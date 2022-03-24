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Наслідки ворожих обстрілів військами РФ Охтирки: пошкоджено житлові будинки, деблоковано тіло загиблої людини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожих авіаційних ударів. Вночі 24 березня співробітники ДСНС неодноразово залучались до ліквідації наслідків авіаційних ударів, які ворог безжалісно завдавав по Охтирському району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

В м. Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини.

В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог завдавав авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли ракетами густонаселений район Охтирки. Є загиблі, - мер Кузьменко

Наслідки ворожих обстрілів військами РФ Охтирки: пошкоджено житлові будинки, деблоковано тіло загиблої людини 01
Наслідки ворожих обстрілів військами РФ Охтирки: пошкоджено житлові будинки, деблоковано тіло загиблої людини 02

Автор: Ірина Дашківська
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?????
Ну для чего публиковать АКТУАЛЬНЫЕ фото?
Может ещё и координаты давать?
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24.03.2022 11:47 Відповісти
А потом прилетает ещё и по спасателям.
Сами себя убиваем.
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24.03.2022 11:48 Відповісти
ночью разбомбили Ахтырку. были попадания в многоэтажки. очень много людей остались без крыши над головой. в многих многоэтажных домах повылитали все рамы в окнах и на балконах. мер сообщает что есть жертвы. кстати вчера мэр призыва именно людей из это микрорайона выходить и убирать стекла, сажать цветы. НАКАРКАЛ. ему уже многие говорили что бы лучше молчал. а то после его позитивного фейсбука всегда прилетает самолет
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24.03.2022 11:52 Відповісти
бог мой, подвал нихрена не спасает...
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24.03.2022 12:15 Відповісти
 
 