Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію. ФОТОрепортаж

Позицію, з якої вела вогонь екснардепка Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. На щастя, якраз перед тим вона вмовила захисників облаштувати їй нову позицію, то ж ворожий снаряд приземлився у кількох метрах від місця, де якраз перебувала вона.

Про це повідомила у фейсбуці екснардепка Тетяна Чорновол, яка наразі захищає Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора позицію, з якої я розгатила ворожий танк, розгатив ворожий танк, якого в свою чергу розгатив наш міномет Молот...Як все чудово склалося, а особливо тому, що мене там вже не було...Позавчора мене, щось як вжалило, скомандувала хлопцям під вечір копати нову позицію. Копали, але нарікали на мене, мовляв, кожен день переїзд...", - зазначає Чорновол.

За її словами, танковий снаряд приземлився за півтора метри від матрасика, на якому вона лежить за пультом.







"Щоправда, деталі прильоту такі, що мабуть я би не критично постраждала, бо снаряд впав за купою землі, і осколки пішли уверх, посікли гілки на дереві і стовп. Але точно було би не дуже комфортно. Я чесно кажучи не знаю, які наслідки, коли танковий снаряд приземляється в метрі від твоєї голови...Однак я точно знаю, що треба себе слухатися....", - зауважила вона.

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