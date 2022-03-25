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Окупанти всю ніч гатили по Луганщині, лінія фронту без змін. В Рубіжному двоє загиблих, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ всю ніч не припиняли обстрілювати Луганщину. Найбільше відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєверодонецьку та Рубіжному.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти гатили цілу ніч. Двоє загиблих рубіжан. Через постійні обстріли рятувальники не могли гасити пожежі, що спричинили обстріли", - пише він.

За словами Гайдая, лінія фронту без змін. Найбільше за ніч окупанти відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєверодонецьку та Рубіжному.

"Там де орки частково зайшли в міста - Попасна та Рубіжне - без змін, ворог не просунувся, міста під українським прапором. Внаслідок обстрілів маємо пошкоджені житлові будинки, загоряння в квартирах. В Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих. ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнюється через те, що обстріли вщухають", - додає він.

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Окупанти всю ніч гатили по Луганщині, лінія фронту без змін. В Рубіжному двоє загиблих, - Гайдай 01

"Жертв може бути більше, бо палає повсюди, і в деяких місцях, через нестихаючі обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше. Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян. Взагалі, в нас, як і по всій країні, не вистачає пожежних на таку значну кількість одночасних займань. От учора сталася 21 пожежа у житлових будинках. Вони намагаються встигнути всюди, скоріше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто росіяни вогонь не припиняють годинами", – цитує Гайдая пресслужба Луганської ОВА.

Так, сьогодні вночі, за попередніми даними, після розірвання снарядів полум’ям охопило три житлові  будинки в центрі Рубіжного.

Автор: Ірина Дашківська
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убивайте каждого первого кацапа... не оставляйте никого в живых... они нелюди... в плен для восстановления Украину можно будет начать брать после захвата мацквы...
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25.03.2022 07:42 Відповісти
В плен никого не брать! Раненых добивать!!!
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25.03.2022 07:43 Відповісти
асвабаждают рускоязычных 🤣🤣🤣...
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25.03.2022 07:42 Відповісти
Для кацапа, раба по своїй натурі, росіскоізичний українець чи білорус, це його власний раб.
Не будьте рабами рабів.
Ставайте вільними українцями.
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25.03.2022 09:07 Відповісти
на этом направлении надо сосредоточить усилия на уничтожении артсистем и складов с боеприпасам, конечно, мне могут сказать, что я слишком умная, но, мне кажется это правильные цели...
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25.03.2022 07:58 Відповісти
Пора уже переходить на новости - "всю ніч гатили в окупантів""..
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25.03.2022 08:06 Відповісти
Бідні люди. Горе.
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25.03.2022 08:08 Відповісти
По Луганську і Донецьку особо гатити не потрібно буде. Русня сциклива і втече, після перших пострілів.
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25.03.2022 08:24 Відповісти
Второй фронт?????

В самопровозглашенном Нагорном Карабахе 24 марта якобы возобновились военные действия.

Об этом сообщают сразу несколько интернет-ресурсов, в том числе армянское "Радио Азатутюн".

СМИ сообщают, что войска Азербайджана пошли в наступление и уже освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

Как утверждается, на эти действия Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" отправили воевать в Украину.
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25.03.2022 08:55 Відповісти
 
 