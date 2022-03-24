УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18104 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
29 619 79
армія РФ (13489) війна (56511) Росія (47229) Казанський Денис (303)

Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міста, з яких родом російські окупанти, знаходять в жахливому стані.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Заради інтересу загуглив фото міст, звідки приїхали ліквідовані в Україні російські окупанти. Кострома, Гусиноозерськ, Сизрань, Уссурійськ, Чита etc. – деякі міста за 5-6 тисяч кілометрів від України. Майже скрізь – страшна розруха. Сміття, бруд на вулицях, жахливі дороги, гнилі бараки, покинуті будинки, тотальний морок. І ці люди всерйоз їдуть "звільняти Київ", "рятувати Чернігів"... Вчити життя іншу країну, замість того, щоб хоча б просто прибрати гівно зі своїх вулиць", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 01
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 02
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 03
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 04
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 05
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 06
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 07
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 08
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 09
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 10
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
свиньи
показати весь коментар
24.03.2022 13:56
+38
так за те іх жаба і давить .. сидять в говні по саму шию і всіх хочуть затягнути туда
показати весь коментар
24.03.2022 13:58
+30
Ех прокачусь по дєрєвнє!
показати весь коментар
24.03.2022 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свиньи
показати весь коментар
24.03.2022 13:56 Відповісти
Та ні, скоріш за все пацюки...
показати весь коментар
24.03.2022 14:00 Відповісти
Та ні, не ображайте тварин. Свині насправді дуже розумні і чистоплотні тварини, а ще дуже віддані і ласкаві. А пацюки дуже хитрі і розумні, і до речі теж досить чистоплотні.
Кацапня то не тварини, то просто гидота, антиістоти. Немає ані в тваринному, ані в людському світі нічого, з чим можна було б порівняти цих кінчених. Хіба калюжа гівна або вигрібна яма.
показати весь коментар
24.03.2022 14:19 Відповісти
Таргани і саранча...
показати весь коментар
24.03.2022 16:45 Відповісти
Реально - орки.
показати весь коментар
24.03.2022 15:52 Відповісти
Им до свиней далеко.

показати весь коментар
24.03.2022 14:04 Відповісти
пробило 12 ночі і Машка обернулась
показати весь коментар
24.03.2022 14:38 Відповісти
сказочная страна !
показати весь коментар
24.03.2022 14:39 Відповісти
супружеское ложе свинособак. скоро будут дети....
показати весь коментар
24.03.2022 14:48 Відповісти
русские свиньи
показати весь коментар
24.03.2022 14:07 Відповісти
Свиньи - фашисты…хотят заставить нас быть свиньями.
показати весь коментар
24.03.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 00:57 Відповісти
особливо впічатлило (від слова впічатать !! ) фото "Окна от завода", який не поставив окна собі

загадочная рашиськая душа
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
сама страшня руZZкая ракета це ракета "Сизрань"!
після її удару будь яке американське чи європейське місто перетворюється в Сизрань
показати весь коментар
24.03.2022 14:42 Відповісти
порадовала новая иномарка рядом с деревяным бараком на фото. Кацапские приоритеты, такие приоритеты)))
показати весь коментар
24.03.2022 13:57 Відповісти
В жінки родичі хохли-манкурти давно мешкають на кацапії, в Когалимі, славлять *****. Надбагатий нафтою регіон.
Дивився фото - отакі гнилі дерев'яні бараки, засрані подвір'я, купи сміття, бруд до коліна, але перед кожним по розкішному білому крузаку 200
показати весь коментар
24.03.2022 14:19 Відповісти
А мене об'ява "Окна от завода".
Я так зрозумів - розпиз..ли весь завод, познімали вікна, а тепер продають?
показати весь коментар
24.03.2022 14:38 Відповісти
Дык. И это повсюду где люмпен внезапно получил деньжище. Порш Каён под пятиетажкой по ночам в 2000-ые сам видел.
показати весь коментар
24.03.2022 15:07 Відповісти
так за те іх жаба і давить .. сидять в говні по саму шию і всіх хочуть затягнути туда
показати весь коментар
24.03.2022 13:58 Відповісти
Одним словом «МУХОСРАНСКИ
показати весь коментар
24.03.2022 13:59 Відповісти
"СРАНООРКИ"
показати весь коментар
24.03.2022 15:23 Відповісти
eto u nih v genah - zasratj vse u sebja , potom priti v chuzoi dom i prevratij tam vse v svynarnik ....
показати весь коментар
24.03.2022 13:59 Відповісти
КРАЇНА 404
показати весь коментар
24.03.2022 14:02 Відповісти
Фу ****..
показати весь коментар
24.03.2022 13:59 Відповісти
Я вот прикинул - кацапам нужно будет кадырке заплатить , репарации Украине выплатить , Сеченым , Ротенбергам , всяким там Соловьевым на новые яхты , вилы дать придётся - и в сухом остатке голожопые кацапы обедающие кору с деревьев
показати весь коментар
24.03.2022 14:02 Відповісти
Зато спасли Украинцев от мирной жизни!
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 14:03 Відповісти
Зеленкою фарбував?
показати весь коментар
24.03.2022 16:48 Відповісти
Швейцария-хранит, Франция-любит, Китай-работает, и только ВСУ молча делает свою работу по дедебилизации Роzzии!
показати весь коментар
24.03.2022 14:03 Відповісти
кацапи - це інфекція.
показати весь коментар
24.03.2022 14:03 Відповісти
Кацапы - это трипер человечества.
показати весь коментар
24.03.2022 14:43 Відповісти
Namnogo xuže. Triper lečitsia za nedeliu. NaraZZyja - stoletijami.
показати весь коментар
24.03.2022 15:06 Відповісти
Причём смертельная.
показати весь коментар
24.03.2022 15:08 Відповісти
RIMBED-22 - RussianIMBEcileDiseas-2022
показати весь коментар
24.03.2022 15:53 Відповісти
Тогда ВСЕ логично,что асфальт для них это 8 чудо света..80 года -приветствуют…Из такого срача ничего хорошего родиться,развиться и выйти в нормальный мир -не может …только одна агрессия
показати весь коментар
24.03.2022 14:03 Відповісти
Розмови орків, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства.
На оприлюдненій нині розмові російський "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп'ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила".
Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв СБУ. Озвучує плани - встигнути "заробити" на безбідне життя.
Пряма мова окупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома". https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/318251626874234/
показати весь коментар
24.03.2022 14:04 Відповісти
Нахєра йому відеокарта, якщо інтернета не буде, крипту заблокують, не помайниш, нову гру з торента не вкрадеш і легально не купиш?
показати весь коментар
24.03.2022 14:27 Відповісти
Він про те ще не знає. Як і не знає чи живим повернеться на парашу.
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
Ех прокачусь по дєрєвнє!
показати весь коментар
24.03.2022 14:04 Відповісти
русскіє грязі нє баяцца!
показати весь коментар
24.03.2022 14:06 Відповісти
из грязи .. в князи ...
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
в постановочні відео не вірю...
показати весь коментар
24.03.2022 14:40 Відповісти
https://youtu.be/nWvG8vZyDvk
показати весь коментар
24.03.2022 16:19 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 15:53 Відповісти
**** ,, ОКНА ОТ ЗАВОДА" рекламма на доме без единого стекла
показати весь коментар
24.03.2022 14:05 Відповісти
окна наверное пропили ..
показати весь коментар
24.03.2022 14:07 Відповісти
Дьік - завод разворовали, окна вьітащили и продали.
показати весь коментар
24.03.2022 14:30 Відповісти
... так це застаріла реклама, бо окна от завода вже продали, зараз оновлять "шіфер от завода", потім "кірпіч от завода" " фундамєнтниє блокі от завода" ....
показати весь коментар
24.03.2022 15:29 Відповісти
Москва-орда завидует Украине, поэтому Украину хочет уничтожить!!!
Украинцы живут лучше чем рабССияне, ... и без нефти-газа,.. как это объяснит путлер своему быдлу .. ?
Вот и решило Хло кагэбэшное стереть с лица земли Киев-Русь-украинский народ!!!
показати весь коментар
24.03.2022 14:06 Відповісти
такие же мухосрански есть и в подмосковье в 120-150 км от москвы,а когда переезжаешь с территории латвии в псковскую область(ездил когдато в финляндию на машине)-то как на другую планету попал-с чистеньких и ухоженных домиков в прибалтике-попадаешь в халупы с покосившимся окнами ,без заборов,одни хроны на улицах,в магазинчиках выбора вообще никакого (по деревням)-одно бухло и закусь в основном,разбавленные какими то сникерсами и кока-колой
показати весь коментар
24.03.2022 14:07 Відповісти
Там наверное в последние 50 лет ничего не изменилось. В 1985-ом сам ехал из Латвии на Псков и оттуда в Тарту (Эстония). Тогда на российской стороне в деревнях ещё все избы не были так временем покорежены. Но были дохрена ям на улицах и повсюду грязь и заросли такой махровой травищи. Сейчас смотрю что и дома поразвалились.
показати весь коментар
24.03.2022 15:30 Відповісти
руССкий недомир в своей неповторимой «красоте»-сраче..
показати весь коментар
24.03.2022 14:09 Відповісти
на 1-му поверсі справа є 2 чи 3
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
Еще пару десятков лет, и все само собой развалится в рф... суицидо-самогеноцид рабССиюшки ..
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
Тепер уже скорше.
показати весь коментар
24.03.2022 15:57 Відповісти
Таке враження, ніби орки спершу бомбили самих себе... *******, у нас села пристойніше виглядають.
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
Ні ну москва ж відносно гарна , а як живе замосковне бидло це взагалі неважливо було ніколи
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
свиноты тупорылые фу
показати весь коментар
24.03.2022 14:12 Відповісти
Так и просятся под атомную бомбу.
показати весь коментар
24.03.2022 14:14 Відповісти
Це якась тупікова гілка . Виродки.
показати весь коментар
24.03.2022 14:18 Відповісти
Та воно й зрозуміло що свіні-кацапи живуть в лайні, хавають лайно і виробляють лайно.
росія взагалі велика помийка.
показати весь коментар
24.03.2022 14:25 Відповісти
Они не учить едут нас а едут захватывать нашу страну, наши дома и наших людей. Уже кацапоиды проговариваются в соцсетях что за войну в Украине обещают квартиры в Киеве.
показати весь коментар
24.03.2022 14:30 Відповісти
Свої "майбутні" квартири вони вже спалили і розтрощили, так шо нєх...й шастать. Нехай валять в своє болото, поки ще живі...
показати весь коментар
24.03.2022 16:56 Відповісти
Я з такими "цівілізаторами" сперечався ще у окупованому Криму коли ще деякий час там довелося жити після загарблення. Вони з витріщеними очами дивилися навіть на наш, чесно кажучи, занедбаний півострів як на Італію чи Францію. Звісно це були не масквівічі, а бабкі дедкі яких поперли безкоштовно до санаторіїв ще на початку окупації. Для піару чи вже не знаю навіщо. Їхнє коронне запитання - Ну как вам сейчас живется, круто ведь стало?
показати весь коментар
24.03.2022 14:36 Відповісти
да нет, они едут сюда грабить и убивать, эти ихние кричалки про освободителей- для внутреннего потребителя, таких же непроходимых тупых ублюдков...
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
Там войны монголов ещё не кончились.
показати весь коментар
24.03.2022 15:10 Відповісти
Кацапи хочуть всю Україну на таке перетворити.
показати весь коментар
24.03.2022 15:01 Відповісти
и это всё на пике накацапского развития ждём, переживаем, что будет дальше
показати весь коментар
24.03.2022 15:04 Відповісти
"Ядерная ракета Сьізрань. Превращает любой город мира в Сьізрань."
показати весь коментар
24.03.2022 15:20 Відповісти
Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки - это и есть "русский мир". Им хочется, чтобы так жило всё постсоветское просранство.
показати весь коментар
24.03.2022 15:22 Відповісти
Уссурийск- 10000 километров от Харькова. Знаю, так как меня возили туда в свое время "защищать рубежи".
показати весь коментар
24.03.2022 15:23 Відповісти
Завод развалили, теперь продают ОКНА ОТ ЗАВОДА.
показати весь коментар
24.03.2022 15:26 Відповісти
Успели первым то же сказать
показати весь коментар
24.03.2022 15:32 Відповісти
СМОТРЕЛ МОРДЫ ЗАХВАЧЕННЫХ В ПЛЕН ПАРАШИНЦЕВ ...ПРИЕХАЛИ УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ЗА 50-100 БАКСОВ ..... НЕЛЮДИ А МЫ ИХ БЕРЁМ В ПЛЕН И КОРМИМ ...А ЛЕТЧИКОВ ЗА ЧЕМ В ПЛЕН БЕРЁМ ? НАША ТОЛЕРАНТНОСТЬ МЕНЯ ИНОГДА ПРОСТО ******"ЕТ !
показати весь коментар
24.03.2022 15:29 Відповісти
Понятно, почему они банке смародеренноговаренья рады до смерти.
показати весь коментар
24.03.2022 15:32 Відповісти
Суть "русского мира" - воруй, убивай, *** гусей и захвати земель побольше. То что эти земли потом превращается в то же сранное говно что у самих дома, орков не колышет.
показати весь коментар
24.03.2022 15:37 Відповісти
Так , дійсно , орки намагаються захопити нашу краіну , щоби все перетворити в таке саме лайно , як на знімках😠
Всіх кацапів знищемо , спалимо , порвемо на шматки , але до раші
не повернетесь 😡
показати весь коментар
24.03.2022 16:01 Відповісти
Давно вже був написав на цю тему вірша. Ще до війни...

Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.

Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.

Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.

В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ё...аный колхоз?

Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, прокляты навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!

показати весь коментар
24.03.2022 20:11 Відповісти
 
 