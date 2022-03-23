Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто. ФОТОрепортаж

В одній з областей України, підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак, вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками", – йдеться у повідомленні.

Воїни ДШВ також закликають всіх українців допомагати у знищенні агресора: "Брати та сестри, долучайтеся до виявлення та нейтралізації диверсантів противника, про помічених підозрілих осіб негайно повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи Збройних Сил України. При можливості, – знищуйте цих потвор усіма наявними сила та засобами. Лише спільними зусиллями – ми знищимо противника та очистимо від окупантів Україну!".

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