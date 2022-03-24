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Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Російськими соцмережами розганяють фото нібито українських медалей "За взяття Криму". Ініціали Зеленського на посвідченні вказано невірно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото "медалей" публікують пропагандистські російські телеграм-канали.
"За взяття Криму" – медалі, якими українська влада, ймовірно, збиралася нагородити тих, хто відзначився в бою за Крим. Незаповнені паспорти нагород підписані від імені Зеленського", – пишуть пропагандисти.
Але при цьому вони помилилися під час виготовленя "документів" до медалей. По-перше, "посвідчіння" роздруковані на звичайному принтері. По-друге, в ініціалах Зеленського є помилка: вони вказані як "В.А." при тому, що українською ініціали Володимира Олександровича - "В.О.".
Топ коментарі
+46 ladyar
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+38 Ben23
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+33 CarelessBoxer7517
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Спішили бідаки, але не факт. Може і ретельно все робили... але...."нема ума - пиши -каліка"
Ти подивись на цей "дизайн" - це ж каліцтво!
Та і не робимо ми медалей "за взяття ..."
Це ватна мода.
І не за взяття, а за повернення Криму - це важливо!
"За звільнення України від московських загарбників".
А чи це Крим, чи Донбас, чи Сумщина - у нас одна країна.
Це вони свої вотчини ділять.
Кремлівський шизофренік живе у паралельному всесвіті.
Рекамне лайно з магазинів і то має кращу якість.
накаркають сучки... придеться звільняти силою )))
1) Не Наказ, а Указ;
2) Не "взяття", а "звільнення";
3) Не Криму, а АК Крим;
про велику літеру "П" в по-батькові можна промовчати.
РУКОЖОПІСТЬ у всьому
От що таке зайва хромосома.
Не раз і не два казав - там системна криза! Тому і виходить шо розумово шо адмірал шо двірник обидва якісь феерично розумово-відсталі.
Для чого нам брати Крим , якщо він є украінським ?
Нам потрібно вигнати кацапню звідти , а весь іхній флот потопити і місто на@ уй роздовбати 😠