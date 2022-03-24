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Частково знищено, частково захоплено колону забезпечення російських окупантів на півночі України, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України частково знищили колону забезпечення російських окупантів на півночі країни. Решта колони - захоплена.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+57 MAKAROV ddf66d11
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+51 Frol Fedoroff
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+49 Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2022 09:18
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Тоді так і буде:
"колона техніки захоплена вся а всі окупанти знищені "
і мова про те, щоб щиро вгостити "братика", як прийде ))))
Слева поднятый в воздух бульдозерный отвал, а справа похоже на выдвижную стрелу с огромным крюком-захватом для подъема поврежденной техники
Ви багатьох знаєте, що через втрату бізнесу готовий убити своїх дітей?
СЛАВА НАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!