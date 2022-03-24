УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17212 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
30 060 74
Крим (12756) нагорода (1105) Росія (47229) фейк (649)

Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Російськими соцмережами розганяють фото нібито українських медалей "За взяття Криму". Ініціали Зеленського на посвідченні вказано невірно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото "медалей" публікують пропагандистські російські телеграм-канали.

"За взяття Криму" – медалі, якими українська влада, ймовірно, збиралася нагородити тих, хто відзначився в бою за Крим. Незаповнені паспорти нагород підписані від імені Зеленського", – пишуть пропагандисти.

Але при цьому вони помилилися під час виготовленя "документів" до медалей. По-перше, "посвідчіння" роздруковані на звичайному принтері. По-друге, в ініціалах Зеленського є помилка: вони вказані як "В.А." при тому, що українською ініціали Володимира Олександровича - "В.О.".

Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 01
Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 02
Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Тупые орки.
показати весь коментар
24.03.2022 12:43
+38
Тупые. Если бы уже и были такие награды, то не "За взятие", а "За возвращение Крыма"
показати весь коментар
24.03.2022 12:45
+33
Скоро роздаватимемо ці медалі. Дуже скоро.
показати весь коментар
24.03.2022 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупые орки.
показати весь коментар
24.03.2022 12:43 Відповісти
Ще не помітили: "Наказом (замість - Указом) президента"

Спішили бідаки, але не факт. Може і ретельно все робили... але...."нема ума - пиши -каліка"
показати весь коментар
24.03.2022 13:10 Відповісти
Тупорылые написали "за взяття", а должно быть "за визволення".
показати весь коментар
24.03.2022 13:40 Відповісти
і це теж.
показати весь коментар
24.03.2022 13:46 Відповісти
Скоро роздаватимемо ці медалі. Дуже скоро.
показати весь коментар
24.03.2022 12:44 Відповісти
Маячня.
Ти подивись на цей "дизайн" - це ж каліцтво!
Та і не робимо ми медалей "за взяття ..."
Це ватна мода.
показати весь коментар
24.03.2022 13:09 Відповісти
Не ці. Дизайн гівно.
І не за взяття, а за повернення Криму - це важливо!
показати весь коментар
24.03.2022 15:23 Відповісти
Кацапам не вперше перекладати із хворої голови на здорову. Це ж вони медальки за Крим відчеканили в 14 задовго до його окупації
показати весь коментар
24.03.2022 12:45 Відповісти
"Ну тупыыыые " (с)
показати весь коментар
24.03.2022 12:45 Відповісти
Тупые. Если бы уже и были такие награды, то не "За взятие", а "За возвращение Крыма"
показати весь коментар
24.03.2022 12:45 Відповісти
Не то и не другое. Если бы такие медали были, то "За освобождение Крыма"
показати весь коментар
24.03.2022 12:56 Відповісти
Буде одна медаль і одна Україна для всіх :

"За звільнення України від московських загарбників".

А чи це Крим, чи Донбас, чи Сумщина - у нас одна країна.

Це вони свої вотчини ділять.
показати весь коментар
24.03.2022 13:13 Відповісти
***** вже приготувало мєдалькі "За взятіє Паріжу" за зразком Олександра 1.
Кремлівський шизофренік живе у паралельному всесвіті.

показати весь коментар
24.03.2022 19:01 Відповісти
У низ все идет через "взад".
показати весь коментар
24.03.2022 12:46 Відповісти
Борошна перекладу.
показати весь коментар
24.03.2022 12:47 Відповісти
точно не "переказу"?
показати весь коментар
24.03.2022 12:47 Відповісти
а дійсно - переказу було б смішніше (ну в купі з борошном) .. ))))
показати весь коментар
24.03.2022 12:55 Відповісти
Ініціали то фігня. Має бути не "За взяття Криму" а "За визволення Криму".
показати весь коментар
24.03.2022 12:47 Відповісти
Повернення/визволення
показати весь коментар
24.03.2022 14:24 Відповісти
А як ще повернути Крим - тільки силою. Треба нищити сучих москалів усюди, у тому числі і в Криму. Вони там що, недоторкані? По базі ЧФ у Севастополі давно вже потрібно врізати. Ракетобудівні підприємства у нас що, вже зовсім знищені?
показати весь коментар
24.03.2022 12:49 Відповісти
Все через жопу.
показати весь коментар
24.03.2022 12:49 Відповісти
Москальня , слухайте сюди - це не фейк , а чиста правда , так як злодюгам дамо по заслугам , а саме отримаєте копняка і підете гет із Криму 😡
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
Все , що не роблять , все через дупу . І навіть зуби рвуть через дупу .
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
Зеля ж казав що забере Крим. Пацан сказав, пацан забере.
показати весь коментар
24.03.2022 12:50 Відповісти
За взятие за щеку, это ж их лозунг
показати весь коментар
24.03.2022 12:51 Відповісти
кацапы тупые идиоты - биомусор!
показати весь коментар
24.03.2022 12:51 Відповісти
Тупі потвори й досі навчають свої ДРГ правильно вимовляти українською слово, яке російською звучить ... "клубника".
показати весь коментар
24.03.2022 12:52 Відповісти
На якому конченому принетрі вони це друкували?
Рекамне лайно з магазинів і то має кращу якість.
показати весь коментар
24.03.2022 12:52 Відповісти
Безтолочи.
показати весь коментар
24.03.2022 12:52 Відповісти
та хіба то єдина помилка? )))
накаркають сучки... придеться звільняти силою )))
показати весь коментар
24.03.2022 12:52 Відповісти
Ще і замість "Звання" написали "Звзння". Рукожопи.
показати весь коментар
24.03.2022 12:52 Відповісти
Я вас прошу, тільки ініціали ? Там багато помилок, що вказують на фейк:
1) Не Наказ, а Указ;
2) Не "взяття", а "звільнення";
3) Не Криму, а АК Крим;
про велику літеру "П" в по-батькові можна промовчати.

РУКОЖОПІСТЬ у всьому
показати весь коментар
24.03.2022 12:53 Відповісти
nu otkuda riuzgэ udmurtam ta vsiakim tuvincam movu znati...
показати весь коментар
24.03.2022 14:38 Відповісти
Орки у вас же бумага на вес золота, что же вы тупые так лажаете?
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
І наказами у нас не нагороджують. Довбні кацапські тупорилі.
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
Пропоную на державному рівні офіційно визнати народонаселення мацковії "ІДІІОТАМИ", та покінчити з цим. Тому що - розмовляти про ідіотські витівки, ні часу ні сил не вистачить. Отже - мацковіти-ідіоти, і край.
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
Бовдури.
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
А Боже! Ну ніц не годні клишорукі орки зробити. Навіть фейки у них криві та горбаті.
От що таке зайва хромосома.
показати весь коментар
24.03.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 13:00 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 13:08 Відповісти
Це для внутрішнього свино-собачого використання, а там з'їдають і не таке
показати весь коментар
24.03.2022 12:56 Відповісти
Ну тупые...
показати весь коментар
24.03.2022 12:56 Відповісти
Ну естественно,для кацапни крест-это априори символ абсолютного зла. Потому что долбо@бы))
показати весь коментар
24.03.2022 12:58 Відповісти
Ескіз медалі малювала істота з уявою дятла ...
показати весь коментар
24.03.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 12:59 Відповісти
А чого не англійською, не знайшли?
показати весь коментар
24.03.2022 13:16 Відповісти
А візитки Яроша вже в них закінчились?
показати весь коментар
24.03.2022 12:59 Відповісти
Враження що на тім боці працюють наші люди, генеруючи епіфк-фейли. Скількі вже було плакатів патріотичних від окупантів де замість орківської техніки фігурувала натівська або німецька?! Невже вони такі тупі, шо навіть ініциали без помилок не можуть написати?!
Не раз і не два казав - там системна криза! Тому і виходить шо розумово шо адмірал шо двірник обидва якісь феерично розумово-відсталі.
показати весь коментар
24.03.2022 13:01 Відповісти
Все куди простіше. Пекельні борошна перекладу зносять оркам підлогу мозку. Гугл-перекладач їм на поміч!
показати весь коментар
24.03.2022 13:11 Відповісти
им что асвабадители,что александрович вместо олександрович-все одинаково
показати весь коментар
24.03.2022 13:22 Відповісти
и так сойдет
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
Боже,які печальні невторопи... І як цю «медаль» носити? В кишені? І що це за дефініція : ВЗЯТТЯ??? Це реально не люди,а якесь біосміття
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
Чому фейк? Крим буде українським до кінця 22 року.
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
Що робити з тими гражданамі в Криму, це питання. Я би вплав пустив під мостом на родіну-уродіну.
показати весь коментар
24.03.2022 13:06 Відповісти
Жопою чують ка цапи,що Крим віддавати прийдеться!
показати весь коментар
24.03.2022 13:06 Відповісти
И эти дллббы ржали над "тупыми американцами"
показати весь коментар
24.03.2022 13:10 Відповісти
"Тупі американці" зробили Теслу і Айфон та ще багато чого. "Тупими" іх обізвав так званий "сатирик" Задорнов тому що вони суворо дотримуються законів.
показати весь коментар
25.03.2022 08:58 Відповісти
Это не фейк, это правда. Будем воевать пока не освободим все оккупированые земли Украины, в том числе и Крым. но война на этом не кончится, будем воевать пока Россия не исчезнет с политической карты мира.
показати весь коментар
24.03.2022 13:12 Відповісти
šče povernetsia Kubanj ta Belgorod - pozle razvala ordy
показати весь коментар
24.03.2022 14:42 Відповісти
Надо затролить рашистов и реально вручать эти медали с ошибкой
показати весь коментар
24.03.2022 13:12 Відповісти
Ну орки і тупі 😄
Для чого нам брати Крим , якщо він є украінським ?

Нам потрібно вигнати кацапню звідти , а весь іхній флот потопити і місто на@ уй роздовбати 😠
показати весь коментар
24.03.2022 13:18 Відповісти
Мав на увазі керченський міст
показати весь коментар
24.03.2022 13:19 Відповісти
Фейк не в тому, що сплутали ініціали, а в тому, що "зеленський" та "повернути кримнаш силою" поняття не сумісні...
показати весь коментар
24.03.2022 13:22 Відповісти
Имбецилы напали на Украину. Кошмар)))
показати весь коментар
24.03.2022 13:42 Відповісти
Брєд. Якщо це нагорода, то не медаль, а орден. На нагороді має бути написано, за що, але напис змазаний. Більше схоже, що це біжутерія з якимось гербом, ніби-то з Волині.
показати весь коментар
24.03.2022 13:43 Відповісти
Пгосто пгелестно!
показати весь коментар
24.03.2022 13:44 Відповісти
Рукожопые _ они во всем рукожопые.
показати весь коментар
24.03.2022 13:49 Відповісти
Скоро Крим сам попроситься в Україну.
показати весь коментар
24.03.2022 15:20 Відповісти
Взять можно чужое, а свое нужно Вернуть и Освободить от чумы руского мира
показати весь коментар
24.03.2022 15:33 Відповісти
Це як фашистські диверсанти обісрались з нержавіючими скрепками.
показати весь коментар
25.03.2022 07:50 Відповісти
Nu este nicio problema. Rusii pot face medalii pentru capturarea Parisului, Berlinului sau Alaska. Medaliile si votka au fost mereu singurele valori ale Rusiei. Crimeea apartine Ukrainei si ea trebuie sa revina stapanului de drept.
показати весь коментар
08.07.2022 09:46 Відповісти
 
 