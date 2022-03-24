На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти четверга, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне (Луганська обл.), загинуло 4 особи, серед яких двоє дітей, поранено 6 людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

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"Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, ми маємо чотирьох загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених. В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – написав Гайдай у телеграмі в четвер уранці.

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За його словами, за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки. Зокрема, 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Було охоплено полум'ям 16 із них. Обстрілів зазнали жителі Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

"Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла. Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково (загалом це близько 32 550 абонентів)", – повідомив голова Луганської ОВА.













