситуация в их семье.
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23.03.2022 21:33 Відповісти
Що з них взяти, у них навіть їх фюрер - педофіл.
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23.03.2022 21:40 Відповісти
это 3-я жена гиркина
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23.03.2022 21:47 Відповісти
Вони усі за "православну мораль" , але як жінці за 35 стукне , так зразу требо міняти на більш "свіже м"ясо з цицками" !

ІмпЄрци - нам цього не зрозуміти !
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23.03.2022 21:57 Відповісти
Брат жены
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23.03.2022 21:59 Відповісти
почему неловкая, совершенно нормальное явление для козлорылой "вяликаросской" нации - называется снохачество

Жизнь нескольких поколений на одной большой кровати под одним общим одеялом.
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23.03.2022 22:01 Відповісти
*** ровесников не ищет (Рюзьгэ народный пааасловитца)
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23.03.2022 22:31 Відповісти
гиркин обращался к ситоленко: "Папа..." Оба 1970 г. р.
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23.03.2022 22:08 Відповісти
с каким нах%й ещё миром, земля бетоном утырок ватный, сын шлюхи ***** махнорылый
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23.03.2022 21:35 Відповісти
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Й цим що на світлині - же *** !
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23.03.2022 21:20 Відповісти
Утілізація пройшла чудово !
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Зараз одна подряпина, але дуже велика...)))
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Ну это поспешили. Мо герлинкин тестя не любил. Гнедлинкин просится в жмурки, поиграйте с ним.
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23.03.2022 21:19 Відповісти
этот ***** в масквабаде
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23.03.2022 21:29 Відповісти
Земля стекловатой тварь
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Лайк за дохлого підора.
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23.03.2022 21:20 Відповісти
"Краще б тещу", подумав диркін...
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23.03.2022 21:20 Відповісти
2 барана с дагестана
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23.03.2022 21:20 Відповісти
Чего он такой довольный?тот что с лева
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23.03.2022 21:25 Відповісти
Ржет с того, что справа..
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23.03.2022 21:29 Відповісти
Всіх надурив: живий...
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23.03.2022 21:35 Відповісти
Овцу может увидел
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23.03.2022 21:41 Відповісти
вроди два барана, но в отличие от русских ума хватило сдаться, целые до мамки поедут, а русские по запчастям
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Я бы етих обезьян в плен не брал. Или кинул один нож на двоих кто другого зарежит тот и жить останется
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Где-то лапоть потерял...
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23.03.2022 21:32 Відповісти
"Два барАна з кацапстана" теж підійде, як на мене.
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23.03.2022 21:37 Відповісти
не это даги я скоро их различать начну как и малые норды Сибири но читать их доки опасно сотону вызвать можно
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23.03.2022 21:43 Відповісти
Дагестан же ж частина кацапстану поки...
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23.03.2022 21:45 Відповісти
Лучше бы эту падаль вывезли с Украины,чтобы не отравлял святую украинскую землю,когда сгниет
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23.03.2022 21:21 Відповісти
До тих зрадників мабуть ще не дішло що це вже не АТО - це війна! їх будуть вбивати і більше ніяких там режимів тищі коли вся ця ******* наших воїнів кошмарила
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23.03.2022 21:21 Відповісти
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23.03.2022 21:21 Відповісти
земна куля стала чистішою...
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23.03.2022 21:21 Відповісти

Good!
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23.03.2022 21:21 Відповісти
А сам гиркин не смог что-ли? Он же типа крутой.
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23.03.2022 21:22 Відповісти
Да там від страху булки "хрустят"
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23.03.2022 22:20 Відповісти
Вони з тестем одного року, Гиркин 20 річну взяв замість старої москальки в 2015.
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23.03.2022 21:24 Відповісти
С какого это? Сколько лет самке Гирькина?
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23.03.2022 21:27 Відповісти
он на молодой женился ппж нарыл себе в Славянске как и моторыло
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23.03.2022 21:44 Відповісти
А подивись зверху саабщєніе от доченьки і її фото, їй що 40-50 років? Гіркін приїхав в Україну і знайшов тут двадцятирічну лугандонську прошманду. Невже так важко 2 додати до двух?
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23.03.2022 21:27 Відповісти
Тесть тоже 70 года рождения.
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Прикольна в них гуманітарка, в кишеню влазить.
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23.03.2022 21:23 Відповісти
Вата, папір, мило, зашморг
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23.03.2022 21:34 Відповісти
А, хоча, я не подумав, це ж не батько. В Гіркіна жінка може бути набагато молодшою. Вибачаюсь, заступив.
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23.03.2022 21:24 Відповісти
Во уроду наследство привалило...
Теперь дьіркина за него другие родственники убьют...
Из серии "Их нравьі"...
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23.03.2022 21:24 Відповісти
Дуже чудово, цигарку тепер можна тільки в дупу вставляти!
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23.03.2022 21:26 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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23.03.2022 21:26 Відповісти
це дуже сумна новина(((💀
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23.03.2022 21:27 Відповісти
Гиркин танцює, однушка у Верхнеторецькому привалила в спадщину.
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Чтобы суке и на том свете небыло покоя и приходил во сне Гиркина душил
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Дохлий але ситий.мої вітання
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23.03.2022 21:29 Відповісти
Ну, куля в лоб, так куля в лоб... Шо поделаешь... Но молодоват он однако... Да и доця далеко не гиркина и не Стрелкова . На фейк похоже однако...
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23.03.2022 21:30 Відповісти
не фейк-3-я жена гиркина,работала секретуткой в ДНР,до этого плясала на шесте в каком то шалмане
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23.03.2022 21:55 Відповісти
Гиркин сам признал, в контакте есть запись
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23.03.2022 23:22 Відповісти
Якийсь бомжара...
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23.03.2022 21:30 Відповісти
Со всей этой новости главное - Верхнеторецкое под орками.
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23.03.2022 21:32 Відповісти
Мда....(((
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23.03.2022 21:43 Відповісти
Да у них и Киев и Харьков уже две недели как под орками.
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24.03.2022 07:19 Відповісти
А Гиркин то умен, во всех интервью косит под инвалида и нищего, а сам доживает век в богатстве, да с молодой ************* и обсыкается от смеха от потуг денеэровцев и московской орды дегенератов в святой войне. Хитре падло, потому и живое останется(
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23.03.2022 21:39 Відповісти
Не навсегда. Он столько насадюжничал, пытая пленных,
что его точно найдут.
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23.03.2022 21:44 Відповісти
Операція "Палаючий меч". ЗСУ переходять у наступ по всіх фронтах.
https://www.youtube.com/watch?v=sHCe8QOWcRo

Параша втратила половину своїх боєздатних пілотів. https://www.youtube.com/watch?v=wVPhR9wciDk
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23.03.2022 21:41 Відповісти
Бред. Пока мы практически везде отступаем. К сожелению.
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23.03.2022 22:02 Відповісти
Надеюсь, что это правда. Но если честно, то не особо верится.
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23.03.2022 22:50 Відповісти
Теперь тёща возьмётся за Гиркина с двойной силой.
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23.03.2022 21:43 Відповісти
може фейк , треба перевірка
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23.03.2022 21:46 Відповісти
але сподіваюся що правда
дуже сподіваюся, що всі нагороди знайдуть своїх хероїв
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23.03.2022 21:49 Відповісти
ипатьєвський будинок

у гіркіна сімейний підряд

стрєлков, жим-жим, ти, сцук наступний
на тобі крові - на три моря стачить
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23.03.2022 21:47 Відповісти
Это ж каким ******** надо быть, чтобы будучи тестем супер известного и раскрученного оркомедиа террориста и прослужившим к тому же 8 лет в их армии, так и остаться в звании сержант?!
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23.03.2022 21:51 Відповісти
А Ви дійсно такий наївний романтик , що вірете , що в ********** щось надається по здібностям й вислузі ?!
Тоді для протверезення ключове слово Чорнобаївка !
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23.03.2022 22:07 Відповісти
Эта мразь и пошла в 2014 чтоб быть сытым всегда. Теперь ушла куйня соблюдать режим тишины...
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23.03.2022 21:55 Відповісти
A chto on escho zhivoj takoj mjatij vigljadit?
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23.03.2022 21:59 Відповісти
Треба викликати Гіркіна , щоб спадок отримав за тим покидьком. Він волав, що зубів немає . Віддати йому зуби того урода.
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23.03.2022 22:11 Відповісти
Сытый сожрал пулю.
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23.03.2022 22:18 Відповісти
Отдать таксидермисту, сделать чучелко, заминировать и переслать зятю на добрую память, най його !
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23.03.2022 22:22 Відповісти
последние достижения челюстнолицевой хирургии Ростовского госпиталя ветеранов захватнических войн рф. Подлатали рашиста, и снова в бой.
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23.03.2022 22:23 Відповісти
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:31 Відповісти
Гиркин в контакте просто перепостил жену что ее отец убить. Ни собалезнование. Ничего другого нет, как будто дело привычное..
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23.03.2022 23:24 Відповісти
 
 