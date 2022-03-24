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Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Міста, з яких родом російські окупанти, знаходять в жахливому стані.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Заради інтересу загуглив фото міст, звідки приїхали ліквідовані в Україні російські окупанти. Кострома, Гусиноозерськ, Сизрань, Уссурійськ, Чита etc. – деякі міста за 5-6 тисяч кілометрів від України. Майже скрізь – страшна розруха. Сміття, бруд на вулицях, жахливі дороги, гнилі бараки, покинуті будинки, тотальний морок. І ці люди всерйоз їдуть "звільняти Київ", "рятувати Чернігів"... Вчити життя іншу країну, замість того, щоб хоча б просто прибрати гівно зі своїх вулиць", - розповів він.
Топ коментарі
+44 Игорь Бондович
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Кацапня то не тварини, то просто гидота, антиістоти. Немає ані в тваринному, ані в людському світі нічого, з чим можна було б порівняти цих кінчених. Хіба калюжа гівна або вигрібна яма.
загадочная рашиськая душа
після її удару будь яке американське чи європейське місто перетворюється в Сизрань
Дивився фото - отакі гнилі дерев'яні бараки, засрані подвір'я, купи сміття, бруд до коліна, але перед кожним по розкішному білому крузаку 200
Я так зрозумів - розпиз..ли весь завод, познімали вікна, а тепер продають?
Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства.
На оприлюдненій нині розмові російський "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп'ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила".
Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв СБУ. Озвучує плани - встигнути "заробити" на безбідне життя.
Пряма мова окупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома". https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/318251626874234/
Украинцы живут лучше чем рабССияне, ... и без нефти-газа,.. как это объяснит путлер своему быдлу .. ?
Вот и решило Хло кагэбэшное стереть с лица земли Киев-Русь-украинский народ!!!
росія взагалі велика помийка.
Всіх кацапів знищемо , спалимо , порвемо на шматки , але до раші
не повернетесь 😡
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ё...аный колхоз?
Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, прокляты навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!