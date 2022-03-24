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Російські літаки обстріляли Лисичанськ, купа пошкоджених будинків. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські літаки обстріляли Лисичанськ на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Купа пошкодженої інфраструктури та житлових будинків. На вулиці досі небезпечно!! Залишайтеся в укриттях! російські літаки досі в небі Луганщини!", - застерігає він.
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