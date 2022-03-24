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Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Позицію, з якої вела вогонь екснардепка Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. На щастя, якраз перед тим вона вмовила захисників облаштувати їй нову позицію, то ж ворожий снаряд приземлився у кількох метрах від місця, де якраз перебувала вона.

Про це повідомила у фейсбуці екснардепка Тетяна Чорновол, яка наразі захищає Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора позицію, з якої я розгатила ворожий танк, розгатив ворожий танк, якого в свою чергу розгатив наш міномет Молот...Як все чудово склалося, а особливо тому, що мене там вже не було...Позавчора мене, щось як вжалило, скомандувала хлопцям під вечір копати нову позицію. Копали, але нарікали на мене, мовляв, кожен день переїзд...", - зазначає Чорновол.

За її словами, танковий снаряд приземлився за півтора метри від матрасика, на якому вона лежить за пультом.

Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію 01
Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію 02
Позицію, з якої вела вогонь Тетяна Чорновол, розбив ворожий танк. Ескнардепка не постраждала, бо перед обстрілом перемістилась на нову позицію 03

"Щоправда, деталі прильоту такі, що мабуть я би не критично постраждала, бо снаряд впав за купою землі, і осколки пішли уверх, посікли гілки на дереві і стовп. Але точно було би не дуже комфортно. Я чесно кажучи не знаю, які наслідки, коли танковий снаряд приземляється в метрі від твоєї голови...Однак я точно знаю, що треба себе слухатися....", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook обмежив можливості екснардепки Чорновол за розміщення фото, яке надрукували у The New York Times

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+84
боевая Таня, молодец!
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24.03.2022 09:56
+49
2014 року часопис «Foreign Policy» включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ[3][4].
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24.03.2022 09:56
+44
Танюха, береги себя і удачной охоти. Ти песня )
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24.03.2022 10:07
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2014 року часопис «Foreign Policy» включив Чорновол до Списку 100 світових інтелектуалів - людей, котрі змінили світ[3][4].
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24.03.2022 09:56 Відповісти
В одному інтерв'ю після 24.02 Таня говорила, що хоче стати Генпрокурором України...
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24.03.2022 10:49 Відповісти
Було би не погано , - Тетяні можна довіряти 😡
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24.03.2022 11:15 Відповісти
Танечка ❤️ Жанна Д'Арк -Героиня Украины ! Храни тебя ,Господь!🙏🙏🙏🙏💙💛 люблю тебя и восхищаюсь
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24.03.2022 12:36 Відповісти
Не треба ніякої жанни, та згоріла а ми хочемо щоб вона була жива) Може і патріотичний але жахливий образ.
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24.03.2022 12:42 Відповісти
Така і танк на ходу зупинить, і мінним полем пройде.
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24.03.2022 13:24 Відповісти
боевая Таня, молодец!
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24.03.2022 09:56 Відповісти
Позиції потрібно мати запасні.Слава Україні!
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24.03.2022 09:57 Відповісти
Танька - пулеметчица
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24.03.2022 09:57 Відповісти
Може, ще й підтиратися руками, щоб не виникало всяких дурних підозр?
П.С. Наші військові вміють користуватися милом.
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24.03.2022 10:04 Відповісти
Ми військовим посилаємо і крем для рук. Українці, це не смердючий кацапи.
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24.03.2022 10:27 Відповісти
Для ПТРК обов"язково треба обладнувати фальшиві позиції, з використанням живих або мертвих орків. Плюс водопровідна труба з дробовиком всередині, для імітації пускової установки
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24.03.2022 09:58 Відповісти
Стугной можно управлять на растоянии до 50м.
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24.03.2022 10:11 Відповісти
Слава Героям України!
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24.03.2022 10:02 Відповісти
Олени- тобі кто мішає- бери автомат або СТУГНУ та іди на фронт
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24.03.2022 10:11 Відповісти
Танюха, береги себя і удачной охоти. Ти песня )
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24.03.2022 10:07 Відповісти
Тетяні щира подяка за те , що б'є безжалісно орків на нашій землі і за
те , що Вона у нас Є 👍🏼✊💪🙏🏼

Бережи себе , так як такі люди як ти , потрібні Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.03.2022 10:13 Відповісти
..и шото никого не удивляет, что на передовой не оказалось "героев"-с.к из ДБР с увеличеными зряплатами..
Герою України, "безбашеній") Чорновол - здоров"я, вдачі
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24.03.2022 10:14 Відповісти
Кстати, им таки подняли з.п. или послали?
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24.03.2022 10:25 Відповісти
Героическая личность. Без сарказма. Пока усики херусики фоткаются в теробороне хз где, Татьяна на передовой и не просто там прохлаждается, а ****** русню.
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24.03.2022 10:23 Відповісти
Я пропоную знімальні групі та деяким можновладцям знову до неї поїхати, наробити чортову купу фоток та назнімати відосиків.
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24.03.2022 11:32 Відповісти
Так вона сама ж відосики теж робить, хіба ні?
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24.03.2022 11:51 Відповісти
Танюха, благаю - залишся живою!
Сумую по твоїх ефірах на телебаченні.
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24.03.2022 11:36 Відповісти
А що Тетяна хотіла, після того, як фотографує і знімає свою позицію і ту місцевість, яку з її позиції видно? Вирахувати де саме знаходитья позиція по її власним відео та фото - не важко.
Тому викладати подібні відео можна тільки після того, як повністю змінюєш позицію (не на кілька метрів).
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24.03.2022 11:50 Відповісти
Вогонь - жінка
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24.03.2022 12:26 Відповісти
А где льотчица Савченко? Не видно,не слышно?
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24.03.2022 13:32 Відповісти
 
 