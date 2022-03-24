УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14542 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
53 955 55
героїзм (104) Буча (498) трофеї (171)

Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів "коробку" до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутат Бучанської міськради, військовослужбовець ЗСУ Володимир Коротя розказав про героїчний вчинок одного зі своїх підлеглих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він так описав вчинок свого підлеглого: "Знайомтесь - Рембо.  Один з моїх механів.

Під час одного з рейдів. Непомітно підскочив до ворожої БМД. Відкрив люк зарізав ножем механіка. Витяг його пістолет. Застрелив командира машини.
Витяг Кулемет - відстріляв БК. Вкинув кулемет у коробку. Вивів коробку з бою. І привів її в розташування підрозділу. Слава Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО

Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів коробку до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+94
Таки Рембо !
показати весь коментар
24.03.2022 23:29
+83
дякуємо
показати весь коментар
24.03.2022 23:28
+77
Наші хлопці - всі Герої! Пишаємось!
показати весь коментар
24.03.2022 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо
показати весь коментар
24.03.2022 23:28 Відповісти
Чернобаевка 10
показати весь коментар
24.03.2022 23:35 Відповісти
Наші хлопці - всі Герої! Пишаємось!
показати весь коментар
24.03.2022 23:29 Відповісти
Таки Рембо !
показати весь коментар
24.03.2022 23:29 Відповісти
ne to slovo
показати весь коментар
24.03.2022 23:31 Відповісти
Рэмбо тихонько плачет в уголкe от зависти.
показати весь коментар
25.03.2022 00:35 Відповісти
Слава Воїну України !
показати весь коментар
24.03.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 23:29 Відповісти
Ну что фашисткой касап ты теперь понял с кем связался.
показати весь коментар
24.03.2022 23:29 Відповісти
Виникає одне питання, чого з озброєння в нього був тільки ніж 🤔
показати весь коментар
24.03.2022 23:30 Відповісти
Поспорив з командиром, що з одним ножев відбере коробку
показати весь коментар
24.03.2022 23:32 Відповісти
eto serjozno?
показати весь коментар
24.03.2022 23:33 Відповісти
На самом деле украинцы это не герои в классическом представлении, это хищники на охоте.
показати весь коментар
24.03.2022 23:53 Відповісти
Чтобы не вспугнуть командира 😠
показати весь коментар
24.03.2022 23:32 Відповісти
уважніше читаємо текст
показати весь коментар
24.03.2022 23:45 Відповісти
зарізав ножем механіка. Витяг його пістолет. Застрелив командира

Наче ні
показати весь коментар
24.03.2022 23:45 Відповісти
ні - піздолетом зарізав
показати весь коментар
24.03.2022 23:49 Відповісти
Будь ласка, не викладайте світлини з нашими Захисниками, не приховавши обличчя. Думайте хоч трохи.
показати весь коментар
24.03.2022 23:31 Відповісти
а ти мудило думаєш? що на цій світлині такого, що має військову таємницю? їй Богу, лишньохромосомне...
показати весь коментар
25.03.2022 12:24 Відповісти
Дегенерат їбаний, ти реально настільки тупа істота? Якщо він, не дай Боже, опиниться у полоні, кацапи йому це пригадають і не факт, що залишать його живим. Якщо ти - довбойоб (а я в цьому впевнений на 100%), то ти хоч намагайся це не афішувати. Підор тупорилий...
показати весь коментар
25.03.2022 14:29 Відповісти
Фантастика 👍🏼💪✊
різати орків потрібно на дрібні частини , так як заслужили 😡
показати весь коментар
24.03.2022 23:31 Відповісти
Нетфлікс вже шука актора на роль.
показати весь коментар
24.03.2022 23:31 Відповісти
уеслі снайпс
показати весь коментар
24.03.2022 23:50 Відповісти
🤣🤣🤣👍👍👍🌋🌋🌋🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
25.03.2022 12:24 Відповісти
НАСТОЯЩИЙ РЕМБО!С НИМ УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ!
показати весь коментар
24.03.2022 23:31 Відповісти
Наявність системи управління суттєво збільшує наявний бойовий потенціал.
Світ спостерігає за нашою боротьбою і дивується недолугості організації управління військами агресора.
Деякі ремарки щодо поглядів американських колег на протиборство органів військового управління у цій війні:
- РФ не призначила командувача операцією, не існує його штабу, тому зусилля окремих російських угруповань дезорганізовані;
Довідково: розвідка США не спроміглася встановити таку особу. Якщо такий керманич і призначений таємно, то він - вкрай некомпетентна особа. Думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, нині - потужний військовий аналітик;
- російські угруповання, що діють на різних напрямках, конкурують між собою за ресурси через відсутність централізованого керівництва логістикою;
- зусилля різних угруповань не координуються;
- через відсутність єдиного замислу і плану дій різні угруповання не змогли діяти злагодженно та з'єднатися для формування єдиного фронту;
- система зв'язку, як матеріальна основа системи управління, фактично відсутня; особовий склад широко використовує комерційні стільникові телефони, незахищені канали зв'язку, мобільні телефони; персонал широко нехтує правилами безпеки зв'язку;
- надмірна кількість жертв серед старшого та вищого офіцерського складу ЗС РФ, що брали участь в агресії проти України, - яскрава ілюстрація проблем в системі управління військами;
Довідково: на думку генерала у відставці Девіда Петреуса «будь-який генерал, убитий у бою, є рідкісною подією».
- управління військами ЗС РФ в Україні фактично відсутнє; проблеми управління характерні для всіх ланок управління;
- війська часто відрізані від свого командування.

ВИСНОВОК: не слід плутати децентралізацію управління та відсутність централізованого управління. Те, що демонструє ГШ ЗС РФ в операційній зоні, - груба помилка в оперативному плануванні, котру ми просто зобов'язані використати максимально.
показати весь коментар
24.03.2022 23:32 Відповісти
Схожий на Алієва.
показати весь коментар
24.03.2022 23:34 Відповісти
Вот из-за таких НАТО и боится нам давать оружие. Если мы голыми руками врага бьем то при современном оружии кацапов за Урал погоним
показати весь коментар
24.03.2022 23:35 Відповісти
так саперными лопатками же тоже погнать можно
показати весь коментар
24.03.2022 23:46 Відповісти
Я думаю публікувати його фото не варто . Війна ще не скінчилась.
показати весь коментар
24.03.2022 23:36 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 23:37 Відповісти
Согласен. Лица Героев показываем только после Победы.
показати весь коментар
24.03.2022 23:37 Відповісти
***кацапов за Урал погоним...***
А там их Китай встретит...
показати весь коментар
24.03.2022 23:39 Відповісти
Вы лично собираетесь гнать? Простите, за бестактность... Из Америки, да за Урал... Это компьютерная игра?
показати весь коментар
25.03.2022 00:08 Відповісти
*** Valter Valter

Вот из-за таких НАТО и боится нам давать оружие. Если мы голыми руками врага бьем то при современном оружии кацапов за Урал погоним

24.03.2022 23:35 Відповісти Керування спамом Мені подобається 11***

- Это было моё дополнение к этому комментарию. Простите, а Вы - за кацапов?
показати весь коментар
25.03.2022 00:51 Відповісти
Наш український солдат
показати весь коментар
24.03.2022 23:42 Відповісти
Хлопці та замальовуйте обличчя, не паліть козаків. Подумайте за них і їх родини
показати весь коментар
24.03.2022 23:45 Відповісти
Садили себе бурячки, сеяли пшеничку никого не трогали и тут пришло чучело болотное и разозлило потомков скифов, сарматов, гунов, русов. Теперь чучело копает бункер в бункере и не знает куда еще можно спрятаться от разгневанного народа у которого после многолетней спячки пробудились гены завоевателей.
показати весь коментар
24.03.2022 23:47 Відповісти
Цікаво, як ми з Китаєм сибір будемо ділити?
показати весь коментар
24.03.2022 23:54 Відповісти
Китай оближеться. Все собі заберем
показати весь коментар
25.03.2022 00:03 Відповісти
ніяк, китай нам не допомагає. Окрім того це українських заможних селян відправляли на заслання в Сибір. Це українські робітники їздили на заробітки в Сургут та Уренгой. Це туди - в Сибір, на БАМ відправляли все за першої необхідності. А нам приходилося в черзі стояти як за інструментом, так і за будівельними матеріалами. Ночі не вистачить для формулювання претензій.
показати весь коментар
25.03.2022 00:08 Відповісти
Велет духу! Слава Герою!
показати весь коментар
24.03.2022 23:59 Відповісти
РЕМБО відбочиває... Бажаю тому Рембо повернутися додому ЖИВИМ!!!
показати весь коментар
25.03.2022 00:01 Відповісти
Немов захоплення машини на ходу в серії Far Cry )))
показати весь коментар
25.03.2022 00:06 Відповісти
к ордену надо бы представить за такое достижение
показати весь коментар
25.03.2022 00:07 Відповісти
Добре синку, добре!
показати весь коментар
25.03.2022 00:10 Відповісти
Справжній бандеровиць, хвала!
показати весь коментар
25.03.2022 00:12 Відповісти
Москалі ж якісь страшні роздовбаї: то циган танка вкраде, то дідо - вантажівку з боєкомплектом, а тут дядько з ножем - бмп... Пісня!
показати весь коментар
25.03.2022 02:10 Відповісти
Козарлюга.
показати весь коментар
25.03.2022 03:54 Відповісти
Слава воякам ЗСУ! Україна переможе!
показати весь коментар
25.03.2022 05:24 Відповісти
Как пели:
Батько Махно смотрит в окно
Браво!
показати весь коментар
25.03.2022 06:48 Відповісти
 
 