У Києві ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Сталась пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 березня у Києві на Оболоні внаслідок влучання снаряду сталось загоряння у приватному будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Так, у ДСНС повідомляють, що 24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок, сталось загоряння покрівлі.
О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 - ліквідовано.
На місці задіяно 3 од. пожежної техніки та 15 чол. особового складу.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
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