Російські літаки обстріляли Лисичанськ, купа пошкоджених будинків. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється, - Гайдай. ФОТО

Російські літаки обстріляли Лисичанськ на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Купа пошкодженої інфраструктури та житлових будинків. На вулиці досі небезпечно!! Залишайтеся в укриттях! російські літаки досі в небі Луганщини!", - застерігає він.

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