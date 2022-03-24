Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів "коробку" до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Депутат Бучанської міськради, військовослужбовець ЗСУ Володимир Коротя розказав про героїчний вчинок одного зі своїх підлеглих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він так описав вчинок свого підлеглого: "Знайомтесь - Рембо. Один з моїх механів.
Під час одного з рейдів. Непомітно підскочив до ворожої БМД. Відкрив люк зарізав ножем механіка. Витяг його пістолет. Застрелив командира машини.
Витяг Кулемет - відстріляв БК. Вкинув кулемет у коробку. Вивів коробку з бою. І привів її в розташування підрозділу. Слава Україні".
Топ коментарі
+94 Marko Lukash
показати весь коментар24.03.2022 23:29
+83 Fox Mulder 4cc987e7
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+77 Simeon Kukushkin 189be33b
показати весь коментар24.03.2022 23:29
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Будь ласка, зачекайте...
Наче ні
різати орків потрібно на дрібні частини , так як заслужили 😡
Світ спостерігає за нашою боротьбою і дивується недолугості організації управління військами агресора.
Деякі ремарки щодо поглядів американських колег на протиборство органів військового управління у цій війні:
- РФ не призначила командувача операцією, не існує його штабу, тому зусилля окремих російських угруповань дезорганізовані;
Довідково: розвідка США не спроміглася встановити таку особу. Якщо такий керманич і призначений таємно, то він - вкрай некомпетентна особа. Думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, нині - потужний військовий аналітик;
- російські угруповання, що діють на різних напрямках, конкурують між собою за ресурси через відсутність централізованого керівництва логістикою;
- зусилля різних угруповань не координуються;
- через відсутність єдиного замислу і плану дій різні угруповання не змогли діяти злагодженно та з'єднатися для формування єдиного фронту;
- система зв'язку, як матеріальна основа системи управління, фактично відсутня; особовий склад широко використовує комерційні стільникові телефони, незахищені канали зв'язку, мобільні телефони; персонал широко нехтує правилами безпеки зв'язку;
- надмірна кількість жертв серед старшого та вищого офіцерського складу ЗС РФ, що брали участь в агресії проти України, - яскрава ілюстрація проблем в системі управління військами;
Довідково: на думку генерала у відставці Девіда Петреуса «будь-який генерал, убитий у бою, є рідкісною подією».
- управління військами ЗС РФ в Україні фактично відсутнє; проблеми управління характерні для всіх ланок управління;
- війська часто відрізані від свого командування.
ВИСНОВОК: не слід плутати децентралізацію управління та відсутність централізованого управління. Те, що демонструє ГШ ЗС РФ в операційній зоні, - груба помилка в оперативному плануванні, котру ми просто зобов'язані використати максимально.
А там их Китай встретит...
Вот из-за таких НАТО и боится нам давать оружие. Если мы голыми руками врага бьем то при современном оружии кацапов за Урал погоним
24.03.2022 23:35 Відповісти Керування спамом Мені подобається 11***
- Это было моё дополнение к этому комментарию. Простите, а Вы - за кацапов?
Батько Махно смотрит в окно
Браво!