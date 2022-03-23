Чернігівські партизани взяли чергові трофеї в російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські партизани на Чернігівщині знову взяли трофеї в російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йе йдеться в офіційному фейсбуці ОК "Північ".

"Партизани Чернігівщини продовжують свою боротьбу із ворогом! Чергові трофеї від армії рф для українських патріотів", - говориться у повідомленні.

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