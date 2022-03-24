УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14505 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України
24 240 25
Австрія (567) футбол (1302)

Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На відбіркових матчах плей-оф відбору ЧС 2022, які відбулися у Європі на стадіонах було багато жовто-синіх кольорів та прапорів України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці телеканал Футбол.

"Неймовірна підтримка під час матчу плей-оф відбору ЧС 2022. Трибуни стадіону "Кардіфф Сіті", де зустрілись Вельс та Австрія, заповнені синьо-жовтими кольорами", - говориться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зупиніть Путіна!": після матчу Бундесліги на поле вибігли юні вболівальники із плакатом на підтримку України. ВIДЕО

Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 01
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 02
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 03
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 04

Матч  Швеція-Чехія

Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 05

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Слава Украине! Весь мир с нами!
показати весь коментар
24.03.2022 23:22
+31
Дякуємо !!!
показати весь коментар
24.03.2022 23:24
+29
ха. москалей писдят?
показати весь коментар
24.03.2022 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ха. москалей писдят?
показати весь коментар
24.03.2022 23:21 Відповісти
Невід'ємна частина програми.
показати весь коментар
24.03.2022 23:23 Відповісти
євреї нарешті полегшено зітхнули:

Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:

«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы нас всех в печи».

Рамблер.Сру

а может так і надо ?
показати весь коментар
25.03.2022 03:21 Відповісти
цієї русофобії, а точніше русуфахії реально вистачить до кінця сторіччя
- стільки горя ви наробили в світі !!!
показати весь коментар
25.03.2022 03:24 Відповісти
Та ладно, зітхнули спокійно. Вони в шоці - улюблена годівниця і важіль вливу зникає...
показати весь коментар
25.03.2022 23:08 Відповісти
Слава Украине! Весь мир с нами!
показати весь коментар
24.03.2022 23:22 Відповісти
Дякуємо !!!
показати весь коментар
24.03.2022 23:24 Відповісти
Важкі часи показали хто для нас справжні брати-в західній європі це англійці а у східній-поляки. Дякуємо.
показати весь коментар
24.03.2022 23:25 Відповісти
не один русишь или бульбаш такого не сделал, какие они нам братья?
показати весь коментар
24.03.2022 23:34 Відповісти
Бундесліга теж підтримує. Не те, що їхні влада.
Клуби допомогу збирали.
показати весь коментар
25.03.2022 00:15 Відповісти
Дякуємо усьому світу за підтримку
показати весь коментар
24.03.2022 23:28 Відповісти
respect
показати весь коментар
24.03.2022 23:33 Відповісти
Вчера на мировом чемпионате мира по фигурному катанию (раша была не допущена)некоторые пары фигуристов из США и Австрии носили украинскую символику..Очень красиво и символично..
показати весь коментар
24.03.2022 23:42 Відповісти
Было бы прикольно чтобы сборная России взяла участие пару раз. Чтобы болельщики руские слышали как их команду засвистывают в каждом матче, чтобы видели сине желтые стадионы. Помучались бы.
показати весь коментар
24.03.2022 23:45 Відповісти
Краще ігнор. Як зараз. Повна ізоляція
показати весь коментар
25.03.2022 00:46 Відповісти
Кардифф - город побратим Луганска. О так
показати весь коментар
24.03.2022 23:47 Відповісти
Мля, світ зійшов з розуму. Йде війна в центрі Європи, люди гинуть тисячами, біженців мільйони, бомби і ракети, а у них свято і розваги. Це люди? І це звучить гордо? Жах
показати весь коментар
24.03.2022 23:52 Відповісти
Анотол, а скажи будь ласка...В РФ є болільники футболу?Питання риторичне.І ось та зазомбована болільницьк отара побачить от таке.Уявляєш що може зробитися в їх головах? І такі флешмоби в кожному матчі, в кожній країні і на кожному спортивному змаганні.Світу Україна не до ліхтаря, нас підтримують. І вони знають і про Маріуполь і про Харків,Суми,Охтирку,Чернігів.Не тільки про Київ.Уявляєш?
показати весь коментар
25.03.2022 12:56 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ !!!
показати весь коментар
25.03.2022 00:47 Відповісти
австробандероваллийцы
показати весь коментар
25.03.2022 00:56 Відповісти
Я конечно рад, что они за нас, но ракетам и бомбам рашистов это летать никак не мешает. Причем лупят такой дрянью, что пво не видит, даже сирен нет перед ударом.
показати весь коментар
25.03.2022 01:16 Відповісти
дрянь закінчується, а нова не скоро буде - електроніка у неї була тайванська, так що самі понімаєтє....
показати весь коментар
25.03.2022 03:27 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ВЕСЬ МИР С ВАМИ!
показати весь коментар
25.03.2022 07:31 Відповісти
 
 