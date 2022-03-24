Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів "коробку" до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні. ФОТО

Депутат Бучанської міськради, військовослужбовець ЗСУ Володимир Коротя розказав про героїчний вчинок одного зі своїх підлеглих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він так описав вчинок свого підлеглого: "Знайомтесь - Рембо. Один з моїх механів.

Під час одного з рейдів. Непомітно підскочив до ворожої БМД. Відкрив люк зарізав ножем механіка. Витяг його пістолет. Застрелив командира машини.

Витяг Кулемет - відстріляв БК. Вкинув кулемет у коробку. Вивів коробку з бою. І привів її в розташування підрозділу. Слава Україні".

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