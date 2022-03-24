Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені - центральному районі міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформу.
Адамс особисто підняв український прапор.
У церемонії взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.
Адамс нагадав, що у Нью-Йорк проживає найбільше українців за межами України.
"Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні", - зазначив він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нью-Йорк солідарний з усіма українцями, - мер Адамс
За словами мера, підняття прапора – це ще й "підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині".
Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.
"Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину… І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми - частина українського народу", - підсумував Адамс.
За словами міських посадовців, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.
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годі нам по всьому світу як мишам розбігатись !
v Litve voznikla problemka s ukrainskimi ditinami, - v kacapske školy (ostalisj i takix neskoljko) roditeli ne puskajut, a v litovskie srazu trudno. Budj laska, xotj paru desiatkov učitelej ukraincev v Litvu.
V Polše i tak užo perebor ukraincev, tesno.
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ми вже більше $10к на підтримку переказали та ще пійдемо на марш цьооо вікенду до Білого Дому
а стосовно в лісі з автоматом, то не Ви один такий.
"Війна це привілей молодих"
Нажаль.Бо вже й померти не жалко, а розумієш що з тебе толку в армії - лише небойові втрати
Й врятввало би тисячи життів !
Дж. Буш молодший вже б давно таке зробив ...
американці "зуб дають" за нашу Перемогу !
Діду Байдену не відкрутитись від реального ленд-лізу Україні !
ДЯКУЄМО, NY !!!
God bless America !
да, Україна не Россія !
. отримати "піндоську" US Green Card
. перетворити у "радіоактівний пєпєл" US
03:34
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, посвященного месяцу с начала войны, снова обратился к гражданам РФ, сообщает УНН.
"Уверен, что среди вас много тех, кому политика государства противная, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше. Разве это не бессмысленно? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, своих людей", - сказал президент Украины.
Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать правду о войне в Украине: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне".
Уркаїною усі ці роки керували різні покидьки, які розкрадали її ресурси та обкрадали простих людей... Уркаїнці вибирали у владу як не зека, так олігірха ,як не олігарха- то клоуна-слугу жиdа-олігарха, відійшли від Бога і християнства... повірили в бабло і за бабло готові були на все (як і безбожна жиdва на теренах совка). От Бог і наказав Україну війною, щоб люди взялися за розум і зрозуміли свої помилки...
Вибирайте у владу та у президенти волонтерів, активістів та бойових офіцерів- і у вас буде майбутнє. Не ведіться на побрихеньки та золоті гори від різних обіцяльників та жиdо-москалів, - бо вони здатні тільки красти і обманювати. Бо як ще раз виберете когось із того кодла- в Україні буде дупа ще гірша чим на орді...
может спасти, а может и убить.