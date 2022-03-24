Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Позицію, з якої вела вогонь екснардепка Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. На щастя, якраз перед тим вона вмовила захисників облаштувати їй нову позицію, то ж ворожий снаряд приземлився у кількох метрах від місця, де якраз перебувала вона.
Про це повідомила у фейсбуці екснардепка Тетяна Чорновол, яка наразі захищає Україну, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора позицію, з якої я розгатила ворожий танк, розгатив ворожий танк, якого в свою чергу розгатив наш міномет Молот...Як все чудово склалося, а особливо тому, що мене там вже не було...Позавчора мене, щось як вжалило, скомандувала хлопцям під вечір копати нову позицію. Копали, але нарікали на мене, мовляв, кожен день переїзд...", - зазначає Чорновол.
За її словами, танковий снаряд приземлився за півтора метри від матрасика, на якому вона лежить за пультом.
"Щоправда, деталі прильоту такі, що мабуть я би не критично постраждала, бо снаряд впав за купою землі, і осколки пішли уверх, посікли гілки на дереві і стовп. Але точно було би не дуже комфортно. Я чесно кажучи не знаю, які наслідки, коли танковий снаряд приземляється в метрі від твоєї голови...Однак я точно знаю, що треба себе слухатися....", - зауважила вона.
Будь ласка, зачекайте...
П.С. Наші військові вміють користуватися милом.
те , що Вона у нас Є 👍🏼✊💪🙏🏼
Бережи себе , так як такі люди як ти , потрібні Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Герою України, "безбашеній") Чорновол - здоров"я, вдачі
Сумую по твоїх ефірах на телебаченні.
Тому викладати подібні відео можна тільки після того, як повністю змінюєш позицію (не на кілька метрів).