"Усім пояснюють, що тут тепер Росія і висуватись не слід. Мітингувати неможливо", - як живеться у окупованому Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мелітополі російські військові борються з українцями, котрі не хочуть перетворюватися на росіян. У захопленому в перші ж дні війни місті частина жителів співпрацює з новою владою, а частина чекає, коли їх звільнять збройні сили України.

Про це розповіли Бі-бі-сі місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вдень у вівторок співробітники комендатури міста Мелітополя, захопленого російськими військовими 1 березня, зібрали у БК імені Шевченка всіх старших по будинках та запропонували повідомляти силовикам про те, "де живуть фашисти".

Під фашистами, як розповів один із мешканців Мелітополя, маються на увазі всі, хто не згоден, що Мелітополь - це Росія, всі, хто зберігає чи демонструє прапор чи герб України, і всі, хто вважає легітимною українську владу.

На питання, хто зараз працює в комендатурі міста, співрозмовник видання відповідає: "Там незрозуміло. За фактом усі не російські. - Тобто місцеві? - Ні. (...) Кадировці чи хрін його знає хто. Але на росіян дуже мало схожі".

До Мелітополя російські танки в'їхали 25 лютого. Саме в це місто увійшли чеченські підрозділи, стверджують очевидці.

Спочатку місцеві жителі мітингували проти вторгнення щодня. У місті, де спущені всі українські прапори та піднято російські, немає бензину та готівки, 40-річна Ірина Безуглова ходила на всі акції на підтримку України.

"Зброю вивезли з міста 24 лютого, - розповідає вона. - Усіх залишили беззбройними. Чоловіки чекали на команду до оборони. Але всім роздали трудові та відправили по будинках. Може, так і правильно було, але це як віддати маніяку на розтерзання".

Спочатку беззбройні мелітопольці гальмували машини з російськими військовими та розвертали їх. "Вони тоді стріляли, але біля ніг. Потім з'явилися активісти-організатори, пояснили, що треба знімати багато відео, зигів не чіпати та машини не гальмувати", - розповідає Безуглова. "Зигами", "зетівцями" та "орками" в Мелітополі називають військових із Росії.

"Ми ходили і протестували щодня. Хлопці поступово відсіялися, але я ходила. Нас не чіпали тоді на вулицях. Але потім виявилося, що тягали, затриманих били добряче і змушували підписувати документи. І ніхто нічого не говорив. А після того, як взяли організаторів, нас вже відкрито стали щемити і забирати на перевиховання".

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За словами 30-річної Анни Кім, особливо багато людей вийшло 11 березня, після того, як російські військові викрали місцевого мера Івана Федорова. 16 березня українській владі вдалося домовитися про його звільнення в обмін на дев'ять російських полонених.

Переломним в історії мелітопольського спротиву став мітинг 14 березня. Тоді, розповідають учасники акції, на головну площу міста привезли багато бронетехніки, її оточили "більше ста військових", а по периметру розставили снайперів. Але активісти "все одно туди просочилися". У центрі площі їх виявилося не більше ніж 20 людей.

"Військові нас не били, ну, вони нас тягали, - згадує Безуглова. - Забрали у нас паспорти, сказали, це тепер не документи, а взагалі папірці. Наші почали кричати, мовляв, поверніть паспорт - ми підемо. Одного з наших мужиків забрали, але він такий проукраїнський патріот, його доведеться бити сильно та довго".

Жінка розповідає про дівчину та юнака років 17-ти. На плечах молодика був жовто-синій прапор. "Військові йому кажуть, мовляв, пішов геть звідси, - згадує співрозмовниця видання - Він каже, чому? Це моя земля. Вони кажуть - це Росія. Він почав кричати "Слава Україні!" Його почали бити, тягнути, зірвали прапор – я накрутила його на себе".

Безуглова попросила, щоб хлопця відпустили. Юнака спочатку витягли з машини, "почали щось говорити в дусі, щоб більше не з'являвся, а він їх послав"."Вони йому всадили у живіт і знову потягли в машину. Я полізла за ним у машину, кричу, що беріть тоді і мене", - розповідає Безуглова.

"Всередині розв'язала хлопцю очі, руки, запитала, чи сильно били. Каже, поки живий. Я його почала вмовляти вийти, сказати, що більше не піде мітингувати, кажу, ну заради мене, ну що тобі варте. Він вийшов, і вони його відпустили... А потім військові до мене заходять: "Ну що, ти за них сюди полізла, а вони всі розбіглися". Я кажу: "Та мені все одно".

Разів десять військові заходили до Ірини в машину: "Розповідали, куди вони мене вивезуть, що вони зі мною зроблять, а в мене стан - ну просто все одно, ..я у своєму місті нічого зробити, чи що, не можу? Я тільки за собаку свого боялася. У результаті вони мене самі попросили вилізти з цієї машини. Я їм говорю, везіть куди хочете, знімати прапор не буду". Безуглова так і пішла у прапорі.

Наступного дня Безуглова та інші активісти пішли на акцію до Братського цвинтаря. Звідти, як вона розповідає, її забрали вдруге – посадили у невисоку машину із бійницями для автоматів.

"Я почала кричати, щоб інших туди не садили, намагалася випхати ногами того, хто тягнув туди людей... Він мене вдарив прикладом, поволок, пристебнув наручниками. Чоловіка поруч теж стали бити... Один був у чорних окулярах - я ще подумала, що він шпигун, - а він повертається, а в нього зубів немає і половина обличчя відмічена..."

Поки тих, хто мітингував, везли з міста, вони викинули телефони через отвори бійниць. Машина зупинилася за 50 кілометрів від Мелітополя, і людей випустили в поле. Там Безуглова побачила, як виглядають передмістя: "Ну просто все розбито, зруйновано, розкрадено, скрізь ці солдатські пайки, цілковитий срач, техніка без кінця їздить, просто пекло ..."

У полі мелітопольців не били. Просто випустили, і додому вони йшли пішки. Безуглова каже, що їй навіть прапор повернули, яким вона "з вікна махала і звідти фак їм показувала".

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Переважна більшість військових у Мелітополі - із Чечні, запевняють п'ять співрозмовників Бі-бі-сі. "Їх просто колосальна кількість", - стверджує Кім, додаючи, що поводяться чеченські військові "дуже агресивно, на контакт із місцевими не йдуть".

Наразі у Мелітополі, за словами співрозмовників Бі-бі-сі, мітингувати неможливо. Активісти якщо й наважуються вийти на вулицю, то максимум удвох – "і то довкола нас у парку ходять військові, спостерігають". "Напевно, ми як люди в Москві тепер почуваємося", - зітхає Безуглова.

"Російські військові вираховують вже наперед, де ми можемо зібратися - і вже там величезна кількість військових. Територія оточена скрізь, де можна було хоча б більш-менш натовпом зібратися", - описує ситуацію з протестами Анна Кім.

Мелітопольці, за словами місцевого жителя, графічного дизайнера Дмитра, вже планують збирати віртуальні проукраїнські мітинги у "Зумі", якщо вони не мають можливості виходити на вулиці.

"Якщо йдеться про українців, що мітингують, то зараз військові нахабно людей крадуть", - стверджує Дмитро. На якийсь час пропадають журналісти, активісти, підприємці, пожежні та дільничні.

Місцеві жителі підозрюють, що до викрадень представників української влади та активістів може бути причетна "нова колабораціоністська влада у місті". На думку Анни, колаборанти - це місцеві депутати з проросійської партії "Опозиційний блок".

"Ця партія у нашому місті зараз узурпувала владу. В.о. мера, його заступники, навіть деякі об'єкти ЖКГ, зокрема, водоканал, вже перебувають під владою представників "Опозиційного блоку", - розповідає вона. Так, за її словами, власник місцевого телеканалу – мелітопольський депутат від "Опозиційного блоку" – добровільно віддав його частоти під мовлення російського ТБ.

У перші дні війни мелітопольці організували у місцевому Палаці культури імені Шевченка волонтерський штаб. Звідти здійснювалася координація волонтерської допомоги місту, городяни могли безкоштовно отримати їжу, необхідні ліки, одяг. Але російські війська, що увійшли до міста, захопили будівлю Палацу культури, волонтерів звідти вигнали, а всю зібрану ними гуманітарну допомогу заблокували.

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