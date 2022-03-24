"Усім пояснюють, що тут тепер Росія і висуватись не слід. Мітингувати неможливо", - як живеться у окупованому Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Мелітополі російські військові борються з українцями, котрі не хочуть перетворюватися на росіян. У захопленому в перші ж дні війни місті частина жителів співпрацює з новою владою, а частина чекає, коли їх звільнять збройні сили України.
Про це розповіли Бі-бі-сі місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вдень у вівторок співробітники комендатури міста Мелітополя, захопленого російськими військовими 1 березня, зібрали у БК імені Шевченка всіх старших по будинках та запропонували повідомляти силовикам про те, "де живуть фашисти".
Під фашистами, як розповів один із мешканців Мелітополя, маються на увазі всі, хто не згоден, що Мелітополь - це Росія, всі, хто зберігає чи демонструє прапор чи герб України, і всі, хто вважає легітимною українську владу.
На питання, хто зараз працює в комендатурі міста, співрозмовник видання відповідає: "Там незрозуміло. За фактом усі не російські. - Тобто місцеві? - Ні. (...) Кадировці чи хрін його знає хто. Але на росіян дуже мало схожі".
До Мелітополя російські танки в'їхали 25 лютого. Саме в це місто увійшли чеченські підрозділи, стверджують очевидці.
Спочатку місцеві жителі мітингували проти вторгнення щодня. У місті, де спущені всі українські прапори та піднято російські, немає бензину та готівки, 40-річна Ірина Безуглова ходила на всі акції на підтримку України.
"Зброю вивезли з міста 24 лютого, - розповідає вона. - Усіх залишили беззбройними. Чоловіки чекали на команду до оборони. Але всім роздали трудові та відправили по будинках. Може, так і правильно було, але це як віддати маніяку на розтерзання".
Спочатку беззбройні мелітопольці гальмували машини з російськими військовими та розвертали їх. "Вони тоді стріляли, але біля ніг. Потім з'явилися активісти-організатори, пояснили, що треба знімати багато відео, зигів не чіпати та машини не гальмувати", - розповідає Безуглова. "Зигами", "зетівцями" та "орками" в Мелітополі називають військових із Росії.
"Ми ходили і протестували щодня. Хлопці поступово відсіялися, але я ходила. Нас не чіпали тоді на вулицях. Але потім виявилося, що тягали, затриманих били добряче і змушували підписувати документи. І ніхто нічого не говорив. А після того, як взяли організаторів, нас вже відкрито стали щемити і забирати на перевиховання".
За словами 30-річної Анни Кім, особливо багато людей вийшло 11 березня, після того, як російські військові викрали місцевого мера Івана Федорова. 16 березня українській владі вдалося домовитися про його звільнення в обмін на дев'ять російських полонених.
Переломним в історії мелітопольського спротиву став мітинг 14 березня. Тоді, розповідають учасники акції, на головну площу міста привезли багато бронетехніки, її оточили "більше ста військових", а по периметру розставили снайперів. Але активісти "все одно туди просочилися". У центрі площі їх виявилося не більше ніж 20 людей.
"Військові нас не били, ну, вони нас тягали, - згадує Безуглова. - Забрали у нас паспорти, сказали, це тепер не документи, а взагалі папірці. Наші почали кричати, мовляв, поверніть паспорт - ми підемо. Одного з наших мужиків забрали, але він такий проукраїнський патріот, його доведеться бити сильно та довго".
Жінка розповідає про дівчину та юнака років 17-ти. На плечах молодика був жовто-синій прапор. "Військові йому кажуть, мовляв, пішов геть звідси, - згадує співрозмовниця видання - Він каже, чому? Це моя земля. Вони кажуть - це Росія. Він почав кричати "Слава Україні!" Його почали бити, тягнути, зірвали прапор – я накрутила його на себе".
Безуглова попросила, щоб хлопця відпустили. Юнака спочатку витягли з машини, "почали щось говорити в дусі, щоб більше не з'являвся, а він їх послав"."Вони йому всадили у живіт і знову потягли в машину. Я полізла за ним у машину, кричу, що беріть тоді і мене", - розповідає Безуглова.
"Всередині розв'язала хлопцю очі, руки, запитала, чи сильно били. Каже, поки живий. Я його почала вмовляти вийти, сказати, що більше не піде мітингувати, кажу, ну заради мене, ну що тобі варте. Він вийшов, і вони його відпустили... А потім військові до мене заходять: "Ну що, ти за них сюди полізла, а вони всі розбіглися". Я кажу: "Та мені все одно".
Разів десять військові заходили до Ірини в машину: "Розповідали, куди вони мене вивезуть, що вони зі мною зроблять, а в мене стан - ну просто все одно, ..я у своєму місті нічого зробити, чи що, не можу? Я тільки за собаку свого боялася. У результаті вони мене самі попросили вилізти з цієї машини. Я їм говорю, везіть куди хочете, знімати прапор не буду". Безуглова так і пішла у прапорі.
Наступного дня Безуглова та інші активісти пішли на акцію до Братського цвинтаря. Звідти, як вона розповідає, її забрали вдруге – посадили у невисоку машину із бійницями для автоматів.
"Я почала кричати, щоб інших туди не садили, намагалася випхати ногами того, хто тягнув туди людей... Він мене вдарив прикладом, поволок, пристебнув наручниками. Чоловіка поруч теж стали бити... Один був у чорних окулярах - я ще подумала, що він шпигун, - а він повертається, а в нього зубів немає і половина обличчя відмічена..."
Поки тих, хто мітингував, везли з міста, вони викинули телефони через отвори бійниць. Машина зупинилася за 50 кілометрів від Мелітополя, і людей випустили в поле. Там Безуглова побачила, як виглядають передмістя: "Ну просто все розбито, зруйновано, розкрадено, скрізь ці солдатські пайки, цілковитий срач, техніка без кінця їздить, просто пекло ..."
У полі мелітопольців не били. Просто випустили, і додому вони йшли пішки. Безуглова каже, що їй навіть прапор повернули, яким вона "з вікна махала і звідти фак їм показувала".
Переважна більшість військових у Мелітополі - із Чечні, запевняють п'ять співрозмовників Бі-бі-сі. "Їх просто колосальна кількість", - стверджує Кім, додаючи, що поводяться чеченські військові "дуже агресивно, на контакт із місцевими не йдуть".
Наразі у Мелітополі, за словами співрозмовників Бі-бі-сі, мітингувати неможливо. Активісти якщо й наважуються вийти на вулицю, то максимум удвох – "і то довкола нас у парку ходять військові, спостерігають". "Напевно, ми як люди в Москві тепер почуваємося", - зітхає Безуглова.
"Російські військові вираховують вже наперед, де ми можемо зібратися - і вже там величезна кількість військових. Територія оточена скрізь, де можна було хоча б більш-менш натовпом зібратися", - описує ситуацію з протестами Анна Кім.
Мелітопольці, за словами місцевого жителя, графічного дизайнера Дмитра, вже планують збирати віртуальні проукраїнські мітинги у "Зумі", якщо вони не мають можливості виходити на вулиці.
"Якщо йдеться про українців, що мітингують, то зараз військові нахабно людей крадуть", - стверджує Дмитро. На якийсь час пропадають журналісти, активісти, підприємці, пожежні та дільничні.
Місцеві жителі підозрюють, що до викрадень представників української влади та активістів може бути причетна "нова колабораціоністська влада у місті". На думку Анни, колаборанти - це місцеві депутати з проросійської партії "Опозиційний блок".
"Ця партія у нашому місті зараз узурпувала владу. В.о. мера, його заступники, навіть деякі об'єкти ЖКГ, зокрема, водоканал, вже перебувають під владою представників "Опозиційного блоку", - розповідає вона. Так, за її словами, власник місцевого телеканалу – мелітопольський депутат від "Опозиційного блоку" – добровільно віддав його частоти під мовлення російського ТБ.
У перші дні війни мелітопольці організували у місцевому Палаці культури імені Шевченка волонтерський штаб. Звідти здійснювалася координація волонтерської допомоги місту, городяни могли безкоштовно отримати їжу, необхідні ліки, одяг. Але російські війська, що увійшли до міста, захопили будівлю Палацу культури, волонтерів звідти вигнали, а всю зібрану ними гуманітарну допомогу заблокували.
Будь ласка, зачекайте...
Леонид Швец, автор haqqin.az 10:37
Месяц спустя после начала большой войны в Украине президент США отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию. До этого интенсивные контакты по этому вопросу осуществлялись дистанционно, по видеосвязи. Пришла пора в непосредственном контакте подвести итоги и договориться о дальнейшей совместной борьбе.
Байден отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию
Уже очевидно, что на решение о полномасштабном вторжении в Украину повлияла уверенность российского президента в том, что Запад не способен на сильный консолидированный ответ. Об этом открытым текстом сказал Дмитрий Медведев во время исторического заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором была поддержана идея о признании независимости «ЛДНР», но участники заседания уже знали о грядущем вводе войск в Украину.
«Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией напряжение, которое вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. От этой ситуации рано или поздно устанут и будут просить нас вернуться к переговорам. «Сами придут и все предложат», - процитировал Медведев булгаковского Воланда. - Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина».
Нельзя сказать, что у Кремля не было оснований рассчитывать на слабость Запада. Вся политика Вашингтона и его союзников предвоенного времени в отношении России была реактивной, то есть они не решались действовать на опережение, на недопущение худшего варианта развития событий, как их просила Украина. Но санкции, которые последовали после вторжения, действительно оказались, как было обещано, адскими по разрушительной силе, и ни конца, ни края им не видно. Очевидно, что в ходе обсуждения положения вещей в разных форматах коллективного Запада - НАТО, Евросоюза и Большой семерки, которое состоится во время нынешнего визита Байдена в Европу, будут выработаны новые меры противодействия.
Дмитрий Медведев посчитал, что «Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина», но...
Из того, что было озвучено, можно уже предположить, что будут максимально ограничены возможности Центробанка России распоряжаться накопленными запасами золота, поставлены преграды на пути обхождения санкций через третьи страны, расширят список лиц, на которых распространяются запретные меры. Вероятны удары по целым отраслям экономики, которые пока не были задеты.
Однако самое главное даже не болевые точки, на которые будет давить Запад, а то, что за минувший страшный месяц радикальным образом изменился международный статус самого президента Владимира Путина. Из проблемного партнера, который вдруг потребовал дополнительного уважения и учета своих интересов в общей картине европейской безопасности и с которым пытались так или иначе договариваться, российский президент перешел в категорию объявленного Западом военного преступника. Никто не станет с ним договариваться о каких-то взаимных гарантиях безопасности, потому что он вычеркнул себя из числа государственных лидеров, чьи слова что-то значат. Это даже не вспоминая о том, что все дипломатические механизмы России безнадежно сломаны, и Сергей Лавров выполняет те же функции кремлевского пропагандиста, что и Маргарита Симоньян.
За минувший страшный месяц радикальным образом изменился международный статус президента Путина
Время от времени Путину звонит Макрон, мониторя его состояние, да Эрдоган с Беннетом предлагают услуги посредников, но равноправные контакты с Байденом уже исключены. Россию вычеркнули из будущего мира, и теперь это обстоятельство будет последовательно претворяться в жизнь. Пока никто не может сказать, как будет выглядеть победа Украины. Но все победы России, реальные и надуманные, останутся в прошлом. Примером того, как это будет делаться, служит нынешнее решение Польши выслать из страны 45 российских дипломатов, при том, что их там всего полсотни. Россию сбрасывают с «парохода современности». Впрочем, она сама себя сбросила, ей теперь просто помогают ощутить последствия.
сливной бачок - кацапо-ордынская карлица с вЯликай рюзьге Итиль-ряки...
Вот, вы все спрашиваете, как они могут бомбить драматический театр, на котором огромными буквами написано «Дети». Все-таки Украина и Россия разные кардинально. Даже за восемь лет войны украинцы все равно не могут до конца понять россиян.
На самом деле все просто.
Семьдесят лет отрицательной селекции, которую над этим народом проводили большевики, дали свои плоды. И еще как! Этот эксперимент по отрицательному отбору целой нации увенчался полным успехом.
Как там, у Буковского: «десятки лет рубили людям головы - и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа».
Но к девяностым годам, даже несмотря на десятилетия гулага, расстрела по подвалам и постоянной прополки всходов от КГБ, в стране все равно из выживших народился новый слой трудовой интеллигенции. Которая и вышла в девяносто первом на Манежную.
И затем выбрала Путина.
И еще двадцать лет Путин уничтожал оставшееся все, что хоть на вершок возвышалось над баклажкой «Жигулевского». Лет пятнадцать назад тогдашний министр обороны Сергей Иванов сказал, что нам не нужны отсрочки для всех эти балалаечников - пусть надевают кирзачи и учатся ходить строем.
И балалаечники - все эти физики, лирики, айтишники, все эти доценты и лаборанты - действительно оказались не у дел.
У дел оказался новый класс-гегемон.
Путин сделал ставку на глубинный народ. И она сработала. Двадцать лет он делал классом-гегемоном гопников и быдло. И сделал-таки. Быдло там всё. Везде. Сверху до низу. От любера в подворотне до ведущего телевидения.
Найдите в ютуб видео еще со времен нападения на Грузию, две тысячи восьмого года. Называется что-то типа «летчик-гопник». Там реально гопник, самый натуральный гопарь с района, который без мата и харчков двух слов связать не может, лысый, с ужимками, чуть не на кортах рассказывает про войну.
При этом он - пилот вертолета. Офицер. Белая кость.
Авиация.
Посмотрите любое видео с любым пленным российским летчиком уже с этой войны. У вас не возникает чувства, что это инфантилы с легкой степенью дебильности? Смотришь, и только одна мысль - ВОТ ЭТО ВОТ ОФИЦЕР?? ЛЕТЧИК??
Про пехоту я вообще молчу.
Тут просто говорить нечего.
И это правда так. Они правда такие. Я прожил с ними тридцать восемь лет. Два с половиной из них - в казарме, бараке, окопе. Я их знаю.
Столетия алокоголизма не могли не отразится на когнитивных и моральных способностях целой нации.
Поэтому у меня нет вопроса, как они могут бомбить театр с надписью «Дети».
У меня другой вопрос.
Как они вообще способны управлять этой сложной техникой?
Вот это действительно загадка.
Есть такое понятие в психологии, как «нравственная идиотия». Это термин, обозначающий отсутсвие у личности неких базовых эмоций, свойственных всем другим гомо сапиенс. Сострадание. Жалость. Эмпатия.
На Украину напала орда нравственных идиотов.
Нравственных кастратов.
У которых сострадательные функции просто вытравлены из мозга путем девяностолетнего искусственного отрицательного отбора и тысячелетия алкоголизма.
Они просто не способны провести ни логическую, ни эмоциональную цепочку от слова «бомба» к слову «дети».
Когда я писал об этом за пару месяцев до войны, о том, что как только начнется, то бегите, бегите и не оглядывайтесь, потому что они будут давить гусеницами автомобили, расстреливать эвакуационные колонны с детьми, бомбить театры и убежища, стрелять из танка по пенсионеру - просто потому что для них это тупо легкая цель - сколько на меня говна было вылито за панику…
Но. Владимир Владимирович. *****. Я уже даже не знаю, в какой раз хочу сказать тебе спасибо.
От всего сердца.
От всей души.
Можно создать какую угодно навороченную современную технику. Можно создать комплекс «Красуха-4». Реально передовая штукенция. Можно создать РЭБ «Торн». Можно сделать «Панцирь». Истребитель пятого поколения ПАК ФА. Он же Су-57. Ударный вертолет «Аллигатор». Танк Т-90 «Владимир». И прочую суперсовременную технику - которая у них есть, не надо их недооценивать.
И отдать её в руки глубинному народу.
t.me/babchenko77/5586
18:28
Контрразведка Украины задержала директора по персоналу НАЭК «Энергоатом» Олега Бояринцева. Об этом сообщила член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.
«Сегодня на границе Львовской и Ровенской областей на блокпосту был задержан контрразведкой О.Бояринцев, директор по персоналу НАЭК «Энергоатом». Напомню, что О.Бояринцев многолетний помощник подсанкционного народного депутата, «агента Кремля» и ФСБ Андрея Деркача, занимался расстановкой кадров в «Энергоатоме» с весны 2020 года, в том числе директоров АЭС, и замдиректоров по физической защите», - говорится в сообщении.
По словам Кошарной, Бояринцев не успел поменять всех директоров атомных электростанций. То же самое касается и замдиректоров по физзащите: «Но Мурашова на ЗАЭС он пропихнул на должность, и его зам по физзащите Присмицкий встречал россиян 4 марта словами: «Приветствую вас на российской атомной станции». Надеюсь, что над О.Бояринцевым суд будет скорым и по законам военного времени».
Але все частіше стикаясь з оцими фактами, для мене стає очевидной причина. доки ми самі не зачистим нашу країну від отих покидків, що повлазили у владу, та на ключові посади.
И вопрос о территориальной целосности Украины критически сложный. Учитывая, что Юг сдали врагу без особого сопротивления, есть подозрение, что работали агенты рашенфашистов. Кто они??
а предыдущие потрошки чего укрепрайон на перекопе не сделали?Там идеальное место для УР-но чего то только блоков накидали на дорожке и чонгарские мосты поминировали (зеленько зачем то их разминировал,что тоже наводит на нехорошие мысли)
Подивимось що ці ушльопки будуть через тиждень другий робити
- А це треба розслідувать, яким чином влада за сутки здала майже весь південь України.