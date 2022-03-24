Внаслідок обстрілів на Луганщині загинули п'ятеро осіб, вісьмох поранено, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській області внаслідок обстрілів за пів дня загинули п'ятеро людей, вісьмох поранено.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти не перестають убивати мирних. На Луганщині за пів дня п'ятеро загиблих, вісім поранених", - повідомив Гайдай.
Так, унаслідок авіаційного обстрілу в Лисичанську зайнялися гаражі, є поранені.
У Рубіжному внаслідок обстрілу зайнялася покрівля багатоповерхового будинку, в іншому районі житловий будинок горів і почав руйнуватися. Є поранені.
У Новотошківці сталося займання житлового будинку. У Сєверодонецьку - пряме влучання в будівлю кінотеатру, пошкоджено два житлові будинки, горіли гаражі, а також перебито газовід. Також російські окупанти здійснили пряме влучання в дах будівлі школи, у підвалі якої були люди. Без займання та жертв.
В одному з районів зайнялися два автомобілі. Один загиблий та один поранений. Двоє загиблих виявлено біля житлового будинку.
"На жаль, за пів дня ми втратили п‘ятьох… російська авіація досі в небі Луганщини!" - зазначив Гайдай.
Голова Луганської ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.
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