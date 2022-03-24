Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На відбіркових матчах плей-оф відбору ЧС 2022, які відбулися у Європі на стадіонах було багато жовто-синіх кольорів та прапорів України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці телеканал Футбол.
"Неймовірна підтримка під час матчу плей-оф відбору ЧС 2022. Трибуни стадіону "Кардіфф Сіті", де зустрілись Вельс та Австрія, заповнені синьо-жовтими кольорами", - говориться у повідомленні.
Матч Швеція-Чехія
Топ коментарі
+33 Саша Пончик
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Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:
«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы нас всех в печи».
Рамблер.Сру
а может так і надо ?
- стільки горя ви наробили в світі !!!
Клуби допомогу збирали.