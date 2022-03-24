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Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України частково знищили колону забезпечення російських окупантів на півночі країни. Решта колони - захоплена.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб 01
Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб 02
Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб 03
Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб 04
Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб 05

Також читайте: "Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
Смотрю Тигры у нас уже в серию пошли на вооружение
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24.03.2022 09:17
+51
ВС Украины сообщают, что в порту г. Бердянск уничтожен большой десантный корабль рашистов "Орск" Слава Героям!
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24.03.2022 09:25
+49
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь і Матінка Божа
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24.03.2022 09:18
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в хозяйстве все пригодится...
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24.03.2022 09:17 Відповісти
змея горинича підбили )) жаль що не захопили.. річ хороша - але думаю москалі нам ще подарують з десяток другий ))
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24.03.2022 09:34 Відповісти
Смотрю Тигры у нас уже в серию пошли на вооружение
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24.03.2022 09:17 Відповісти
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь і Матінка Божа
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24.03.2022 09:18 Відповісти
Чудове поєднання: частково знищили колону, решта колони - захоплена.
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24.03.2022 09:18 Відповісти
Краще інший розподіл, колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені )) Але це побажання, хлопці молодці, звірі ))
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24.03.2022 10:22 Відповісти
"Да Вы, батенька, эстет" (с)
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24.03.2022 10:24 Відповісти
Може їм на шляху горілку виставляти... багато...
Тоді так і буде:
"колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені "
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24.03.2022 10:32 Відповісти
горілку з метилового спирту
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24.03.2022 11:07 Відповісти
В мене давно гуляє така думка: роздати мирним на окупованих територіях метиловий спирт: ще буде дієвіше, а ніж роздати автомати та гранатомети: техніки валом буде
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24.03.2022 11:28 Відповісти
теж давно такі думки, але як їх туди передати? і як убезпечити українців від вживання такої горілки
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24.03.2022 11:50 Відповісти
ну, якщо воно дурне,і пьє спирт, знаючи, що там метил... ну то так йому і треба, немає чого телепня жалкувати...
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24.03.2022 16:16 Відповісти
а визначити що там метиловий спирт в домашніх умовах не можливо - він і на запах і на смак такий же як і етиловий. А залишки по любому після закінчення війни потраплять не в ті руки
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25.03.2022 11:43 Відповісти
ну так про щой мова.. яж сказав .. якщо знає .. всі потрібні будуть попереджені "ось в тій випуклій пляшці - не чіпати"... тут головне щоб діти не трогали.
і мова про те, щоб щиро вгостити "братика", як прийде ))))
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25.03.2022 16:59 Відповісти
Серце радується!
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24.03.2022 09:18 Відповісти
На верхней картинке, что это такое?
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24.03.2022 09:18 Відповісти
Машина для создания инженерных оборонительных сооружений (копать траншеи, выкорчевывать деревья, ровнять грунт).
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24.03.2022 09:23 Відповісти
ИМР - інженерна машина розгородження (моя ВОС...)
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24.03.2022 09:23 Відповісти
Напоминает эвакуационную машину.
Слева поднятый в воздух бульдозерный отвал, а справа похоже на выдвижную стрелу с огромным крюком-захватом для подъема поврежденной техники
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24.03.2022 09:24 Відповісти
Главное - оккупанты "багато частково"...и части желательно небольшие..
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24.03.2022 09:19 Відповісти
Возможность государственного переворота со стороны Федеральной службы безопасности России (ФСБ) против президента Владимира Путина растет каждую неделю. Информатор в самом сердце российской разведки утверждает, что после неудачного вторжения России в Украину службы безопасности охватили хаос и недовольство. "The Guardian."
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24.03.2022 09:19 Відповісти
Скорее бы ху@ло застрелился в своём бунькере 😡
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24.03.2022 09:26 Відповісти
Нет, пусть сделает как Гитлер: Отравится, потом застрелиться, а потом пусть Лавров с Песковым его обольют бензиом и гори-гори-ясно.
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24.03.2022 21:11 Відповісти
а во было бы удачное...., то... то что...? 😠
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24.03.2022 16:18 Відповісти
В Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью. По версии следствия, директор крупной медицинской фирмы Медстом сам убил свою жену и детей, после чего покончил с собой. Бизнес главы крупной медицинской фирмы был на грани краха из-за санкций.
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24.03.2022 09:23 Відповісти
Яка сумна новина
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24.03.2022 09:27 Відповісти
по версії слідства? скоріше всього слідство почало грабувати мільярдерів.
Ви багатьох знаєте, що через втрату бізнесу готовий убити своїх дітей?
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24.03.2022 10:10 Відповісти
...скоріш за все фсб привласнило бізнес, а щоб не було спадкоємців після "самоубієнного" порішили всю родину. Напевне зараз в кацапії буде багато бажаючих "застрілитись" на користь атєчєства.
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25.03.2022 07:15 Відповісти
Наші хлопці перетворюють техніку і самих кацапів в хлам і це душу гріє 👍🏼💪🙏🏼
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24.03.2022 09:24 Відповісти
Как выглядит ликвидация живой силы врага ночью: украинцы забрасывают пехоту оккупантов взрывчаткой, солдаты РФ разбегаются.https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:24 Відповісти
Шоб земля Іморе горіли під ногами ОККУПАНТІВ
СЛАВА НАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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24.03.2022 09:24 Відповісти
ВС Украины сообщают, что в порту г. Бердянск уничтожен большой десантный корабль рашистов "Орск" Слава Героям!
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24.03.2022 09:25 Відповісти
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24.03.2022 09:30 Відповісти
Любо, братці, любо!
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24.03.2022 09:50 Відповісти
Жаль, без груза уничтожен!
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24.03.2022 09:36 Відповісти
Почему без груза? А що ж там детонирует?
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24.03.2022 10:00 Відповісти
Хотите сказать, что то орки-десантники детонируют?
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24.03.2022 12:18 Відповісти
первый кацапский тапир пошел на гриль. Ждем остальные свинячьи корыта. Там еще где-то "фильченков" с "саратовым" елозят.
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24.03.2022 10:13 Відповісти
уничтожен большой десантный корабль рашистов "ОрКск"
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24.03.2022 11:27 Відповісти
Десятки россиян попали на видео, когда начали выхватывать из рук друг друга сковородки и мыло.Кемеровоhttps://vimeo.com/691719034?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:27 Відповісти
Back in the U.S.S.R. А пройшов лише місяць...
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24.03.2022 09:37 Відповісти
Комплектом к мылу надо веревки, а не сковородки!
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24.03.2022 09:39 Відповісти
Зачем вам сковордки если у вас еды нет?
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24.03.2022 17:02 Відповісти
У кого глаза хорошие? Что это там в правом верхнем углу за сине-желтый предмет? Троллинг, что ли?
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24.03.2022 10:53 Відповісти
Зонтик пляжный!
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24.03.2022 12:24 Відповісти
То пєтушня по посіяному їздили,от і отримали за це
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24.03.2022 09:30 Відповісти
УР-77 машина розмінування розмінована.
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24.03.2022 10:05 Відповісти
УР-77 схоже не була не заряджена бо там повинно бути мінімум 1,5 т тротилу! Якби воно їбонуло то там поряд був суцільний котлован...
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24.03.2022 10:39 Відповісти
А земелька украінська цих покидьків як ліщатами тримає, щоб нашим хлопцям зручніше було поцілити...
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24.03.2022 10:20 Відповісти
Сьогодня рівно місяць... З ювілеєм вас, казламорді !!!
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24.03.2022 10:59 Відповісти
алле, Генштаб! Успіхи на півночі це чудово, з нетерпінням чекаємо повідомлення про успіхи на півдні України!
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24.03.2022 11:45 Відповісти
 
 