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Російські літаки обстріляли Лисичанськ, купа пошкоджених будинків. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські літаки обстріляли Лисичанськ на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Купа пошкодженої інфраструктури та житлових будинків. На вулиці досі небезпечно!! Залишайтеся в укриттях! російські літаки досі в небі Луганщини!", - застерігає він.

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Російські літаки обстріляли Лисичанськ, купа пошкоджених будинків. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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Вот ******** российские ,если по их логике можно бомбить за Донбасс то их можно бомбить за Чечню
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24.03.2022 12:36 Відповісти
Кацапская свинота беснуется перед саммитом НАТО. Как только какие-либо важные переговоры, так сразу начинается беспорядочное закидывание всем, что есть.
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24.03.2022 12:38 Відповісти
Та где это сраное ПВО от Джонсона
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24.03.2022 12:47 Відповісти
А тобі не цікаво знати де сране пво від України, у якої є академія наук (поцікався скільки там народу, скільки там докторов з кандідатамі і всі справно отримували платню), є різні оборонекспорти і купа різної ху ні. А пво таке як є. А люди трудяги податки платили справно. От захід теж мені здається скромно думає над цим і допомагає нам, хоч у нього від страху ноги трусяться
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24.03.2022 12:57 Відповісти
Кремлевский хмурь любит Дамбасс
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24.03.2022 13:30 Відповісти
Валентинки по 500 кило
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29.03.2022 22:22 Відповісти
 
 