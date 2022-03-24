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650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

650 укриттів у Києві вже підключені до Wi-Fi - це майже 70% отриманих заявок.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Це майже 70% отриманих заявок", – повідомив Петро Оленич.

650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi 01
650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi 02
650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi 03
650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi 04

Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

Нагадаємо, що у "Київ Цифровий" також з’явився розділ "Допомога киянам", де можливо запропонувати надання гуманітарної допомоги і записатися у волонтери.
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Сталингулаг
Правозащитник Павел Чиков сообщил, что 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину. Их вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Всегда можно найти способ остаться человеком

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Угу...человеком Жить хотят, скот помойній.
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24.03.2022 18:12 Відповісти
Ага, ненаукова фантастика, том 1 - "Міратворєц-глава крємля", том 2 - "Чілавєк-баєц разгвардійї"
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24.03.2022 18:34 Відповісти
Роскажіть про вайфай у підвалах житлових будинків на Борщагівці.

І взагалі про укриття в районах де до метро хвилин 30 їзди машиною.
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24.03.2022 18:14 Відповісти
Супер, все що потрібно в бомбосховищі.
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24.03.2022 18:17 Відповісти
 
 