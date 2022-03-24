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Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені - центральному районі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформу.

Адамс особисто підняв український прапор.

У церемонії взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.

Адамс нагадав, що у Нью-Йорк проживає найбільше українців за межами України.

"Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нью-Йорк солідарний з усіма українцями, - мер Адамс

За словами мера, підняття прапора – це ще й "підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині".

Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.

"Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину… І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми - частина українського народу", - підсумував Адамс.

За словами міських посадовців, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це не фотошоп , а фото, зроблено мною особисто" , - сьогодні телевежу у Лондоні прикрасили українським прапором. ФОТО

Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги 01
Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги 02
Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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24.03.2022 03:02
+28
не кожний витримає понад 5 хвилин у лісі з автоматом вже не той вік 😕
ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
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24.03.2022 04:03
+21
Мер Нью-Йорка красавчик !
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24.03.2022 03:16
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Флаги, гимны и гербы - это конечно замечательно, но лучше бы беженцам немного помогли. Народ у нас поперспективнее сальвадорцев, гондурасцев и бесконечных мексиканцев, и привилегии для уже немножко поднадоевших и вездесущих лгбт и других "уязвимых" групп снять, вот это будет помощь реальным делом
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24.03.2022 02:49 Відповісти
біженці мають повертатись в Україну !
годі нам по всьому світу як мишам розбігатись !
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24.03.2022 03:03 Відповісти
многие люди( женщины и дети) плакали выехав даже в благополучные страны - у них очень сильная ностальгия - родная земля есть родная
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24.03.2022 03:14 Відповісти
Informacija dlia ukrainskix učitelej:
v Litve voznikla problemka s ukrainskimi ditinami, - v kacapske školy (ostalisj i takix neskoljko) roditeli ne puskajut, a v litovskie srazu trudno. Budj laska, xotj paru desiatkov učitelej ukraincev v Litvu.
V Polše i tak užo perebor ukraincev, tesno.

https://stipruskartu.lt/ua/
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24.03.2022 14:03 Відповісти
ну да нужно по каналам евросоюза делать запросы - в Польше Словакии Чехии 100% много выехавших учителей
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24.03.2022 14:12 Відповісти
не кожний витримає понад 5 хвилин у лісі з автоматом вже не той вік 😕
ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
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24.03.2022 04:03 Відповісти
Дякуємо за підтримку!

а стосовно в лісі з автоматом, то не Ви один такий.

"Війна це привілей молодих"

Нажаль.Бо вже й померти не жалко, а розумієш що з тебе толку в армії - лише небойові втрати
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24.03.2022 05:13 Відповісти
Не ображайтесь хлопці. Ми знаємо, що усі українці та просто порядні люди по всьому Світу зараз допомогають Україні. Все буде Україна. Тримаємось!
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24.03.2022 08:33 Відповісти
Мер Нью-Йорка красавчик !
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24.03.2022 03:16 Відповісти
ВІДРАЗУ ВИДНО, ЩО МЕР НЬЮ-ЙОРКА - НЕ МОСКАЛЬ !!!
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24.03.2022 07:38 Відповісти
Та хай і після перемоги майорить.
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24.03.2022 02:55 Відповісти
Підняти авіаланку F-35 над Маріуполєм було б йще крайще .
Й врятввало би тисячи життів !

Дж. Буш молодший вже б давно таке зробив ...
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24.03.2022 02:58 Відповісти
да, були реальны ковбои !
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24.03.2022 03:01 Відповісти
це - круто !!!

американці "зуб дають" за нашу Перемогу !

Діду Байдену не відкрутитись від реального ленд-лізу Україні !

ДЯКУЄМО, NY !!!
God bless America !
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24.03.2022 03:00 Відповісти
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24.03.2022 03:02 Відповісти
якби не наш прапор на рукаві, я би прийняв вояка за американця !

да, Україна не Россія !
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24.03.2022 04:04 Відповісти
Такий гарний солдат! Серце калатає.
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24.03.2022 04:35 Відповісти
два найсильніших бажання середньостатистичного "прасвєщьонава" мокшанина:
. отримати "піндоську" US Green Card
. перетворити у "радіоактівний пєпєл" US
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24.03.2022 04:51 Відповісти
i navek zarytsia v riuzgejazyčnom Braiton Byče...
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24.03.2022 14:06 Відповісти
Зеленский снова обратился к россиянам. Услышат ли его?
03:34

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, посвященного месяцу с начала войны, снова обратился к гражданам РФ, сообщает УНН.



"Уверен, что среди вас много тех, кому политика государства противная, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше. Разве это не бессмысленно? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, своих людей", - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать правду о войне в Украине: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне".
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24.03.2022 03:23 Відповісти
идиот ..
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24.03.2022 14:13 Відповісти
Прапор сам по собі вигляда трохи пісно, от якби там поруч висіло ще декілька кацапів, то експозиція була би ще й повчальною.
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24.03.2022 03:27 Відповісти
Ран очи пізно Україна переможе в цій війні, однак знайте таке:
Уркаїною усі ці роки керували різні покидьки, які розкрадали її ресурси та обкрадали простих людей... Уркаїнці вибирали у владу як не зека, так олігірха ,як не олігарха- то клоуна-слугу жиdа-олігарха, відійшли від Бога і християнства... повірили в бабло і за бабло готові були на все (як і безбожна жиdва на теренах совка). От Бог і наказав Україну війною, щоб люди взялися за розум і зрозуміли свої помилки...

Вибирайте у владу та у президенти волонтерів, активістів та бойових офіцерів- і у вас буде майбутнє. Не ведіться на побрихеньки та золоті гори від різних обіцяльників та жиdо-москалів, - бо вони здатні тільки красти і обманювати. Бо як ще раз виберете когось із того кодла- в Україні буде дупа ще гірша чим на орді...
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24.03.2022 03:39 Відповісти
Нажаль, це так. Ще й зараз повно цих покидьків у владі. Ніколе не розумів одноклітинний лекторат, що обирає, то брехуна-клептомана, то слугу олигарха.
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24.03.2022 05:04 Відповісти
Меру Нью-Йорку-респект...
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24.03.2022 06:10 Відповісти
А в какой стране сейчас можно смело поднять флаг расейской *********? Ну кроме тех, которые так или иначе оккупированы орками? В Украине флаг Расеи это всего лишь трехцветная тряпка
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24.03.2022 07:22 Відповісти
У меня есть фотоколлаж, где собака какает на флаг лапотных репоедов, только не получается ее разместить на Цензоре. Жаль, было-бы смешно.
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24.03.2022 08:19 Відповісти
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24.03.2022 09:26 Відповісти
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24.03.2022 11:07 Відповісти
Спасибо !!! Я писал об этой картинке.
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24.03.2022 12:21 Відповісти
Piosik napevne "nacist"
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24.03.2022 14:08 Відповісти
бандеровец.
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24.03.2022 16:23 Відповісти
Дуже прикро, що недожив Маккейн,в України була би атомна зброя...
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24.03.2022 08:14 Відповісти
Маккейну не дали дожить - медицина такой же спецназ как и омон:
может спасти, а может и убить.
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24.03.2022 08:49 Відповісти
Ще треба прапор УПА підняти. Ось у кого спалахне опа, там богата русско язичних живе)))
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24.03.2022 08:45 Відповісти
А "ізраільтян" ще більше - не дадуть.
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24.03.2022 09:03 Відповісти
мэр молодец!
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24.03.2022 11:51 Відповісти
Видно, що не москаль
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24.03.2022 13:26 Відповісти
 
 